In Luzern fällt der erste Schnee - schicken Sie uns Ihre Bilder

3. Advent Erster Schnee fällt bis ins Flachland – schicken Sie uns Ihre Aufnahmen Am Freitag überzuckerte von der Westschweiz her der erste Schnee weite Teile des Flachlands. Auch in der Zentralschweiz gab es ein Erwachen unter einen feinen, weissen Schicht. 09.12.2022, 08.33 Uhr

Der erste Schnee ist da. Und der dritte Advent damit weiss. Wie in den letzten Tagen vorausgesagt, ist auch die Zentralschweiz in der Nacht auf Freitag von Westen her mit einer feinen, weissen Schicht überzuckert worden. Viel Schnee ist zwar nicht gefallen, womit auch nicht mit grösseren Behinderungen im öffentlichen oder privaten Verkehr zu rechnen ist. Dennoch ist im Frühverkehr besonders an exponierten Stellen Vorsicht geboten.

Schicken Sie uns Ihre winterlichen Bilder Ist auch bei Ihnen der erste Schnee gefallen? Schicken Sie uns hier Ihre winterlichen Bilder!

Und der erste, durchaus nasse Schnee dürfte noch nicht zu Ende sein, obwohl er im Verlauf des Tages wohl rasch wieder verschwinden wird. Dies aufgrund von Temperaturen um den Gefrierpunkt, wie «MeteoNews» schreibt:

Die Prognosen sagen bis Sonntag in der Zentralschweiz weitere Flocken voraus. Für eine dicke Schneedecke wird es jedoch kaum reichen. Auch in Luzern ist am Freitagmorgen der erste Schnee gefallen, wie dieses Webcam-Bild zeigt:

Noch keine Prognosen zu weissen Weihnachten

Der erste Schnee im Flachland zwischen Ende November und Anfang Dezember ist dabei durchaus im langjährigen Schnitt. In der Regel schmilzt dieser allerdings rasch wieder weg aufgrund des noch warmen Bodens. Er sagt damit auch noch nichts aus über allenfalls weisse Weihnachten.

Entsprechend kam es auch auf den alpenquerenden Schnellstrassen wie dem Gotthard oder San Bernardino zeitweise zu längeren Verkehrsbehinderungen in der Zentralschweiz ist zeitweise massiv angestiegen. (sat/zim)