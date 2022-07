Solothurn Wenn der «Suure Mocke» Erinnerungen weckt: Fabio Ambergs Fokus liegt beim Menschen Fabio Amberg absolviert die Kochlehre. Die Coronapandmie setzte dem 33-Jährigen zu. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Wenn Fabio Amberg im Garten Küchenkräuter schneidet, kommt es oft zu einem Schwatz mit Bewohnern. Bild: Yvonne Imbach

Dem Bild vom pubertierenden Zweitlehrjahr-«Koch-Stift» entspricht Fabio Amberg nun wirklich nicht. Er ist mit seinen 33 Jahren ein ­gestandener, erwachsener Mann, trägt Bart, auffälligen Ohrschmuck und Tattoos. Die schwarze Kochschürze steht ihm gut, er könnte glatt auch der Küchenchef sein, der da im Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus & St.Katharinen in Solothurn am Herd steht.

Tatsächlich lässt sich Fabio Amberg hier aber seit zwei Jahren zum Koch EFZ ausbilden, ein gutes Jahr liegt noch vor ihm, bevor er den Lehrabschluss im Sack hat. Wie kommt’s, dass ein 33-Jähriger mitten in der Ausbildung steckt?

Er erkrankte an Depressionen

Der gebürtige Luzerner hat 2008 die Matura an der Kanti Alpenquai bestanden und schlug danach den Weg an die Universität Zürich ein. Nach zwei Jahren Psychologie wechselte er das Fach und studierte Germanistik und Filmwissenschaften. Dann begann sein Lebensweg steinig zu werden. «Ich erkrankte an Depressionen, die sich sehr lange hinzogen. Ich befand mich in einer regelrechten Abwärtsspirale», blickt er zurück. Nach einem Klinikaufenthalt stieg er in Solothurn bei der geschützten Arbeitsstelle «Solodaris» ein, um wieder in den Alltag zu finden. «Es war hart, plötzlich den ganzen Tag Kuverts einzupacken. Zurück an die Uni konnte ich mir nicht vorstellen, dafür war meine psychische Gesundheit zu ­instabil. Ich beschloss, eine Lehre zu ­absolvieren.»

Kochen sei schon in Kindertagen ein grosses Hobby gewesen, er habe viel mit seiner Mutter gekocht und von ihr gelernt. «Anfang 2020 stelle ich mich im Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus & St.Katharinen in Solothurn vor und erhielt nach einer Schnupperlehre die Zusage.» Zeitgleich brach die Coronapandemie los. «Es war ein intensiver Start, die Unsicherheiten überall spürbar, die Schutzmassnahmen gross.»

Die Monate bis zum offiziellen Lehrbeginn im August 2020 konnte Fabio Amberg bereits als Praktikant im St.Katharinen verbringen. Als Lehrling besucht er auch die Gewerbeschule, aber mit der Matura im Sack muss er nur einen halben Tag pro Woche die Schulbank drücken. «Berufskunde steht dann auf meinem Programm.» In regelmässig stattfindenden überbetrieblichen Kursen wird seine Ausbildung ergänzend weiter gefördert.

Der Fokus liegt immer beim alten Menschen

Die Menupläne in einem Alterszentrum sehen anders aus als in der Küche eines Fünfsterne-Hotels. «In einer Haute-Cuisine-Küche lernen die Auszubildenden, wie etwa aus Tonkabohnen eine Espuma produziert wird. Wir kochen bis zu 45 Menus täglich, auch für das Personal. Der Fokus liegt aber immer bei den alten Menschen und ihren Bedürfnissen. Unser Credo lautet: Nicht zu scharf, nicht zu hart, nicht zu knusprig und nicht zu klebrig.» Auch müssten bestimmte Diäten eingehalten werden, wenn etwa eine Darmerkrankung oder ein Diabetes dies verlange. «Das Heim gehört der Bürgergemeinde Solothurn, es ist erwünscht, Lernende mit einem besonderen Hintergrund auszubilden. Mein Küchenchef René Flückiger hat das Herz am rechten Fleck und hat sich sehr für mich eingesetzt. Es war grosses Glück, auf diesen Mann zu treffen», wird Fabio Amberg fast ein bisschen emo­tional.

Emotionen sind es denn auch, die den jungen Mann an seiner Tätigkeit besonders beeindrucken: «Wir kochen für 30 Bewohnerinnen und Bewohner. Es ist hier alles sehr familiär, ich kenne alle, die meisten mit Namen. Darunter sind auch Menschen mit Demenz. Wenn wir beliebte Hausmannskost wie Suure Mocke oder Riz Casimir zubereiten, weckt dies Erinnerungen an die Kindheit und ihre Freude ist zu spüren.»

Was gefällt ihm an seiner Ausbildung am besten? «Die Küche ist das Herz des Hauses», schwärmt der Jungkoch. «Im St.Katharinen liegt sie direkt neben dem Speisesaal, wir sehen direkt, wie unser Essen schmeckt. Auch alle Mitarbeitenden kommen hier vorbei, wenn sie in den Tag starten oder nach Hause gehen, grüssen uns und lassen sich einen Kaffee raus. Oft finden kurze, schöne Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern statt. Auch wenn ich im Garten Kräuter schneiden gehe, ist immer jemand da, der sich über einen Schwatz freut.» Noch liegt ein Lehrjahr vor ihm, Fabio Amberg schaut aber schon voraus: «Ich würde gerne weiter in einem Altersheim in der Küche stehen. Vorstellen kann ich mir auch, entweder eines Tages selbst Küchenchef zu sein oder mich zum Berufsschullehrer für Köchinnen und Köche ausbilden zu lassen.» Sein grösster Wunsch ist aber eine stabile Gesundheit und in diesen schwierigen Zeiten für alle wieder Sicherheit.

