Wer wird Nachfolger von Bundesrat Ueli Maurer?

Wer folgt auf Ueli Maurer? Wann sind wir endlich wieder Bundesrat? Zentralschweizer SVP-Grössen richten es wohl eher nicht Seit 19 Jahren ist die Zentralschweiz ohne Vertretung in der Schweizer Landesregierung. Kann sich das nach dem Rücktritt von Ueli Maurer nun ändern? So reagieren Zentralschweizer SVP-Grössen auf die B-Frage.

Historisch untervertreten seit 1848: So kann man die Zentralschweizer Beteiligung im Bundesrat zusammenfassen. Erst fünf Mitglieder in der Geschichte der Landesregierung stellte der Kanton Luzern, nur zwei kamen aus dem Kanton Zug, ein Bundesrat nur stammte aus Obwalden. Und Nidwalden, Uri und Schwyz waren noch gar nie in der Landesregierung vertreten. Macht total lediglich acht Bundesräte, welche die Zentralschweiz in all den 174 Jahren nach Bern entsenden konnte.

Das Tessin, einwohnermässig die viel kleinere Region als die Zentralschweiz mit ihren sechs Kantonen, kommt ebenfalls auf acht Bundesräte. Die Ostschweiz auf 17. Total gab es bislang 119 Bundesrätinnen und Bundesräte.

Die bundesratslose Zentralschweiz ist so etwas wie ein Dauerzustand geworden. Und das, obwohl in der Verfassung verankert ist, es sei «darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind». Nach dem Rücktritt von Ueli Maurer bietet sich nun eine Möglichkeit, die Vertretung der sechs Kantone im Herzen der Schweiz etwas angemessener zu gestalten. Weil ein SVP-Bundesrat zurücktritt, ist die SVP gefragt – und so reagieren Zentralschweizer SVP-Grössen auf die B-Frage:

Der Zuger Nationalrat Thomas Aeschi. Urs Flueeler / KEYSTONE

Bereits Erfahrung mit Bundesratswahlen hat SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (43) aus Zug. Er schaffte die Wahl im Dezember 2015 nicht, neu ins Gremium gewählt wurde sein Parteikollege Guy Parmelin. Tritt Aeschi nun erneut an? Auf eine allfällige Bundesratskandidatur angesprochen, lässt sich der Zuger nicht in die Karten blicken. Er sei Teil der Findungskommission. Diese werde eingehende Bewerbungen sichten und um den 21. Oktober orientieren. Ob er selber seinen Hut in den Ring werfen wird, dazu wollte Aeschi keine Stellung nehmen.

Heinz Tännler wurde im Kanton Zug für die SVP eben als Regierungsrat bestätigt. Bild: Maria Schmid (Zug, 10. August 2022)

Aeschis Partei- und Kantonskollege, der Zuger SVP-Finanzdirektor Heinz Tännler (62), wurde am Sonntag in seinem Heimatkanton eben erst als Regierungsrat bestätigt. Könnte er sich auch vorstellen, auf Bundesebene zu regieren? Er möchte sich wie sein Parteikollege Nationalrat Thomas Aeschi «zu diesem Zeitpunkt nicht in die Karten blicken lassen», lässt er auf Anfrage verlauten.

Monika Rüegger, Obwalnder SVP-Nationalrätin. Pd / Obwaldner Zeitung

Für Maurers Nachfolge ebenfalls in Frage kommt Monika Rüegger, SVP-Nationalrätin aus Obwalden (54). SVP-Präsident Marco Chiesa persönlich hat sie als mögliche Kandidatin genannt. Doch auch sie gibt sich bedeckt: Sie wolle sich «noch nicht zu den Bundesratswahlen und einer möglichen Kandidatur äussern»; aus privaten Gründen stand sie gestern für ein vertiefendes Gespräch zum Thema nicht zur Verfügung.

Franz Grüter, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Luzern. Karin Hofer / NZZ

Immer wieder genannt in den letzten Tagen seit Ueli Maurers Rücktritt wurde auch der Name von Franz Grüter (59), SVP-Nationalrat aus dem Kanton Luzern. Auf Anfrage winkt der Präsident der Aussenpolitischen Kommission jedoch endgültig ab. «Aus meiner Sicht sollte ein Bundesrat das Amt mindestens acht Jahre lang ausüben. Ich werde nächstes Jahr 60 und habe für die kommenden Jahre eine andere Lebensplanung.» Hinzu kämen noch berufliche Gründe. «Das gibt nun halt eine Chance für jemand anderes aus der Zentralschweiz.»

Marcel Dettling, SVP-Nationalrat aus Schwyz. Valentin Hehli / MAN

Ebenfalls gegen eine Kandidatur entschieden hat sich Marcel Dettling (41), SVP-Nationalrat aus Schwyz. Er will der Partei in einer anderen Aufgabe dienen: «Ich will die SVP erfolgreich in die Wahlen 2023 führen», sagt der Wahlkampfleiter.

Offen in der B-Frage ist die Position von Pirmin Schwander (60, SVP-Nationalrat aus Schwyz). Sein Nationalratskollege Peter Keller (51, SVP Nidwalden) hat sich Gedanken gemacht, ob eine Kandidatur in Frage kommen könnte, und sagt auf Anfrage: «Das ist eine reizvolle und wichtige Aufgabe, aber kein Amt, das ich in meinem Leben anstrebe.»

Zentralschweizer SVP-Exponenten haben also keine offensiven Ambitionen auf den Job in Bern. SVP-intern scheinen derzeit die früheren Parteipräsidenten Albert Rösti (55) oder Toni Brunner (48) gute Karten zu haben. Es sieht also danach aus, als müsste sich die Zentralschweiz abermals gedulden. Dabei wartet unsere Region seit dem Abgang von Kaspar Villiger (FDP, Luzern) im 2003 nun schon 19 Jahre – und bleibt wohl weiter unangemessen vertreten.

Der Luzerner Kaspar Villiger (FDP), hier bei seiner Vereidigung 1989 im Bundeshaus, war der bislang letzte von insgesamt acht Zentralschweizer Bundesräten. Archivbild Keystone (Bern, 1. Februar 1989)

Acht Männer vertraten unsere Region im Bundesrat Ein Verzicht ermöglicht die erste Zentralschweizer Bundesratskarriere. Der Basler Nationalrat Johann Jakob Stehlin nahm die Wahl in die Landesregierung nicht an. Am 14. Juli 1855 erbte daher Josef Martin Knüsel (FDP) aus Luzern den Sitz. Er schaffte im 2. Wahlgang das absolute Mehr. Knüsel galt als gemässigter Liberaler und blieb 20 Jahre lang im Amt. In der Kulturkampfzeit distanzierte er sich gemäss dem Historischen Lexikon der Schweiz immer stärker von seinen einstigen freisinnigen Luzerner Gesinnungsgenossen. Knüsel kam eher zufällig zu Bundesratsehren. Weit bedeutender war 1891 die Wahl des katholisch-konservativen Luzerners Joseph Zemp. Mit ihm zog erstmals ein Nicht-FDP-Mann in die Landesregierung ein. Nachdem die Katholisch-Konservativen die freisinnige Regierungsmaschinerie mit Referenden gestört hatten, übertrug die FDP der Opposition kurzerhand Regierungsverantwortung. Damit war die absolute Vormachtstellung der FDP vorüber. Ein ganzes Vierteljahrhundert (1934 bis 1959) wirkte der Zuger Konservative Philipp Etter im Bundesrat – so lange wie kein anderer Zentralschweizer Magistrat. Am wenigsten lang (1982 bis 1986) übte Alphons Egli sein Amt aus. Der letzte Luzerner Bundesrat, der freisinnige Kaspar Villiger, trat 1989 die Nachfolge von Elisabeth Kopp an, die aufgrund der sogenannten Kopp-Affäre zum Rücktritt gezwungen wurde. Insgesamt stellte die CVP (heute Die Mitte) bis jetzt sechs und die FDP zwei Zentralschweizer Bundesräte. 20 Vertretungen: Zürich

15: Waadt

14: Bern

9: Neuenburg

8: Tessin

Je 6: Solothurn, St.Gallen

Je 5: Aargau, Genf, Luzern

Je 4: Freiburg, Graubünden, Wallis

3: Thurgau

Je 2: Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadt, Zug

Je 1: Basel-Land, Glarus, Obwalden

Keine Vertretungen: Nidwalden, Uri, Schaffhausen, Schwyz, Jura

