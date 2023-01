In den Bergen fällt bis zu 30 Zentimeter Schnee

Wetter Der Winter ist zurück: In den Bergen fällt 30 Zentimeter Schnee In der Nacht auf Montag ist die Schneefallgrenze gesunken. Der Schnee in den Bergen ist zurück. 09.01.2023, 12.15 Uhr

Die Skistationen dürfen sich auf eine Portion Neuschnee freuen: In den zentralen Alpen sind zwischen 10 und 30 Zentimeter Schnee gefallen. Bis am Dienstagmorgen sollen in der Zentralschweiz bis zu 40 Zentimeter Schnee zusammenkommen, in den Walliser und Berner Alpen sind es bis zu 50 Zentimeter Schnee. Webcams zeigen, wie viel Schnee tatsächlich gefallen ist: