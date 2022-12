Wetterphänomen In der Zentralschweiz wird Weihnachten frühlingshaft warm – warum das fast jedes Jahr passiert In unserer Region kann das Christkind seine Arbeit dieses Jahr im leichten Gewand erledigen. Grund dafür ist eine Wetterlage, die vor Weihnachten bemerkenswert häufig auftritt. Zoe Gwerder und Mark Walther Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Die Weihnachtsfeiertage 2022 werden als überaus mild in Erinnerung bleiben. Meteo Schweiz prognostiziert Höchstwerte von bis zu 12 Grad in der Zentralschweiz. Noch wärmer wird es am Freitag – dem Tag vor Heiligabend – mit beinahe 14 Grad.

Weisse Weihnachten gibt es dieses Jahr nur in der Schneekugel. Bild: Getty

Im langjährigen Vergleich reichen diese Temperaturen in der Zentralschweiz für einen Top-Ten-Platz – und dies bei allen fünf ausgewählten Messstationen (Luzern, Cham, Engelberg, Andermatt, Sattel). In Engelberg (OW) und Luzern reichen die Daten am weitesten in die Vergangenheit zurück. Bei diesen beiden Stationen war es in den analysierten rund 60 Jahren über die Weihnachtstage nur sieben- beziehungsweise achtmal wärmer, als es heuer erwartet wird.

Deutlich näher an den Rekordwert kommt Andermatt (UR). Mit 6,9 Grad, welche am 25. Dezember erreicht werden sollen, wurde es in den vergangenen rund 30 Jahren nur 2016 und 2017 wärmer. In Cham (ZG), wo die Temperaturen ebenfalls für die letzten 30 Jahre bekannt sind, könnte diese Weihnachten zu den Top 5 gehören. In Sattel (SZ) soll es mit 12 Grad sogar die zweitwärmste Weihnachten seit Messbeginn werden – allerdings reichen die Daten nur neun Jahre zurück.

Höchsttemperatur von 1974 bisher nicht getoppt

Auch beim historischen Spitzenplatz zeigt sich ein uneinheitliches Bild bei den Zentralschweizer Messstationen. Während in Luzern 2013 am Weihnachtstag der Rekord vom Stephanstag 1974 von 17 Grad egalisiert wurde, gehen die Rekorde in den anderen Regionen auf die Jahre 1983, 1999 und 2017 zurück. Einzig in Sattel wurde der Rekord analog Luzern am 2013 verzeichnet – allerdings an Heiligabend.

Wie heute löste das warme Wetter damals die unterschiedlichsten Reaktionen aus. Die «Neue Zürcher Zeitung» schrieb am 28. Dezember 1978: «Während die Bewohner unserer Breitengrade sich am weihnachtlichen Frühlingswetter erfreuen, des Föhnes wegen unter Kopfweh leiden oder sich endlich Schnee wünschen, sind anderswo winterliche Arbeiten zu erledigen.» Dazu stellte sie ein Bild der verschneiten Hauptstadt des US-Bundesstaates New York.

Ein auffälliger Knick in der Kurve

Dieses Jahr platzten die Träume von weissen Weihnachten in der Zentralschweiz vor wenigen Tagen. Vorige Woche lagen teils noch mehrere Zentimeter Schnee, es war eiskalt. Dass aus weiss kurz vor dem Ziel grün wird, ist allerdings nicht ungewöhnlich – es ist sogar die Regel. Weisse Weihnachten gab es im Flachland laut Meteo Schweiz letztmals vor zwölf Jahren.

Weihnachtstauwetter heisst das Phänomen, das den Schnee – wenn solcher denn überhaupt liegt – auch in kalten Dezembern in zuverlässiger Regelmässigkeit kurz vor den Festtagen wegputzt. Ursache ist milde Atlantikluft, die aus Westen oder Südwesten nach Mitteleuropa strömt. Die Wetterlage tritt in rund sieben von zehn Jahren auf.

Das Phänomen hat zur Folge, dass die Temperatur kurz vor den Festtagen vom erwartbaren Verlauf abweicht. Im Tagesmittel steigt sie an der Messstation Luzern von rund 1,3 Grad am 15. Dezember auf 3 Grad am 23. Dezember. Danach fällt sie erneut ab.

Fachleute bezeichnen solche Abweichungen als Singularitäten. Zu den bekannteren gehören die Eisheiligen im Mai, die Hundstage im Sommer und der Altweibersommer im Herbst. So erklärt es Meteorologe Roger Perret von Meteonews. Wieso es zu solchen zeitlichen Phänomenen kommt, sei nicht immer klar. «Es ist wie mit der krummen Banane – wir müssen es so hinnehmen, wie es ist.»

Im Gegensatz zu den zunehmenden Hitzeperioden im Sommer gebe es beim Weihnachtstauwetter keinen erkennbaren Zusammenhang mit der Klimaerwärmung.

Klimaerwärmung lässt Chance auf weisse Weihnachten schmelzen

Verändert haben sich hingegen die Temperaturen in den Wochen vor Weihnachten. «Die waren in den vergangenen Jahren oft so mild, dass man kaum noch von einem Tauwetter sprechen konnte – es ging dann über Weihnachten ebenso mild weiter», erklärt Perret. Entsprechend ist die sowieso schon tiefe Wahrscheinlichkeit für weisse Weihnachten weiter gesunken. Hier sei die Klimaerwärmung gut erkennbar, so der Experte.

Für Silvester gibt es heuer immerhin einen Hoffnungsschimmer auf Schnee oder zumindest Winterwetter. Zwar klaffen die Wettermodelle derzeit in beide Extreme auseinander, wie Perret erklärt. «Die Abweichungen der Modelle sind gewaltig.» Am Ende stelle sich die Frage, wo die Grenze zwischen der warmen und der kalten Luftmasse verlaufe. «Von sehr mild bis zu einem Kälteeinbruch ist über den Jahreswechsel alles möglich.»

