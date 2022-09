Wettkampf Vom Abdichter bis zum Zimmermann – diese Zentralschweizer Nachwuchstalente räumten an den Swiss Skills 2022 ab Zwischen dem 7. und 11. September nahmen 134 junge Zentralschweizer Fachkräfte an den Swiss Skills teil – 42 von ihnen erhielten am Samstagabend eine Medaille überreicht. Ein junger Urner konnte gar in zwei Kategorien aufs Siegertreppchen steigen. Meret Häuselmann Jetzt kommentieren 11.09.2022, 18.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach der letzten Austragung 2018 – und einer dezentralen Notlösung während dem Coronajahr 2020 – fanden die Swiss Skills in diesem Jahr wieder statt. Darüber freut sich nicht nur die Veranstalterin, erklärt Roland Hirsbrunner, Mediensprecher von Swiss Skills, auf Anfrage. 2020 sei ein schwieriges Jahr gewesen, man habe damals das Beste aus der Situation gemacht. «Man sieht jetzt, was hier abgegangen ist, was es ausmacht, den Event live vor Ort zu haben. Wenn man ein solches Fest auf die Beine stellen kann, ist das auch für das Publikum attraktiv.»

Die Siegerehrung der Swiss Skills fand am Samstagabend in Bern statt. Bild: Tatjana Schnalzger / PD

Die Zahl des Publikums, das den Weg zum Expo-Gelände in Bern auf sich nahm, lässt sich denn auch sehen. Die Verantwortlichen sprechen von rund 120'000 Besucherinnen und Besuchern. Hirsbrunner sagt dazu:

«Jeder Event, der nach Corona gleich viele Besuchende hat wie vor Corona, kann sich glücklich schätzen – und das tun wir.»

Im Gegensatz zu den Besucherzahlen, die sich in einem ähnlichen Rahmen wie in den Vorjahren bewegten, nahm die Zahl der Teilnehmenden in diesem Jahr zu: Zum ersten Mal nahmen über 1000 junge Fachkräfte an den Swiss Skills teil. Diese Zunahme erklärt Hirsbrunner damit, dass an der diesjährigen Ausgabe zehn zusätzliche Berufe vertreten waren – und zehn Prozent mehr Wettkämpfe stattgefunden haben.

Sieben Mal Gold für Luzern, Uri räumt doppelt ab

In 87 Wettkämpfen holten die 134 Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer insgesamt 42 Medaillen, die ihnen am Samstagabend während einer feierlichen Zeremonie übergeben wurden. Besonders stach dabei die Leistung des Kantons Uri heraus: Die acht nach Bern gereisten Urnerinnen und Urnern holten sieben Medaillen. Gleich für zwei davon ist der Attinhausner Schreiner Elmar Wyrsch verantwortlich – zwei Mal stand er auf dem Siegertreppchen. Einmal für seine Leistung in der Kategorie «Schreiner Bau/Fenster», einmal in der Kategorie «Schreiner Möbel/Innenausbau», in der er den ersten Platz erreichte.

Der Schreiner Elmar Wyrsch an den Swiss Skills in Bern. Bild: Michael Zanghellini / PD

Er werde am Abend noch etwas feiern und am Montag wieder zur Arbeit erscheinen, gibt er nach seinem Gewinn an. Und antwortet auf die Frage, wie es sich anfühle, eine Goldmedaille an den Swiss Skills zu gewinnen mit «unbeschreiblich».

Insgesamt sieben Goldmedaillen holten auch die Luzerner – darunter ebenfalls zwei Medaillen in einer Berufsgruppe: In der Kategorie «Garten- und Landschaftsbau» standen am Samstagabend Samuel Binder aus Reiden und Reto Dali aus Gunzwil gemeinsam zuoberst auf dem Podest. «Als wir mit den Trainings starteten, hätten wir nie damit gerechnet, zu gewinnen. Jetzt stehen wir hier und ich kann es noch nicht wirklich fassen», gibt Binder strahlend Auskunft. Für Dali scheint der Gewinn schon etwas fassbarer – und seine Wochenendplanung steht am Samstagabend bereits fest: «Wir feiern heute Abend, morgen den Tag hindurch und am Sonntagabend wahrscheinlich auch.» Am Montag werde dafür ausgeschlafen.

Neben Medaillen nimmt man auch Bekanntschaften mit

Die Zugerinnen und Zuger holten an den Swiss Skills zwei Goldmedaillen. In der Kategorie «Fassadenbauer» setzte sich der Chamer Ramon Limacher gegen seine Konkurrenz durch. Lange feiern kann er seinen Sieg aber nicht, denn: «Ich bin gerade im Militärdienst und muss noch die letzte Woche des WK absolvieren. Vielleicht gibt es mit der Goldmedaille ein Leistungsabtreten.»

Ramon Limacher bei der Arbeit. Bild: Tatjana Schnalzger / PD

Die Wohntextilgestalterin Sara Flück aus Menzingen gewann in ihrer Kategorie ebenfalls Gold für den Kanton Zug. Sie habe den Sieg nicht erwartet, sagt sie.

«Ich war völlig schockiert. Ich dachte, ich belege den zweitletzten Platz – und jetzt das»,

erzählt Flück freudestrahlend. Aus ihrer Zeit bei den Swiss Skills nehme sie – neben ihrer Medaille – auch viele neue Bekanntschaften mit.

Sara Flück während den Swiss Skills. Bild: Tatjana Schnalzger / PD

Zur Siegerehrung erschien auch Bundesrat Guy Parmelin, um den Gewinnerinnen und Gewinnern persönlich zu gratulieren. In seiner Rede sprach der Wirtschaftsminister von der enormen Vielfalt der Berufsbildung in der Schweiz und rief den Teilnehmenden zu: «Sie gehören zur Elite der Schweizer Berufsbildung.»

Hinweis: Vom 6. bis 26. Oktober finden in diversen Schweizer Städten die WorldSkills 2022 statt. In Luzern finden die Wettkämpfe in den Berufskategorien «Bäckerei und Konditorei-Confiserie» sowie «Koch- und Restaurant-Service» statt. Mehr Infos unter www.swiss-skills.ch.

Luzern Samuel Binder, Reiden, Gärtner / Garten- und Landschaftsbau

Reto Dali, Gunzwil, Gärtner / Garten- und Landschaftsbau

Fabio Bossart, Schötz, Automobil-Mechatroniker / Personenwagen

Thomas Gassmann, Uffikon, IT Software Solutions for Business

Michael Murpf, Hasle, Abdichter

Pascal Rohrer, Aesch, Obstfachmann

Adrian Stadelmann, Escholzmatt, Anlagen- und Apparatebauer

Zug Sara Flück, Menzingen, Wohntextilgestalterin

Ramon Limacher, Cham, Fassadenbauer

Uri Elmar Wyrsch, Attinghausen, Schreiner Bau / Fenster, Möbel / Innenausbau

Die Luzerner Reto Dali (rechts) und Samuel Binder stehen zuoberst auf dem Treppchen bei den Gärtnern/ Landschaftsgärtnern. Bild: PD Fabio Bossart triumphiert bei den Automobil-Mechatronikern. Bild: PD Thomas Gassmann aus Uffikon gewann Gold in der Kategorie «IT Software Solutions for Business». Bild: PD Michael Murpf aus Hasle war der beste Abdichter an den Swiss Skills 2022. Bild: PD Der beste Nachwuchs-Obstfachmann der Schweiz: Pascal Rohrer. Bild: PD Adrian Stadelmann erhielt die Goldmedaille der Anlagen- und Apparatebauer. Bild: PD Bei den Wohntextilgestalterinnen triumphierte Sara Flück aus Menzingen. Bild: PD Ramon Limacher darf sich nun Swiss-Skills-Sieger in der Kategorie «Fassadenbauer» nennen. Bild: PD Elmar Wyrsch stand doppelt auf dem Podest. Er gewann in der Kategorie «Möbelschreiner» und wurde Dritter bei den «Bauschreinern». Bild: PD Die Gewinner der Kategorie «Möbelschreiner» konnten mit Bundesrat Parmelin posieren. Bild: PD

Luzern Nevio Bernet, Ufhusen, Automobil-Mechatroniker / Personenwagen

Corinna Bucher, Menzberg, Hotellerie-Hauswirtschaft

Remo Buchmann, Römerswil, Obstfachmann

Noah Heller, Kottwil, Zimmermann

David Hodel, Ettiswil, IT Software Solutions for Business

Tim Müller, Kleinwangen, Ofenbauer

Florian Muri, Marbach, Schreiner Bau/ Fenster

Julian Regli, Neuenkirch, Konstrukteur

Nidwalden Jasmin Zimmermann, Oberdorf, Detailhandelsfachfrau / Bäckerei-Konditorei-Confiserie

Obwalden Sina Züger, Giswil, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin / Konditorei-Confiserie

Schwyz Corina Marty, Gross, Wohntextilgestalterin

Zug Melitta Leu, Zug, Bekleidungsgestalterin

Uri Iwan Arnold, Haldi, Gipser

Josef Aschwanden, Isenthal, Elektroniker

Simon Gisler, Haldi, Strassenbauer

Lars Muoser, Schattdorf, Fahrradmechaniker

Luzern Elias Bucher, Wolhusen, Landtechnikberufe

Tommaso Cherillo, Emmenbrücke, Lüftungsanlagenbauer

Jan Hummel, St. Erhard, Fachmann Betriebsunterhalt/Hausdienst

Florian Hurni, Neuenkirch, Gipser/Trockenbauer

Jan Kammermann, Rickenbach, Carrosseriespengler

Zaid Rast, Hochdorf, Motorradmechaniker

Yannick Tschuor, Adligenswil, Entrepreneurship

Vincent Vollmer, Müswangen, Boden-Parkettleger / Parkett

Vanessa Wehren, Weggis, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin / Bäckerei-Konditorei

Manuel Wild, Weggis, Storenmonteur

Gian Wyss, Zell, Entrepreneurship

Obwalden Arthur Amschwand, Kerns, Polymechaniker CNC Fräsen

Janik Omlin, Sachseln, Polymechaniker Drehen

Zug Carmen Bircher, Hagendorn, Malerin

Léo Thommen, Steinhausen, Bootbauer

Uri Cédric Tresch, Silenen, Fahrzeugschlosser

Lorena Beck aus Dierikon ist im Werkdienst der Gemeinde Ebikon tätig. Ihr Beruf wurde an den Swiss Skills in Bern erstmals präsentiert. Wir berichteten bereits Anfang September über die Ambitionen der jungen Frau. Für die 20-jährige Fachfrau Betriebsunterhalt war die Teilnahme ein Riesen-Erlebnis, wie sie am Sonntag am Telefon betonte. Sie belegte den 7. Rang.

«Die Anforderungen an uns waren hoch, der Zeitdruck enorm. Ich kam an die Grenzen und für einen Moment wurde es emotional, aber ich habe die Leitung erbracht, die möglich waren», führt sie aus. Zufrieden sei sie allemal, auch wenn es ihr nicht gelungen sei, alle Arbeiten ins Ziel zu führen. Im Hintergrund des Telefonats ist die Stimme ihres Freundes Yannick zu hören: «Wir sind alle mega stolz auf Lorena!»

Die junge Lauerzerin Yvonne Rüttimann fuhr als Strassentransportfachfrau auf den 14. Rang.

Der Lungerer Mauro Gasser erreichte in der Kategorie «Metallbauer» den 4. Rang.

Die 19-jährige Jasmin Zimmermann aus Oberdorf erreichte in der Kategorie «Detailhandelsfachfrau/ Bäckerei-Konditorei-Confiserie» den 2. Platz.

Der 20-jährige Léo Thommen aus Hünenberg war unter den besten Bootbauern der Schweiz und erreichte in seiner Kategorie den 3. Platz.

Kanton Luzern Noel Affentranger, Melchnau, Maurer; Doriano Agner, Emmen, Logistiker; Béla Amberg, Luzern, Anlagen- und Apparatebauer; Kevin Ansermet, Meggen, Polymechaniker CNC Fräsen; Adel Baccouche, Kriens, Gebäudereiniger; Lorena Beck, Dierikon, Fachfrau Betriebsunterhalt Werkdienst; Nevio Bernet, Ufhusen, Automobil-Mechatroniker Personenwagen; Marvin Bieri, Flühli, Zimmermann; Samuel Binder, Reiden, Gärtner I Garten- und Landschaftsbau; Erijon Borova, Inwil, Automobil-Mechatroniker Personenwagen; Fabio Bossart, Schötz, Automobil-Mechatroniker Personenwagen; Corinna Bucher, Menzberg, Hotellerie – Hauswirtschaft; Elias Bucher, Wolhusen, Landtechnikberufe; Remo Buchmann, Römerswil, Obstfachmann; Vanessa Burch, Neudorf, Gipserin – Trockenbauerin; Daniel Bürli, Gettnau, Landwirt; Ilir Cetta, Luzern, Gerüstbauer; Tommaso Cherillo, Emmenbrücke, Lüftungsanlagenbauer; Quang-Dieu Chitpagna, Luzern, Gerüstbauer; Domenico Citera, Malters, Isolierspengler; Reto Dali, Gunzwil, Gärtner I Garten- und Landschaftsbau; Jolanda Fries, Ermensee, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin I Konditorei-Confiserie; Rajmonda Gjokaj, Hochdorf, Kauffrau; Dominic Hecht, Zell, Fachmann Betriebsunterhalt Hausdienst; Rachel Helfenstein, Gunzwil, Floristin; Noah Heller, Kottwil, Zimmermann; David Hodel, Ettiswil, IT Software Solutions for Business; Michael Hodel, Büron, Landwirt; Chantal Hofstetter, Eschenbach, Detailhandelsfachfrau I Bäckerei-Konditorei-Confiserie; Joel Hübscher, Reiden, Sanitärinstallateur; Jan Hummel, St.Erhard, Fachmann Betriebsunterhalt Hausdienst; Florian Hurni, Neuenkirch, Gipser – Trockenbauer; Tobias Huser, Urswil, Gärtner I Garten- und Landschaftsbau; Pius Johann, Menznau, Fachmann Betriebsunterhalt Hausdienst; Jan Kammermann, Rickenbach, Carrosseriespengler; Alex Kina, Luzern, Web Technologies; Thagsika Kunaratnam, Emmen, Kauffrau; Jan Kurmann, Willisau, Landtechnikberufe; Thomas Leuthold, Luzern, Milchtechnologe; Martin Markaj, Kriens, Medizinprodukttechnologe; Ron Mathis, Sempach, Dachdecker; Tim Müller, Kleinwangen, Ofenbauer; Florian Muri, Marbach, Schreiner I Bau/Fenster; Michael Murpf, Hasle, Abdichter; Joel Plankl, Root, Schweisser; Marco Portmann, Inwil, Automatiker; Emanuel Preni, Triengen, Lüftungsanlagenbauer; Zaid Rast, Hochdorf, Motorradmechaniker; Julian Regli, Neuenkirch, Konstrukteur; Markus Renggli, Neuenkirch, Landtechnikberufe; Georg Ristic, Ebikon, Milchtechnologe; Pascal Rohrer, Aesch, Obstfachmann; Kathia Roos, Rain, Milchtechnologin; Leo Scherer, Ebikon, IT Software Solutions for Business; Tabea Schlösser, Emmen, Carrosserielackiererin; Luca Schmid, Triengen, Spengler; Adrian Stadelmann, Escholzmatt, Anlagen- und Apparatebauer; Silvan Stalder, Greppen, Milchtechnologe; Timo Stalder, Doppleschwand, Carrosseriespengler; Matthias Stöckli, Menznau, Metallbauer; Sandra Seraina Studach, Vitznau, Restaurant Service; Yannick Tschuor, Adligenswil, Entrepreneurship; Shan Vengadasalam, Menznau, Metallbauer; Simon Vogel, Alberswil, Schreiner I Bau/Fenster; Vincent Vollmer, Müswangen, Boden-Parkettleger Parkett; Vanessa Wehren, Weggis, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin I Bäckerei-Konditorei; Quirin Weiss, Meierskappel, Landwirt; Lorena Wespi, Adligenswil, Fachfrau Betriebsunterhalt Hausdienst; Joël Widmer, Hochdorf, Kältesystem-Monteur; Elias Wigger, Schachen, Automobil-Mechatroniker Personenwagen; Manuel Wild, Weggis, Storenmonteur; Gian Wyss, Zell, Entrepreneurship. Kanton Zug Touseef Asghar, Rotkreuz, Hufschmied; Carmen Bircher, Hagendorn, Malerin; Diego Costa Dias, Steinhausen, Boden-Parkettleger Parkett; Sara Flück, Menzingen, Wohntextilgestalterin; Veronika Hegglin, Menzingen, Detailhandelsfachfrau I Bäckerei-Konditorei-Confiserie; Raphael Hürlimann, Walchwil, Metallbaukonstrukteur; Roman Iten, Alosen, Zimmermann; Jasmin Keiser, Oberwil, Fachfrau Bewegungs- und Gesundheitsförderung; Melitta Leu, Zug, Bekleidungsgestalterin; Ramon Limacher, Cham, Fassadenbauer; Gianni Ruf, Steinhausen, Elektroniker; Leonie Theiler, Edlibach, Fleischfachfrau; Léo Thommen, Steinhausen, Bootbauer; Haylie Wyttenbach, Holzhäusern, Coiffeuse; Florin Zeller, Rotkreuz, Automatiker. Kanton Nidwalden Roman Durrer, Dallenwil, Landwirt; Sebastian Gander, Emmetten, Dachdecker; Noah Meyer, Hergiswil, Kältesystem-Monteur; Jenny Odermatt, Dallenwil, Carrosserielackiererin; Roman Odermatt, Beckenried, Logistiker; Karin Würsch, Beckenried, Gärtnerin I Garten- und Landschaftsbau; Jasmin Zimmermann, Oberdorf, Detailhandelsfachfrau I Bäckerei-Konditorei-Confiserie. Kanton Obwalden Arthur Amschwand, Kerns, Polymechaniker CNC Fräsen; Cedric Gasser, Lungern, Web Technologies; Mauro Gasser, Lungern, Metallbauer; Janik Omlin, Sachseln, Polymechaniker Drehen; Sina Züger, Giswil, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin I Konditorei-Confiserie. Kanton Uri Niklas Albert, Seedorf, Fahrradmechaniker; Iwan Arnold, Haldi, Gipser – Trockenbauer; Josef Aschwanden, Isenthal, Elektroniker; Lorena Epp, Flüelen, Malerin; Simon Gisler, Haldi, Strassenbauer; Lars Muoser, Schattdorf, Fahrradmechaniker; Elisabeth Stirnemann, Bürglen, Milchtechnologin; Cédric Tresch, Silenen, Fahrzeugschlosser; Elmar Wyrsch, Attinghausen, Schreiner I Bauschreiner. Kanton Schwyz Dominik Amgwerd, Schwyz, Obstfachmann; Lara Arber, Küssnacht, Detailhandelsfachfrau I Bäckerei-Konditorei-Confiserie; Ronny Blattmann, Brunnen, Gebäudetechnikplaner Heizung; Janete Susana Borges de Freitas, Siebnen, Medizinprodukttechnologin; Tamara Camenzind, Gersau, Logistikerin; Sira Luana Disler, Küssnacht, Malerin; Daniela Föhn, Rickenbach b. Schwyz, Plattenlegerin; Lenny Gygax, Wilen bei Wollerau, Fahrradmechaniker; Philipp Herzog, Reichenburg, Elektroniker; Noah Hess, Goldau, Plattenleger; Anna Inderbitzin, Brunnen, Kauffrau; Lea Inderbitzin, Brunnen, Kauffrau; Adrian Kälin, Egg, Landwirt; Flavio Lutzmann, Pfäffikon, Logistiker; Corina Marty, Gross, Wohntextilgestalterin; Nadine Mettler, Küssnacht am Rigi, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin I Bäckerei-Konditorei; Jana Oberlin, Bennau, Boden-Parkettlegerin I textile und elastische Beläge; Yvonne Rüttimann, Lauerz, Strassentransportfachfrau; Luca Schibig, Brunnen, Logistiker; Melanie Schmid, Morschach, Carrosserielackiererin; Gian Schnellmann, Siebnen, Boden-Parkettleger Parkett; Fabrice Schönenberger, Tuggen, Boden-Parkettleger I textile und elastische Beläge; Adrian Schuler, Siebnen, Spengler; Michael Sutz, Einsiedeln, Fahrzeugschlosser; Vital Ulrich, Küssnacht, Automobil-Mechatroniker I Personenwagen; Adrian Waldvogel, Unteriberg, Konstrukteur.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen