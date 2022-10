Wikon: Ukrainerinnen beklagen Missstände in der Marienburg

Wikon «Demütigungen und psychischer Druck»: Ukrainerinnen beklagen Missstände im Asylzentrum Marienburg Bewohnerinnen der temporären Asylunterkunft Marienburg fühlen sich ungerecht behandelt und alleingelassen. Grünen-Kantonsrat Urban Frye verlangt Antworten von der Luzerner Regierung. Simon Mathis Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Markant thront das ehemalige Benediktinerinnenkloster Marienburg über der Gemeinde Wikon. Im März hat der Kanton es gemietet und zu einer temporären Asylunterkunft (TUK) für ukrainische Flüchtlinge gemacht. Zurzeit sind dort etwa 150 Personen einquartiert, bald werden es rund 200 sein. Nun stellt sich heraus, dass in der Marienburg Missmut herrscht: Ein Brief, der von 26 Betroffenen unterschrieben wurde und unserer Zeitung vorliegt, klagt diverse Missstände an.

Die Marienburg in Wikon wurde zur Asylunterkunft für Ukrainerinnen und Ukrainer umfunktioniert. Bild: Pius Amrein (Wikon, 17. Oktober 2019)

Im Schreiben ist unter anderem die Rede davon, dass mit Geldbussen «psychischer Druck» auf die Bewohnenden ausgeübt werde. Personen, die ihren Pflichten nicht nachkämen, würde mit einer «Räumung» gedroht. Die Verwaltung weigere sich zudem, eine «Übersetzung der Dokumente ins Ukrainische bereitzustellen». Zudem sei es zu «wiederholten Demütigungen durch direkte und verbale Beleidigungen» gekommen. Im Brief heisst es:

«Das ist eine Verstärkung des psychologischen Traumas, das viele Menschen erlitten haben, die Zeugen militärischer Aktionen waren und psychologische Hilfe, Rehabilitation und Erholung benötigen.»

Schliessfächer in der Marienburg. Bild: Manuela Jans-Koch (Wikon, 7. Juli 2022)

In einem Dokument des Kantons vom Juli, das unserer Zeitung ebenfalls vorliegt, werden mögliche Sanktionen aufgelistet: Kürzung oder Einstellung der Sozialhilfe, Verweigerung der Ausgangsbewilligung oder von individuellem Wohnraum bis hin zu Hausverbot, «falls möglich mit einer vorübergehenden Umplatzierung». Das Dokument hält fest, dass die Kürzung der Sozialhilfe die sogenannte «Nothilfe» nicht beschneiden dürfe. Letztere sichert den Grundbetrag für den Lebensunterhalt, also Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinische Versorgung. Laut kantonaler Asylverordnung liegt dieser Betrag bei 10 Franken pro Person und Tag.

Kanton weist Vorwürfe entschieden zurück

Die kantonale Dienstelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) hat Ende August auf die Fragen der Ukrainerinnen reagiert. Dem Schreiben ist zu entnehmen, dass die DAF zuerst vor Ort Stellung nehmen wollte. Die Betroffenen wollten diese Versammlung per Video aufnehmen, einen Moderatoren einsetzen und die Veranstaltung in englischer Sprache durchführen. Darauf wollte die DAF nicht eingehen, weshalb die Stellungnahme schriftlich erfolgte. Im Dokument wird betont, dass sich die DAF sowie die Mitarbeitenden der TUK Wikon zu jeder Zeit «an die gesetzlichen Vorgaben» hielten:

«Ihre Vorwürfe, wir würden willkürlich handeln und das Gesetz verletzen, weisen wir entschieden von uns.»

Ein Gemeinschaftsraum in der TUK Wikon. Bild: Manuela Jans-Koch (Wikon, 7. Juli 2022)

Der Asylstatus S bedeute «weder eine Gleichstellung mit der Schweizerischen Bevölkerung noch eine Besserstellung anderen Asylsuchenden gegenüber». Die DAF hält fest, dass die Amtssprache des Kantons Luzerns Deutsch sei. Es bestehe kein Anrecht darauf, dass die Behörden ihre Korrespondenz in einer anderen Sprache führen. Dass der Kanton Broschüren sowie einzelne Dokumente auf Ukrainisch übersetzt habe, sei ein «freiwilliges Entgegenkommen».

Die Betroffenen hätten sich unter den Schutz der Schweiz gestellt, was bedeute, «dass Sie die in der Schweiz geltenden Regeln und Gepflogenheiten akzeptieren und sich damit zurechtfinden müssen», heisst es weiter. Auf die Vorwürfe der Demütigungen und des psychischen Druckes nimmt die DAF im Schreiben keinen Bezug.

Frye kritisiert «kalte» Antwort der DAF

Grüne-Kantonsrat Urban Frye. Bild: PD

Gerne hätte unsere Zeitung mit den Betroffenen gesprochen. Sie fühlten sich jedoch nicht wohl dabei, ihre Geschichte vor der Presse auszubreiten. Ausführlich mit ihnen ausgetauscht hat sich allerdings Kantonsrat Urban Frye (Grüne). Er führt das ukrainische Kulturzentrum Prostir in Reussbühl und hat nun eine dringliche Anfrage zu den Luzerner Asylunterkünften eingereicht. Frye sagt:

«Im Gespräch mit den Betroffenen habe ich deutlich gespürt, dass sie komplett verängstigt sind. Der Umgangston in der Marienburg scheint laut und alles andere als herzlich zu sein.»

Er glaubt, dass nicht nur die Bewohnenden gestresst sind, sondern auch das Personal der Asylunterkunft. Die Antwort der DAF nennt Frye «unzureichend und kalt». Das Hauptproblem sieht er in der psychischen Belastung, unter der die ukrainischen Flüchtlinge litten. Man müsse sich vor Augen führen, dass sie aus einem Kriegsgebiet kommen.

«Mit etwas Empathie könnte man viele der Regeln erklären, die den Betroffenen nicht einleuchten.»

Im Vorstoss fordert Frye unter anderem, dass die Regierung die Vorwürfe von einer verwaltungsexternen Institution überprüfen lässt. Wegen des hängigen Vorstosses könne die DAF gegenwärtig keine Fragen beantworten, schreibt das Gesundheits- und Sozialdepartement auf Anfrage.

Der Waschraum der Marienburg. Bild: Manuela Jans-Koch (Wikon, 7. Juli 2022)

Mischung aus «Abgeschiedenheit und Überforderung»

Auch Nicola Neider ist zu Ohren gekommen, dass die Zustände in der Marienburg problematisch seien. Neider ist die Leiterin des Fachbereiches Migration und Integration der Katholischen Kirche Stadt Luzern. «Mir wurde von Freiwilligen berichtet, dass die Leute im Zentrum in der Marienburg eher unzufrieden sind», sagt sie. Die Atmosphäre sei offenbar schlecht. Ebenfalls erzählt wurde ihr, dass bestimmte Umgangsformen schikanierend seien. Von anderen Luzerner Zentren habe sie keine vergleichbaren Berichte gehört. Sie hebt allerdings hervor, nie selber in der Marienburg gewesen zu sein, da diese nicht zum Einzugsbereich der Stadtkirche gehöre. Neider sagt:

Nicola Neider, Leiterin des Fachbereiches Migration und Integration der Katholischen Kirche Stadt Luzern. Bild: PD

«Ich bin mir sicher, dass die meisten Beteiligten ihr Bestes geben. Aber zurzeit stösst das Asylwesen an seine Grenzen.»

In der Marienburg komme erschwerend hinzu, dass das Zentrum an einem abgeschiedenen Ort liegt. Die zivilgesellschaftliche Hilfsbereitschaft sei zwar auch im Umfeld der Marienburg gross. Aber in der Stadt Luzern sei die Dichte der Organisationen und Hilfestellungen wesentlich höher. Sie geht davon aus, dass die Mischung aus Abgeschiedenheit und Überforderung für die Situation in Wikon verantwortlich sei. Ein Bonus-Malus-System bei der Ausrichtung der Asyl-Sozialhilfe gehöre bei allen Schweizer Asylzentren zur Tagesordnung und sei gesetzlich abgesichert, sagt Neider. «Und leider auch, dass nicht alle wichtigen Dokumente übersetzt werden.» Eine externe Untersuchung würde Neider begrüssen: «Sie würde Klarheit schaffen – für alle Betroffenen, aber auch die Betreuerinnen und Betreuer.»

