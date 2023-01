Sursee: Vogelgrippe bei Wildvogel nachgewiesen

Kanton Luzern Bei Wildvogel in Sursee wurde hochansteckende Vogelgrippe nachgewiesen Es gelten weiterhin die schweizweiten Massnahmen zur Bekämpfung der Vogelgrippe. Der Fund zeigt aber auf, dass das Virus unter den Wildvögeln im Kanton zirkuliert und die Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen wichtig ist. 30.01.2023, 12.25 Uhr

Im Kanton Luzern wurde einer Mittelmeermöwe das Vogelgrippevirus nachgewiesen. Sie wurde am 23. Januar am Rand der Altstadt von Sursee mit typischen Symptomen gefunden. Der Befund zeigt nun, dass das Tier mit dem Vogelgrippevirus H5N1 infiziert war. Das schreibt der kantonale Veterinärdienst in einer Mitteilung.