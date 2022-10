Willisau Bis zu sechs Windräder sollen Strom für 10’000 Haushalte liefern Die CKW AG hat ihre Pläne für den Bau eines Windparks auf dem Salbrig in Willisau vorgestellt. Die Bevölkerung zeigte sich interessiert, stellte aber auch kritische Fragen. Niels Jost 20.10.2022, 21.31 Uhr

Es ist das Thema der Stunde: die Energiekrise. Wegen des Kriegs in der Ukraine, des Ausstiegs aus der Atomenergie und des zunehmenden Bedarfs an Energie droht insbesondere im Winter eine Stromlücke in der Schweiz. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien soll die Eigenversorgung erhöht werden.