Willisau Das Städtchen wird kurzfristig autofrei – Motorräder aber sind hochwillkommen Alle zwei Jahre trifft sich die Bikerwelt auf dem Big Hill. Ein Höhepunkt ist die Bike-Show in der Stadt. Manche nutzen den Anlass, um sich selber einen Töff zu bauen – was in der Region Tradition hat. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hu, Frido und Eddy in Fridos Werkstatt, wo ein Motorrad für die Bike-Show entsteht. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 23. Juni 2022)

Auf dem Motorradlift in Fridos Werkstatt ist das Grundgerüst eines Töffs aufgebockt. Dieser besteht aus einem Rahmen mit Motor, dem Hinterrad, einer sehr langen Gabel und dem Lenker, mehr nicht. Es ist der 23. Juni, als wir den 33-jährigen Willisauer im Ostergau besuchen.

Es bleiben ihm also noch fast drei Wochen Zeit, um seine Maschine zusammenzubauen und fahrtüchtig zu machen. Denn diese will er wenn möglich bei der Big-Hill-Party, die vom 8. bis 10. Juli auf der Bösegg und im Städtli stattfindet, präsentieren.

Das Vorhaben ist an sich machbar, doch der gelernte Sanitärinstallateur ist 100-prozentig berufstätig und schraubt an seinen Projekten nur in der Freizeit. «Mein Ziel wäre schon, dass ich mit dem Chopper an der Show teilnehmen kann. Das gibt zwar noch die eine oder andere Nachtschicht, mit diesem leichten Druck dürfte es mir aber gelingen», sagt Frido, während er ein paar Kabel befestigt.

Frido (rechts) hat noch einiges zu tun, bis der Chopper fahrbereit ist. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 23. Juni 2022)

Das Big Hill ist bei Bikern und Motorradfahrerinnen bestens bekannt, ein Besuch des Hinterlands ist bei richtigen Petrolheads Pflicht und daher dick im Kalender eingetragen. Heuer geht diese Party bereits in die 17. Runde. Natürlich mussten auch die Organisatoren dieses Events dem Coronavirus Tribut zollen.

«Wir haben das Treffen um ein Jahr verschoben, aber eigentlich passt das ganz gut. Nun können wir gleichzeitig mit dem Big Hill das 40-Jahr-Jubiläum unseres Clubs feiern», sagt Eddy, Präsident des Iron Drivers MC und zugleich Mitorganisator der Veranstaltung.

Musik von Black Ice aus Italien oder vom Echo vom Schwandbode

Wobei der Geburtstag des Clubs nicht so sehr an die grosse Glocke gehängt werden soll, wie er sagt.

«Wir warten nicht mit Schnickschnack auf, sondern es ist uns ein Anliegen, nach der langen Wartezeit Freunden und Gleichgesinnten eine anständige Plattform zu bieten, dass sie eine gute Zeit zusammen verbringen können, Spass haben und Benzingespräche führen.»

Mit sechs Bands haben die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm mit internationalen rockigen und regionalen traditionellen Klängen zusammengestellt. Black Ice aus Italien und die Louisville Boppers aus Deutschland am Freitag sowie das Echo vom Schwandbode, Cold Filtered und Rock Out am Samstag sorgen für den guten Ton auf der Bösegg.

Die Motorräder des Publikums sind auch eine Attraktion

Ein Höhepunkt sind die zahllosen Maschinen des Publikums, die jeweils am Samstagnachmittag in Willisau beidseitig der Hauptgasse aufgereiht sind. Die Besucherinnen und Besucher sorgen mit ihren Bikes gleich selber für Spektakel. Es ist ein stetes Kommen und Gehen, Promenieren gestattet.

Sehen und gesehen werden ist an diesem Anlass fast Programm. Bemerkenswert ist dabei, dass das Städtchen für ein paar Stunden autofrei bleibt, Motorräder aber hochwillkommen sind. Die Iron Drivers haben dafür bei der Gemeinde ein Gesuch gestellt, mit den Geschäften und Gastrobetreibern hat man sich ausgetauscht.

«Die Präsentation der Motorräder ist eine von mehreren Veranstaltungen im Jahr, der eine Bewilligung für die Nutzung des autofreien Städtchens erteilt wird. Die Organisatoren sind uns bekannt, die Parade hat Tradition und ist beliebt. Bei gutem Wetter finden Leute aus der ganzen Schweiz den Weg zu uns», sagt Stadtpräsident André Marti.

Spezialausstellung über die Zweiradgeschichte der Region

Und da ist eben noch die eingangs erwähnt Bike-Show, die es in dieser Art wohl nur in Willisau zu sehen gibt, wie Mitorganisator Hu von den Iron Drivers sagt:

«Wir sind der einzige Club, der eine solche Show zu bieten hat. In der Kategorie Best of Big Hill prämiert eine ausgewiesene Fachjury die Bikes. Wir legen dabei Wert auf Modelle, die auf der Strasse zugelassen sind. Anders bei der Kategorie Fun hier freuen wir uns auf ausgefallene Werke. Hier haben auch die Besucher Mitsprache bei der Bewertung.»

Zusätzlich gibt's im Rathaus eine Ausstellung über die Zweiradgeschichte der Region. In Willisau wurden nämlich vor rund 100 Jahren auch Motorräder angefertigt. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass in den vielen Privatwerkstätten im Hinterland immer wieder Leute auf das Big Hill ein funktionstüchtiges Motorrad bauen.

Frido ist dabei auch in diesem Jahr bestimmt nicht der einzige. Er hat übrigens bereits an früheren Big Hills mit Bikes aus seiner Werkstatt teilgenommen. Auch einen Pokal hat er schon gewonnen. Damals mit einem Dieseltöff. Eine Auszeichnung sei ihm heuer wurst. Wichtiger sei die Teilnahme. Sollte die aus einem bestimmten Grund nicht klappen, gehe für ihn die Welt auch nicht unter.

«Gebaut hätte ich den Töff ja sowieso. Der Anlass ist dafür eine gute Motivation.»

So war der Anlass im Jahr 2019. Quelle: YouTube

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen