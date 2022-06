Willisau Ein Mehrheitsbeschaffer und Brückenbauer tritt ab: Ludwig Peyer verabschiedet sich nach 16 Jahren aus dem Kantonsrat Der Willisauer tritt per Ende der kommenden Session aus dem Kantonsrat zurück. Insbesondere die Regionalpolitik lag ihm immer am Herzen – aktiv war er ausserdem in den unterschiedlichsten Bereichen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Ludwig Peyer beim Panoramabänkli in Willisau. Bild: Roger Grütter (Willisau, 14. Juni 2022)

«Gräblet» habe es auf der Plattform Linked-in mit Kommentaren und Likes, als er dort seinen Rücktritt per 21. Juni aus dem Kantonsrat verkündete. Das Echo sei viel grösser gewesen als noch bei seinem Amtsantritt vor 16 Jahren, sagt Ludwig Peyer schmunzelnd, der eigentlich auf den sozialen Medien kaum aktiv ist. Der 57-Jährige sagt:

«Es ist schön, wenn man am Schluss auf diese Weise noch eine solche Wertschätzung für die langjährige Arbeit erhält.»

Dass er per Ende der aktuellen Legislatur zurücktreten wird, sei für ihn schon länger klar gewesen. «Ich wollte unbedingt noch bei der Diskussion um das Spital Wolhusen mitwirken, das war eine Herzensangelegenheit. Da habe ich einen Vorstoss mitunterzeichnet, welcher forderte, dass das Leistungsangebot der Luzerner Kantonsspitäler künftig im Gesetz festgeschrieben wird.» Jetzt könne er guten Gewissens gehen, so Peyer.

Geschäft nimmt mehr Zeit in Anspruch

Sein Rücktritt habe aber auch einen beruflichen Grund. Er ist eines von drei Geschäftsleitungsmitgliedern bei der Graf und Partner AG in Luzern, welches Geschäftsstellen für Non-Profit-Organisationen führt. Ein Mitglied wird im Sommer pensioniert und die Stelle vorerst nicht ersetzt. «Daher nimmt die Arbeit im Geschäft künftig mehr Zeit in Anspruch. Und wenn man im Kantonsrat engagiert ist, mit Vorstössen und in Kommissionen mitwirkt, dann ist das schnell mal ein 30-Prozent-Pensum, das nun wegfällt.»

Engagiert ist wohl die treffende Beschreibung für Ludwig Peyer. In unzähligen Vorstössen hat er sich für die unterschiedlichsten Themen eingesetzt. Da war einerseits der Wald, der ihm als Präsident der Korporation Stadt Willisau am Herzen liegt. Oder er hat sich als Präsident der Schulkommission für den Erhalt der Wirtschaftsmittelschule in Willisau, die nun vor dem Aus steht, eingesetzt. Zudem hat er für bessere Zugsverbindungen nach Luzern gekämpft. Und bei der Standortfrage der Gerichte und Museen in der Stadt Luzern hat er mit einer Motion einen Planungsbericht gefordert – erfolgreich.

Natur, Bildung, Kultur, Verkehr – er habe nie ein Spezialthema gehabt, sondern sich für verschiedene Richtungen interessiert. «Das liegt an meinem Naturell. Ich lese drei Tageszeitungen und diverse Lokalzeitungen täglich und interessiere mich daher für so vieles», sagt der Jurist.

Ein grosses Anliegen sei ihm aber immer die Regionalpolitik gewesen. «Das hat man als Hinterländer einfach im Blut», so der Willisauer. Man müsse in Luzern immer wieder Verständnis für die Probleme der ländlichen Region schaffen. «Wird in der Stadt über die Verschiebung einer Bushaltestelle um 100 Meter diskutiert, ist bei uns eher die Frage, ob überhaupt noch ein Bus fährt», gibt Peyer als Beispiel an. So müsse man auch bei der künftigen Digitalisierungsstrategie des Kantons bedenken, dass nicht jeder Hof über gutes Internet verfügt. Dazu Peyer:

«Müssen diese einen besseren Anschluss nun selber zahlen? Oder gehört das zum Service public? Für mich ist es Letzteres.»

Mit seinem Abgang geht dem Kantonsrat also ein Kämpfer für die Region abhanden. Wobei er betont, dass man überparteilich einen guten Zusammenhalt im Hinterland pflege und viele weitere Kantonsräte sich für die Region einsetzen, wie auch seine Nachfolgerin Michaela Tschuor aus Wikon.

Zwangsferien für die Lernenden «die schlimmste Zeit im Kantonsrat»

Wenn er auf die 16 vergangenen Jahre zurückblicke, bereue er keine Sekunde – auch nicht die Ständeratskandidatur, bei der schliesslich Andrea Gmür 2019 von der CVP nominiert wurde. Mit jeder Niederlage lerne man etwas dazu. Als Fraktionspräsident von 2012 bis 2019 sei er ausserdem nahe am Puls der Entscheidungsfindung gewesen. «Das werde ich vermissen, wie auch die Freundschaften und Kontakte, die man über die Jahre aufgebaut hat.» Er habe sich stets als Brückenbauer und Mehrheitsbeschaffer gesehen.

«Als Einzelkämpfer kommt man in der Politik nicht weit, es ist immer auch Teamarbeit.»

Die schlimmste Zeit im Kantonsrat bezeichnet er jene mit den Zwangsferien für die Lernenden im Kanton Luzern im Jahr 2016. «So etwas möchte ich nie mehr erleben, das war furchtbar – eine Kapitulation der Politik vor einer Excel-Tabelle.» Obwohl aus seiner Sicht langfristig richtig und erfolgreich, habe die Umsetzung der Luzerner Steuerstrategie mit leeren Hosentaschen, also ohne Finanzreserven, viele Kollateralschäden verursacht. «Die beschäftigen uns teilweise noch heute. Da hat die bürgerliche Politik gepatzt», gesteht der Mitte-Politiker ein.

Seine Partei sieht er derzeit auf einem guten Weg. Mit dem Namenswechsel habe man weitere jüngere Mitglieder gewinnen können. Aber es gäbe natürlich immer etwas zu verbessern. Peyer reflektiert:

«Die Mitte ist nicht einfach die Schnittmenge von links und rechts, sondern eine eigenständige Position. Da müssen wir in der Kommunikation noch einen Zacken zulegen, das hätte ich sicherlich auch besser machen können.»

Nun aber zieht er sich zurück und widmet seine Zeit den Stiftungen und Vereinen sowie dem Verband Luzerner Gemeinden, wo er Geschäftsführer ist. «Ich bin jetzt etwas freier und habe mehr Zeit für anderes.» Etwas Wichtiges habe er in den 16 Jahren aber gelernt: «Als Politiker sollte man sich nicht zu wichtig nehmen, denn die Welt dreht sich auch ohne einen weiter. Und gut zuhören sollte man auch können.» So könne ein Abend an einem Stammtisch in einer Beiz lehrreicher sein als eine Kommissionssitzung.

