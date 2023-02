Sprüchliabend in Willisau wärmt viel Hausgemachtes auf

Willisau Ein sauglatter Sprüchliabend wärmt viel Hausgemachtes auf Acht Sprüchligruppen drehen in Willisaus Beizen ihre Spassrunde und wärmen viel Hausgemachtes in Versform auf. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 21.02.2023, 15.13 Uhr

Es muss echt ein Problem sein in Willisau, diese Parkiererei. Das Parkplatz-Suchen ist offensichtlich das eine, die Parkuhr noch richtig einzustellen, das ist das andere. Kein Wunder, ist dies am Sprüchli-Montagabend ein Dauerthema der einheimischen Gruppen, die unterwegs auf Beizentour sind.

Cali & Vali in der Schlossschüür. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 20. Februar 2023)

So witzeln etwa die Ur-Willisauer Cali & Vali über diese Sucherei: «Endlich e freie Parkplatz, nur e Meter vor de Chelle. Doch wie muesch die cheibe Parkuhr – Herrgottsack ­– korrekt iistelle?» Die beiden Spassvögel erzählen, wie einer im Städtli in eine Beiz möchte und keinen Parkplatz findet: «Hässig lüütet är sim Fründ a: Säg mer du, wo söll ich parke? – Hindrem Chronebärg isch’s gratis, bloss dass det scho füfzäh wartit. – Ich parkiere, seit de ander, halt bim Roos, blos mir i d Schueh. – Doch jetzt, wo-n är hett si Parkplatz, sind scho alli Beize zue.»

Sporthalle mit Stadthalle verwechselt

Und auch der Flaschesepp bläst ins gleiche Fasnachtshorn: Kein Wunder, habe da einer die Sporthalle mit dem Stadthaus verwechselt, denn: Weil so viele Menschen wegen der Parkplatzsuche schliesslich ins Stadthaus stürmten und dort treppauf ins zweite Obergeschoss rennen müssten, könne man dieses Gebäude schon auch als «Sporthalle» bezeichnen.

Törscht & Sträggele sind ebenfalls in der Schlossschür. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 20. Februar 2023)

In eben dieser «Sporthalle», alias Stadthaus, macht man sich offensichtlich Gedanken über das Parkproblem. So berichten zumindest «Törscht & Strägele». Weil sowieso ein Laden nach dem anderen im Städtli verschwinde, habe «… de Stadtrot zwiiflet und müesse sinniere, öb es werklech no Sinn macht, nöi Parkuhre z’montiere …».

Flaschensepp bietet sich als Sujet an

Nochmals zurück zum Flaschensepp. Er erweist sich einmal mehr als einer, der mit Adlerauge auf die Schreibweise auf allem, was da das Jahr hindurch öffentlich ausgehängt wird, scharf ist. So berichtet er von einem Altgoldankäufer, der alte Uhren entgegennehme, gerne auch «Stahlbandhuren». Und ein Beizer schafft es offensichtlich, «Hausgemachte Flädli, gefüllt mit Blattspinat und Champignon» herzustellen. Dann doch vielleicht lieber ein «Buurehammer – serviert mit Kartoffelsalat».

Auch der Flaschensepp sprüchlet in der Schlossschür. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 20. Februar 2023)

Kein Verständnis hat der Flaschensepp dafür, dass an der Schulfasnacht strikte Verkleidungsvorschriften oder vielmehr Verbote gelten: vom Indianer über den Cowboy zum Edelweisshemd sei alles untersagt. Frage des Flaschensepps: «Was ziehst du deinem Kind an?» Nun, es gibt eine Lösung, der Sepp selber springt in die Bresche. Die Kinder sollen sich doch als Flaschensepp verkleiden. «Ich stelle mich als Sujet noch so gerne zur Verfügung.» Viel Träfes und Komisches gibt es auch von den anderen Bänklergruppen. Ein «sauglatter» Willisauer Sprüchliabend ist einmal mehr garantiert – auch der organisierenden Karnöffelzunft sei Dank.

