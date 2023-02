Bezirksgericht Willisau Verschwundene Jagdhunde: Freispruch trotz frischer Blutspuren in der Garage Ein Schweizer wurde beschuldigt, zwei fremde Jagdhunde getötet zu haben. Mangels genügender Beweise verlässt er das Bezirksgericht straffrei. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Ein Mann stand wegen zwei verschwundenen Jagdhunden vor Gericht.

Einem ehemaligen Mitglied einer Jagdgesellschaft auf der Luzerner Landschaft ist wegen Sachbeschädigung, Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz (Tierquälerei) und der Behinderung des Jagdbetriebs eine Geldstrafe von 8000 Franken auferlegt worden. Der 60-jährige Schweizer muss zudem Verfahrenskosten von 7806 Franken und eine Busse von 600 Franken bezahlen. So lautete der Strafbefehl der Luzerner Staatsanwaltschaft, gegen den der Beschuldigte schriftlich Einsprache erhob. Am Bezirksgericht Willisau ging es dann in die nächste Runde.

Der Beschuldigte stellte bei der Befragung durch den Richter klar, dass er nichts mit den Ereignissen vom 13. November 2021 zu tun habe. Damals sind bei einer Treibjagd zwei Jagdhunde verschwunden. Als die Jagd beendet war, stellten zwei Hundehalter fest, dass ihre Tiere nicht zum Startpunkt zurückkehrten, was ungewöhnlich ist. Weil die beiden Luzerner Laufhunde ein mit GPS ausgestattetes Halsband trugen, konnten ihre Bewegungen nachverfolgt werden. Dabei wurde festgestellt, in welchem Gebiet sie sich aus dem Jagdrevier entfernt hatten und wo sie mutmasslich ihr Ende fanden.

Kadaver und GPS-Halsbänder wurden entsorgt

Gemäss der Luzerner Staatsanwaltschaft haben sich die beiden Tiere wahrscheinlich in der Garage des Beschuldigten befunden, als die Signale des GPS ausgeschaltet wurden. Der Mann wird beschuldigt, «die beiden Hunde mutmasslich tödlich verletzt zu haben und deren Kadaver sowie die Halsbänder an einem nicht näher bekannten Ort entsorgt zu haben, sodass diese nicht mehr auffindbar waren».

Bei einer gleichentags durchgeführten Hausdurchsuchung in den Räumlichkeiten des Beschuldigten konnten weder die Hunde noch deren Kadaver und Halsbänder aufgefunden werden. Jedoch wurden in der Garage mehrere frische Blutspuren des einen Hundes entdeckt, wie im Strafbefehl ausgeführt wird. Gemäss Polizeirapport hat der Beschuldigte der Polizei sämtliche Räume gezeigt, mit Ausnahme der Garage. Bei der Verhandlung bestritt er die Vorwürfe. «Mir ist nicht bekannt, dass ich die Garage nicht zeigen wollte. Ich habe geöffnet, was sie wollten.» Woher die Blutspuren stammen, könne er sich nicht erklären.

Verteidiger erachtet Anklage für «reine Spekulation»

Der Verteidiger führte aus: «Es ist unklar, was mit den Hunden passiert ist. Sollte ihnen etwas zugestossen sein, dann tut dies meinem Mandanten weh. Er würde einem Hund nie etwas antun.» Zum festgestellten Blut sagte er: «Die Behauptung, diese Blutspuren seien frisch, erfolgt ohne Bezug zu den Akten. Es ist reine Spekulation.» Es werde nur von einer Blutspur oder von Blut am Fundort geschrieben, das Wort «frisch» finde sich in den Akten nicht.

Auch die DNA-Analyse des Blutes zweifelt er an. Diese sei mit unbekannten Objekten verglichen worden. Es sei den Akten nicht zu entnehmen, wer diese Vergleichsproben entnommen habe. Bezüglich der GPS-Daten merkte er an: «Ich habe keine eindeutigen zeitlichen Angaben gefunden in den Akten.»

Moralisch bedenkliches Vorgehen

Am besagten Tag haben sich gemäss Aussage des Beschuldigten zwei seiner Söhne ebenfalls auf dem Grundstück aufgehalten, wobei der Beschuldigte dazu keine konkreten Angaben machte. Das spielte für den Verteidiger keine Rolle: «Eine andere Täterschaft als mein Mandant ist nicht ausgeschlossen. Es ist aber nicht seine Sache, zu seiner Entlastung selber zu ermitteln.» Es fehle an eindeutigen Beweisen.

Der Beschuldigte ergänzte mit dem letzten Wort: «Gegen mich wurde ein riesiges Lügenkonstrukt aufgebaut. Ich weiss nicht, was man von mir will. Vielleicht Geld für die Hunde.»

Der Richter fällte das Urteil direkt nach der Verhandlung. Er sprach den Beschuldigten gemäss dem Grundsatz «in dubio pro reo» von Schuld und Strafe frei. «Nicht weil Sie die Tat nicht begangen haben, sondern weil der Staat ihnen diese nicht nachweisen kann. Dass Sie Wissen haben, wer diese abscheuliche Tat begangen hat, liegt auf der Hand. Moralisch ist Ihr Vorgehen bedenklich, aber man kann Ihnen nichts nachweisen.»

