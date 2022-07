Big Hill 2022: Hunderte Biker nehmen das Städtli Willisau ein

Willisau Hunderte Bikes und viel Publikum im Städtli: «Das Big Hill übertrifft alles!» Das Motorradtreffen mit der Bike-Show am Samstag hatte Volksfestcharakter. Mit blitzendem Chrom, einer Ausstellung, Musik und verrückten Eigenbauten war das Unterhaltungsprogramm mehr als speziell. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 09.07.2022, 19.14 Uhr

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit dem Motorrad ins autofreie Städtli zu fahren? Offiziell war Willisau am Samstagnachmittag ab 13 Uhr für Autos gesperrt und gehörte für ein paar Stunden den Töffs. Aber bereits viele Stunden vorher rollten Motorradfahrerinnen und Biker auf ihren Maschinen herbei und positionierten diese möglichst gut sichtbar an den Strassenrand.

Wenn die Iron Drivers rufen, kommen die Leute in Scharen nach Willisau. Bild: Patrick Hürlimann, (Willisau, 9. Juli 2022)

Die Antwort auf eingangs gestellte Frage lautet übrigens: immer. Zumindest an diesem Tag. Wer um 13 Uhr im Städtchen eine Parkmöglichkeit für seine Maschine finden konnte, musste entweder sehr gut zirkeln oder eine schmales Motorrad haben. Die Hauptgasse war längst beidseitig gesäumt mit chromblitzenden neueren heissen Öfen, Oldtimern aller Marken und auffallend vielen Custombikes. Wobei die allermeisten Leute auf Harley Davidson anreisten.

Die Leute kommen von nah und fern. So hat etwa Christian aus Rastatt rund 280 Kilometer zurückgelegt. Der Mann ist auf einer Harley mit hohem Lenker unterwegs. Auf seiner Fahrt hat er mehrere Stationen in der Schweiz angefahren, bei denen sich ihm Freunde anschlossen. Vom Big Hill erfuhr der Deutsche an einem Treffen in Deutschland, wo er einige Leute des organisierenden Motorradclub Iron Drivers kennen gelernt hat. Kaum vom Motorrad gestiegen, drückte ihm jemand eine Dose Bier in die Hand und begrüsste ihn lachend.

Frido hat's mit Nachtschichten geschafft

Eine Ecke haben die Organisatoren für die Bike-Show reserviert. Daneben spielen Fredy Pi und Joly alte Hits live. Gut ein Dutzend Maschinen haben sich für die Kategorie Best of Big Hill angemeldet. Wahnsinnig grosse Bikes mit langen Gabeln, eine mit einem V8 Automotor und eine andere im Dragster Stil. Es dürfte der Jury bis am Abend einiges Kopfzerbrechen bereiten, den Gewinner auszuhandeln. Die Siegerehrung wird erst gegen Mitternacht erfolgen, sodass zum Zeitpunkt, in dem diese Zeilen entstehen noch alles offen ist.

Um 14.15 Uhr fährt ein weiterer Chopper mit Starrrahmen und langer Gabel in die Bike Show. Der Pilot grinst breit, als er das Bike auf den Seitenständer stellt. Es ist Frido, der Mann aus dem Ostergau, den wir drei Wochen vor dem Big Hill in der Werkstatt besuchten.

«Die erste Fahrt machte ich am letzten Samstag. Es gab noch ein paar knifflige Aufgaben mit dem elektrischen zu lösen, aber jetzt läuft sie einwandfrei.»

Zwei kurze Nachteinsätze habe er in den Bau investiert, nun sei das Motorrad zugelassen für die Strasse.

Das Ross wird durch einen Töff ersetzt

Das trifft für alle Bikes der Best-of-Big-Hill-Kategorie zu, nicht aber für die Fun-Klasse. Das optische Highlight ist hier die Promille Kutsche und Zugpferd Jacqueline der Gruppe WWD's:

Promille Kutsche und Zugpferd Jacqueline der Gruppe WWD’s. Bild: Patrick Hürlimann, (Willisau, 9. Juli 2022)

Die sechs Männer und vier Frauen haben sich bei einem guten Kafi Chrüter die Idee ausgedacht, eine Kutsche zu kaufen und zu revidieren, diese jedoch von einem Stahlross, sprich Motorrad, ziehen zu lassen. Die Truppe ist mit zwei Töffmechanikern und einem Landmaschinenmechaniker bestückt. Keine Frage, dass unter diesen Voraussetzungen etwas Fahrbares entstanden ist.

«Wir haben seit 2015 auf jedes Big Hill hin ein Fun-Bike gebaut. Insgesamt sind es sieben», sagt Adrian, einer der Töffmechaniker. Jenes, mit dem sie 2017 am Start waren, haben sie auch wieder dabei: ein Bschöttfass.

Das besagte Bschöttfass am Big Hill. Bild: Roger Rüegger (Willisau, 9. Juli 2022)

«Wir haben einfach Spass an solchen Sachen. Dabei steht nicht einmal der Sieg der Show im Vordergrund, wenns aber klappt, wird die Party umso schöner.»

Wobei noch schöner geht es fast nicht, wie die beiden einheimischen Andrea Bucher und Rita Fölmli sich einig sind. Sie sitzen vor einem Restaurant beim Aperitif und erfreuen sich an dem irren Treiben. Für sie ist dieser Event Pflicht. «Wir sind Willisauerinnen und immer dabei, wenn die Motorräder kommen. Da ist ganz Willisau auf den Beinen. Das ist auch bei der Kilbi und am Weihnachtsmarkt so, aber das Big Hill übertrifft alles», sagt Bucher.

Einfahrt ins Städtchen beim Untertor. Ein Biker auf seiner bulligen Indian. Im Rathaus war eine Ausstellung zu Willisaus Zweiradgeschichte zu bestaunen. Die Ausstellung im Stadthaus mit vielen Töffli und Motorrädern. Schön schnell: Ein Bike im Dragster-Stil. Benzingespräche gibt es am Big Hill allenthalben. Es sollen so viele Leute wie nie dagewesen sein. Sie rollen den ganzen Nachmittag mit Maschinen ins Städtli. Ein Biker stellt sich in Pose. Kleines Bike und kleiner Bursche, die passen zusammen. Tschüss, ab auf den Big Hill. Patrick Huerlimann Eine irre Stimmung im Städtli. Manche sind mit Motorrädern mit V8-Automotoren angereist, wie diese zwei. Ein Volksfest, nicht nur für Biker.

Wie viele Bikes und Menschen sich an diesem Tag in Willisau aufhalten, ist schwierig zu beziffern. Rita Fölmli meinte aber:

«So viele waren's noch nie.»

Es ist mittlerweile 16 Uhr und noch immer treffen einzelne Motorräder oder ganze Gruppen ein. «Heinomou. Woher kommen die alle?», fragt sich Stefan Nüesch aus Brittnau erstaunt. Von überall her, wäre wohl die passende Antwort. Wohin sie gehen, ist auch schon klar: auf die Bösegg zum Festgelände. Speaker Steime fordert am späteren Nachmittag die Leute auf: «Um 17 Uhr fahren wir gemeinsam auf den Big Hill.»

