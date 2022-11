Willisau Mit fast 4 Promille Unfall gebaut: Betrunkener Automobilist fährt in Strassenlaterne Im Ortsteil Gettnau geriet beim Kreisel ein Fahrzeug von der Strasse und prallte in eine Strassenlaterne. Der betrunkene Lenker blieb beim Unfall unverletzt. 22.11.2022, 10.40 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag kurz vor 15.30 Uhr, wie es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei heisst. Ein Autofahrer war auf der Dorfstrasse im Willisauer Ortsteil Gettnau in Richtung Stalde-Kreisel unterwegs. Beim Verlassen des Kreisels in Richtung Willisau geriet er von der Fahrbahn und prallte in einen Beleuchtungskandelaber.

Bild: Luzerner Polizei

Der 43-jährige Autofahrer blieb laut der Polizei unverletzt. Ein im Spital durchgeführter Blutschnelltest ergab einen Wert von 3,99 Promille. Seinen Führerausweis ist der Unfallfahrer auf der Stelle los.

Am Auto und am Beleuchtungskandelaber entstanden Sachschäden in der Höhe von rund 25’000 Franken. Im Einsatz waren nebst der Luzerner Polizei auch Fachkräfte des Rettungsdiensts, der CKW und der Feuerwehr Willisau. (dvm)