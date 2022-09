Willisau Radfahrerin von Auto touchiert und verletzt – Polizei sucht Lenker des Fahrzeugs Am Wochenende überholte ein Autofahrer in Willisau eine Radfahrerin und verletzte sie dabei. Er fuhr weiter, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern. Nun sucht die Polizei Zeugen. 19.09.2022, 17.52 Uhr

Am Sonntag fuhr eine Radfahrerin gegen 2.30 Uhr in Willisau auf der Stockistrasse in Richtung Olisrüti, als sie von einem dunklen Personenwagen überholt und dabei touchiert wurde, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Sie sei zu Fall gekommen und habe sich dabei verletzt. Der unbekannte Lenker des dunklen Personenwagens sei anschliessend weitergefahren, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern.