Willisau Staatsanwaltschaft büsst Bauern, weil auf seinem Boden beim Dreschen Schäden entstanden sind – das Bezirksgericht spricht ihn frei Ein Landwirt ist für unsachgemässe Bodenbewirtschaftung mit einer Busse von 300 Franken bestraft worden. Dagegen setzte er sich erfolgreich zur Wehr. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 14.11.2022, 17.19 Uhr

Trotz witterungsbedingt schwieriger Bodenverhältnisse hat ein Bauer in einer Luzerner Landgemeinde Mitte August 2021 ein Lohnunternehmen beauftragt, Weizen auf seinem Land zu dreschen. «Durch das Dreschen wurde der Boden unsachgemäss bewirtschaftet, indem durch das Befahren mit der Erntemaschine von vernässten und heiklen Stellen Schäden am Boden in Form von tiefen Furchen entstanden sind», ist im Strafbefehl aufgeführt.