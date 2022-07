Willisau Textiltechnologin Tamara Villiger tanzt an der Flechtmaschine Die Seilerei Herzog AG in Willisau hat Tamara Vil­liger zur Textiltechnologin EFZ mit ­dieser Fachrichtung ausgebildet. Die 39-Jährige durfte ihr Fähigkeitszeugnis entgegennehmen. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tamara Villiger hat ihre Lehre als Textiltechnologin EFZ bei der Firma Seilerei Herzog abgeschlossen. Bild: Pius Amrein (Willisau, 7. Juli 2022)

Sie begegnen uns im Alltag ­regelmässig: auf Spielplätzen, als Bindestricke, in der Viehhaltung, bei der Feuerwehr oder in der Turnhalle – die Rede ist von Seilen. Die Vielfalt ist gross, es gibt sie geflochten, gewebt oder gedreht, aus Polyester, Polypropylen, Polyamid, Baumwolle oder Hanf. Für Industrie und Gewerbe sind Seile wichtiges und nachhaltiges Gebrauchsmaterial. Doch das Berufsbild des Textiltechnologen und der Textiltechno­login EFZ mit Fachrichtung Seil- und Hebetechnik ist nicht sehr bekannt.

Die Seilerei Herzog AG in Willisau hat die letzten drei Jahre Tamara Vil­liger zur Textiltechnologin EFZ mit ­dieser Fachrichtung ausgebildet. Die 39-jährige Ohmstalerin durfte kürzlich ihr eidgenössisches Fähigkeitszeugnis entgegennehmen. Wir treffen Tamara Villiger in der Seilerei, wo sie uns bei einem kurzen Rundgang verschiedene Maschinen, auf Spulen geordnete Seile und Rohmaterialien zeigt.

Tamara Villiger macht Spleissarbeiten für ein Zubehör auf einen Kinderspielplatz. Bild: Pius Amrein (Willisau, 7. Juli 2022)

Es ist fast anmutig, wie so ein Seil entsteht

Die Flechtmaschine surrt in einem Höllentempo. Erst als Tamara Villiger das Tempo drosselt, erkennt man ihr System. Das Garn ist auf Spulen aufgezogen, die Spulen wiederum hängen in Klöppeln. «Die roten Klöppel fahren rechts herum, die gelben links herum», erklärt sie. Ein bisschen wirkt es wie ein Volkstanz, wo sich in Gruppen Männer und Frauen umeinander drehen und die Gruppen untereinander nochmals in einer festgelegten Choreografie ihre Runden einhalten. Man könnte auch sagen, es ist fast anmutig, wie so ein Seil Zentimeter um Zentimeter entsteht und fehlerfrei geflochten ist.

Für Tamara Villiger ist es die zweite Berufsausbildung. «Ich lernte Textilpflegerin und war lange happy in meinem Job. Aber ich bekam gesundheitliche Probleme. Von der IV aus erhielt ich die Möglichkeit, eine Umschulung zu machen», blickt sie zurück. «Ich überlegte, was meinem Beruf nahe kommt, und stiess auf die Textiltechnologin.» Der Beruf kann in fünf Fachrichtungen erlernt werden: Design, Herstellung, Veredlung, Mechatronik und eben Seil- und Hebetechnik. «Ich fand die Seilerei Herzog AG und durft zwei Wochen schnuppern. Dann schlug mein Chef Guido Herzog mir vor, nicht als ungelernte Mitarbeiterin anzufangen, sondern doch die dreijährige Lehre zu absolvieren.» Die zweifache Mutter wagte den Schritt, traute sich dank grosser Unterstützung ihrer Familie zu, die Lehre in einem 80-Prozent-Pensum anzugehen, und unterschrieb den Vertrag.

«Eine sehr grosse Herausforderung war, dass ein Teil des Unterrichts an der Berufsfachschule auf Englisch stattfindet und ich es möglichst schnell lernen musste.» Bis heute nimmt die 39-Jährige jeden Samstag zwei Stunden Unterricht. «Mittlerweile habe ich richtig Freude am Englisch. Aber ich musste es echt von null auf hundert büffeln», berichtet sie.

Tamara Villiger bestückt die Seilknüpfmaschine. Bild: Pius Amrein (Willisau, 7. Juli 2022)

«Der Job ist körperlich anstrengend»

Das intensivste Lehrjahr sei das letzte gewesen. «Wir mussten einige überbetriebliche Kurse nachholen, die coronabedingt im zweiten Lehrjahr ausgefallen waren.» Ausgleich zum Alltag holt sich Tamara Villiger bei der Herstellung von Traumfängern. «Auch da geht es ums Knüpfen, um das Zusammenfügen von Textilien, und dass ein fehlerfreies Bild entsteht. Für mich ist es fast meditativ, wenn ich mich auf eine Arbeit fokussieren kann.»

Was sollte eine künftige Textiltechnologin mitbringen, um die gleiche Freude wie sie am Beruf zu haben? «Man muss rechnen können. Wie viele Meter Rohstoff es braucht, um die gewünschte Länge Seil zu erhalten, ist eine tägliche Aufgabe.» Sie habe Freude an der Faser, die Haptik ist ihr wichtig. «Es ist ein Handwerk, das viel mit Spüren zu tun hat.»

Ein robustes Naturell sei auch wichtig: «Der Job ist körperlich anstrengend. Man ist immer in Bewegung und hat abwechslungsreiche Aufgaben. Ausdauer, Fingerfertigkeit und Kraft in den Händen sind wichtig. Ich habe Muskeln an Stellen bekommen von denen ich vor der Ausbildung gar nicht wusste, dass sie existieren», lacht die frischgebackene Textiltechnologin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen