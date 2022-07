Willisau Veggie-Essen und kein Platz für Rassismus: Dem Lager «The Dancecamp» liegt nicht nur das Tanzen am Herzen 85 Kinder und Jugendliche tanzen in Willisau bis die Fetzen fliegen. Was dieses Lager einzigartig macht, verrät Projektleiterin Anja Glover. Lisa Zimmermann Jetzt kommentieren 21.07.2022, 17.40 Uhr

Die Tänzerinnen und Tänzer proben fleissig für ihren Breakdance-Auftritt. Foto: Nadia Schaerli (Willisau, 21. Juli 2022)

Kaum fertig gefrühstückt, tanzen, lachen und toben die Teilnehmenden des «The Dancecamp» in der BBZ Sporthalle Willisau wild herum. Nachdem etwas Ruhe eingekehrt ist, beginnen die 85-köpfige Truppe und die Tanztrainerinnen und -trainer mit der ersten Probe für ihre öffentliche Abschlussshow am Freitag, 22. Juli, in der BBZ Turnhalle.