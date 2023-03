Winter-Festival Stress, Lo & Leduc, Marius Baer: Diese Musiker treten am Sörenberg Sounds auf Zwischen dem 17. und 19. März 2023 wird das Wintersportgebiet Sörenberg zur Festival-Destination. Der Verein Sörenberg Sounds hat dazu ein Musikfestival ins Leben gerufen, welches dieses Jahr Premiere feiert. Nuria Steiner Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Sie treten in Sörenberg auf: Stress, Lo & Leduc, Marius Baer Bilder: LZ

Das dreitägige Musikfestival im Dorf und auf den Skipisten wird vom Verein Sörenberg Sounds organisiert. Dieser besteht aus den Bergbahnen Sörenberg und der «Why Not?»-Agentur. «Die Idee steht schon seit einigen Jahren im Raum. Nach der Pandemie haben wir uns gedacht, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, denn die Leute wollen wieder an Festivals», sagt Franziska Seiler vom Verein Sörenberg Sounds. Sie gehört zum Kernteam und ist für die Kommunikation verantwortlich. Mit dem Festival solle ein schöner Saisonabschluss für die Gäste des Skigebietes Sörenberg sowie die ganze Region Zentralschweiz geschaffen werden.

Gemäss Seiler laufen die Vorbereitungen seit dem letzten Sommer. «Wir starteten mit der Suche nach Sponsoren und Helfenden und dem Anwerben von Location-Partnern. Als Partner konnten wir das Online-Casino «my Casino» gewinnen. Zusätzlich wurde ein gutes Line-up zusammengestellt, um möglichst attraktiv für Festivalbesuchende zu sein.» Die kurze Zeitspanne, die sie für die Vorbereitungen zur Verfügung hatten, sei die grösste Herausforderung gewesen. «Wir konnten diese Herausforderung jedoch bewältigen und freuen uns nun umso mehr auf das Festival.» Im Organisationsteam sind fünf Personen vertreten. «Doch auch die Mitarbeitenden der Bergbahnen und viele weitere Helfenden unterstützen uns tatkräftig. Viele arbeiten ehrenamtlich an dem Projekt.»

Fokus liegt auf Schweizer Künstlern

«Unsere Zielgruppe ist sehr gross, das widerspiegelt sich in unserem vielfältigen Programm»: An insgesamt 11 Locations seien über 20 Konzerte geplant. Gemäss Seiler werden einige namhafte Künstler auf der Bühne stehen. Dabei liegt der Fokus auf Schweizer Musik. Unter anderem sind der Westschweizer Rapper Stress, das Popduo Lo & Leduc und Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Marius Baer dabei, wie ein Blick auf die Website des Festivals zeigt. Hinzu kommen unter anderem ein Daydance, ein Night-Rave sowie eine Afterparty. «Um von einer Location zur anderen zu kommen, werden im ganzen Dorf Gratis-Shuttlebusse zur Verfügung gestellt», erklärt Seiler. Es sei daher möglich, mit dem ÖV oder mit dem Auto anzureisen.

«Da man für die Events, die während des Tages stattfinden, keinen Festivalpass braucht, rechnen wir mit mehreren Tausend Personen pro Tag und pro Abend mit je 2000 bis 3000 Leuten.» Gemäss Seiler bewege sich das Budget im sechsstelligen Bereich. Dieses könne durch den Ticketverkauf und durch diverse Sponsoren gedeckt werden.

Es sei das erste Festival in der Zentralschweiz, das in einem solchen Rahmen durchgeführt werde. Seiler sagt: «Während der drei Tage wird es für jeden Musikgeschmack etwas dabeihaben. So soll das Sörenberg Sounds ein Festival werden, das Jung und Alt verbindet.»

Hinweis: Weitere Infos und Tickets finden Sie unter www.soerenbergsounds.ch. Ein Zweitagespass kostet im Vorverkauf für Kinder und Studenten 55 Franken und für Erwachsene 105 Franken. Ein Tagespass für den Samstag oder den Sonntag kostet im Vorverkauf für Kinder und Studenten 30 Franken und für Erwachsene 55 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen