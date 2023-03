Wintereinbruch Schneebedeckte Luzerner Strassen fordern am Wochenende mehrere Verletzte Am Wochenende kam es im Kanton Luzern gleich zu mehreren Verkehrsunfällen. Auf schneebedeckten Strassen verloren Lenkerinnen und Lenker die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Mehrere Personen mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. 13.03.2023, 12.47 Uhr

Rothenburg

Am frühen Samstagmorgen um zirka 5.30 Uhr verlor ein 33-jähriger Mann aus Portugal auf der Strecke zwischen Rain und Rothenburg die Herrschaft über sein Auto. Das Fahrzeug rutschte über die schneebedeckte Strasse und dann über eine Böschung, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern am Montag in einer Mitteilung schreibt.