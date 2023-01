Wintersport Auf der Suche nach Ideen gegen die Schneearmut: Sattel-Hochstuckli wird zur länderübergreifenden Pilotdestination Der Winterbetrieb rentiert nicht mehr überall wie selbstverständlich. Die Gemeinde Sattel und Sattel-Hochstuckli sucht nach Alternativen - zusammen mit neun unterschiedliche Wintertourismusregionen aus sechs Ländern des Alpenbogens. Franz Steinegger Jetzt kommentieren 26.01.2023, 13.25 Uhr

Zwischen Weihnachten und Neujahr war im Hochstuckli an Skifahren nicht zu denken. Bild: PD

Sattel liegt auf 800 Metern über Meer, Mostelberg-Herrenboden auf 1200 und das Hochstuckli auf knapp 1600 Metern über Meer. Damit bekommt das Skigebiet Sattel-Hochstuckli den Klimawandel mit aller Härte zu spüren – wie der laufende Winter wieder vor Augen führt. In der hiesigen Tourismusdestination muss der Sommerbetrieb den Winterbetrieb sogar querfinanzieren. Denn der Aufwand für die Beschneiung und die Pistenpräparation steigt, wenn dies die Temperaturen überhaupt zulassen.

«Wir möchten am Vier-Saison-Betrieb festhalten», unterstreicht Pirmin Moser, Vizepräsident des Verwaltungsrates der Sattel-Hochstuckli AG (SHAG) und Gemeindepräsident von Sattel. «Das Wintertauwetter hat uns schon öfter einen Strich durch die Rechnung gemacht.» Deshalb seien neue Wege gesucht, wie man den Tourismus durch das Winterhalbjahr steuere.

Neun Partner in sechs Ländern sind beteiligt

Deshalb war das Unternehmen froh, als es von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) angefragt wurde, als Test- und Pilotdestination beim interregionalen Alpenraumprojekt «BeyondSnow» (etwa: jenseits des Schnees) mitzumachen. Darin eingebunden sind neun unterschiedliche Wintertourismusregionen aus sechs Ländern des Alpenbogens. Sie unterscheiden sich in Grösse, Entwicklungsstand und Grad der Herausforderungen, haben jedoch alle gegen die Schneearmut zu kämpfen.

«Bei uns ist neben der SHAG auch die Gemeinde eingebunden, weil der Tourismus zwar eine Rolle spielt, aber nicht der Hauptwirtschaftszweig ist», sagt Moser. Der Gemeinderat hat im Januar seine Zustimmung zu diesem Pilotprojekt gegeben. Es wird unterstützt vom Kanton Schwyz und vom Bund über die Neue Regionalpolitik. Kosten sollen der Gemeinde und der SHAG keine erwachsen, «doch werden wir Manpower ins Projekt stecken», ergänzt der Sattler Gemeindepräsident.

Zuerst wird analysiert, dann entsteht ein «Werkzeug»

Der Startschuss für «BeyondSnow», das sich über drei Jahre erstreckt, wurde Anfang Woche in Bozen im Südtirol gegeben, im Beisein eines SAB-Vertreters. In einem ersten Schritt muss «Sattel» Daten und Fakten liefern, welche sich mit dem Zusammenhang zwischen Schneemangel und den möglichen Auswirkungen auf den Wintertourismus befassen. Damit werden Anfälligkeitsindikatoren und die wichtigsten Übergangsmodelle identifiziert. «Diese Informationen werden später in ein innovatives Resilience-Anpassungsmodell (RAM) überführt», heisst es in der Medienmitteilung der SHAG. Pirmin Moser deutscht aus: «Resilienz bedeutet die Fähigkeit, schwierige Situationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen und dabei flexibel zu bleiben.»

Als Beispiel nennt er bereits umgesetzte Massnahmen: So wurde der vor einigen Jahren mit geringem Aufwand eingeführte Laternenweg zu einem Anziehungspunkt. Entwicklungspotenzial sieht er auch beim Winterwandern.

Wichtiger Austausch mit anderen Tourismusgebieten

Welche Möglichkeiten sich bieten, wird abschliessend in einem Modell dargestellt, welches für andere Unternehmen frei zugänglich ist. Wie dieses «Werkzeug», wie es Pirmin Moser nennt, aussehen wird, werde sich zeigen. «Partner einbeziehen», «neue Angebote schaffen», «Einbezug der Bevölkerung» nennt er mögliche Stichworte.

Wichtig sei für die Gemeinde und die SHAG, dass es eine Austauschplattform mit anderen Wintertourismusgebieten gebe, womit «Sattel» einen vertieften Einblick in neue Erkenntnisse erhalte, welche in Zukunft spezifisch in den Winterbetrieb einfliessen können. «Denn», so Moser, «der Winterbetrieb rentiert auf unserer Höhenlage nicht mehr selbstverständlich. Wir müssen dazu vermehrte Anstrengungen unternehmen.»

