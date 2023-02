Wintersport Preise, Familientauglichkeit und Spassfaktor: Finden Sie Ihr ideales Zentralschweizer Skigebiet Die Skisaison steht bevor. Doch welches Gebiet eignet sich am besten für Familien, für Ambitionierte oder ist etwas abseits vom ganz grossen Trubel? Das sind für Sie ausgesuchte Tipps für die Zentralschweiz. Sandra Peter Jetzt kommentieren Aktualisiert 02.02.2023, 08.47 Uhr

Suchen Sie ein Skigebiet, in dem sich gleich ihre ganze bunt zusammengewürfelte Clique austoben kann, eines mit Spezialangeboten für Familien, eine riesige sportliche Herausforderung oder reicht ihnen gar ein Lift, weil sie sowieso schnell reif für den Liegestuhl sind? Wir haben Vorschläge in vier Kategorien gesammelt:

Für den ganzen Freundeskreis

Saisonfahrplan : bis 19. März 2023.

: bis 19. März 2023. Pistenkilometer: 40

40 Anzahl Anlagen: 14

14 Höhe: 754 bis 1938 M.ü.M.

754 bis 1938 M.ü.M. Preis Tageskarte: Erwachsene 54 Franken, Jugendliche (16–19 Jahre) 43 Franken, Kinder (6 bis 15 Jahre) 25 Franken.

Erwachsene 54 Franken, Jugendliche (16–19 Jahre) 43 Franken, Kinder (6 bis 15 Jahre) 25 Franken. Anreise mit dem Auto: ca. 30 Minuten ab Luzern bis Beckenried oder 40 Minuten bis Emmetten.

ca. 30 Minuten ab Luzern bis Beckenried oder 40 Minuten bis Emmetten. Anreise mit ÖV: Mit dem Zug bis Stans, dort umsteigen auf den Bus bis Beckenried (Haltestelle Post).

Mit dem Zug bis Stans, dort umsteigen auf den Bus bis Beckenried (Haltestelle Post). Beschreibung: In den beiden Gebieten Klewenalp und Stockhütte finden Fahrerinnen und Fahrer jeglichen Könnens eine passende Piste für einen Tag im Schnee. Zwischen Stockhütte und Twäregg liegen vorwiegend blaue, also einfache Abfahrten, am Klewenstock und Chälen einige rote, mittelschwere Pisten. Wer lieber zu Fuss unterwegs ist, findet Schneeschuhtrails und auch Schlittelwege sind vorhanden. Den Besuchern bietet sich hier bei gutem Wetter der Blick über den Vierwaldstättersee. Tipp: Das Studieren des Pistenplans der beiden Teilgebiete, insbesondere wo die Verbindungslifte liegen, lohnt sich im Voraus.

Saisonfahrplan: 10. April 2023, Sesselbahn Cheselen Nachtskifahren/Abendbetrieb bis 11. März 2023 jeweils Freitag und Samstag 19:00 bis 21:30 Uhr.

10. April 2023, Sesselbahn Cheselen Nachtskifahren/Abendbetrieb bis 11. März 2023 jeweils Freitag und Samstag 19:00 bis 21:30 Uhr. Pistenkilometer: 36

36 Anzahl Anlagen: 16

16 Höhe: 1080 bis 2225 M.ü.M.

1080 bis 2225 M.ü.M. Preis Tageskarte: Erwachsene 55 Franken, Kinder (6 bis 15 Jahre) 20 Franken, Jugendliche (16 bis 19 Jahre) 42 Franken (Rabatt auch mit STUCard), Senioren Montag bis Freitag (ab 64 Jahren) 42 Franken.

Erwachsene 55 Franken, Kinder (6 bis 15 Jahre) 20 Franken, Jugendliche (16 bis 19 Jahre) 42 Franken (Rabatt auch mit STUCard), Senioren Montag bis Freitag (ab 64 Jahren) 42 Franken. Anreise mit dem Auto: ca. 45 Minuten ab Luzern.

ca. 45 Minuten ab Luzern. Anreise mit dem ÖV: Mit dem Zug bis nach Sarnen, dort umsteigen aufs Postauto bis Stöckalp, Tipp: Bei viel Betrieb gibt es manchmal einen zusätzlichen Postautokurs (fahrplanmässige Abfahrtszeiten Sarnen/Stöckalp), der direkt vom Bahnhof Sarnen zur Stöckalp fährt oder umgekehrt, ohne alle Haltestellen unterwegs zu bedienen.

Mit dem Zug bis nach Sarnen, dort umsteigen aufs Postauto bis Stöckalp, Tipp: Bei viel Betrieb gibt es manchmal einen zusätzlichen Postautokurs (fahrplanmässige Abfahrtszeiten Sarnen/Stöckalp), der direkt vom Bahnhof Sarnen zur Stöckalp fährt oder umgekehrt, ohne alle Haltestellen unterwegs zu bedienen. Beschreibung: In diesem Gebiet in Obwalden ist für jede Freundin, jeden Kollegen, die ganze Clique und grad noch für Götti oder die Kinder was dabei, je nach Fahrkönnen, Fitnesslevel oder Präferenzen. Fünf blaue in verschiedenen Teilen, zwei rote Strecken beim Balmeregg und drei schwarze Strecken am Bonistock und bei der Bettenalp gelegen locken. Freestyler toben sich beim Erzegg Sessellift im Fruttpark mit Rails, Boxen, Kicker und weiteren Obstacles aus, vom Einsteigerlevel bis zu den Fortgeschrittenen. Mit 55 Franken für die Tageskarte für Erwachsene für 36 Pistenkilometer wird ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis geboten. Die Benutzung des Kindergebietes für die Kleinsten, genannt Fruttli-Land, ist gratis (Anreise mit der Gondelbahn). Auch Schneeschuhwanderer und Langläufer sowie Schlittler finden ein Angebot. Tipp 1: Pistenplan im Voraus studieren, um die geeigneten Pisten zu finden und genügend Zeit für die Wege zum mit der Clique vereinbarten Treffpunkt für das Mittagessen einplanen. Tipp 2: Wer es kurz, aber intensiv mag und danach Sonnenbaden im Liegestuhl bevorzugt, kauft die 3-Stunden-Karte für 41 Franken.

Pistenplan des Skigebiets Sörenberg. Bild: Screenshot snow.myswitzerland.com

Saisonfahrplan: Saison bis 26. März 2023, Skigebiet Brienzer Rothorn bis 2. April 2023.

Pistenkilometer: 53

53 Anzahl Anlagen: 16

16 Höhe: 1265 bis 2350 M.ü.M.

1265 bis 2350 M.ü.M. Preis Tageskarte: Seit diesem Winter gilt neu ein dynamisches Preismodell – Frühbuchen lohnt sich. Einfluss auf den Ticketpreis haben das Datum, der Zeitpunkt des Kaufs, die Nachfrage oder auch das Wetter. Bei Erwachsenen beginnt der Preis bei 40 Franken und kann bis zu 69 Franken steigen, Jugendliche (16 bis 19 Jahre) bezahlen mindestens 32 Franken (Rabatt mit STUCard) und Kinder (6 bis 15 Jahre) mindestens 20 Franken.

Seit diesem Winter gilt neu ein dynamisches Preismodell – Frühbuchen lohnt sich. Einfluss auf den Ticketpreis haben das Datum, der Zeitpunkt des Kaufs, die Nachfrage oder auch das Wetter. Bei Erwachsenen beginnt der Preis bei 40 Franken und kann bis zu 69 Franken steigen, Jugendliche (16 bis 19 Jahre) bezahlen mindestens 32 Franken (Rabatt mit STUCard) und Kinder (6 bis 15 Jahre) mindestens 20 Franken. Anreise mit dem Auto: ca. 1 Stunde ab Luzern.

ca. 1 Stunde ab Luzern. Anreise mit dem ÖV: Mit dem Zug bis Schüpfheim, umsteigen aufs Postauto bis Sörenberg, Post (für Gondelbahn Rossweid) oder Sörenberg, Rothornbahn (für Luftseilbahn Brienzer Rothorn).

Mit dem Zug bis Schüpfheim, umsteigen aufs Postauto bis Sörenberg, Post (für Gondelbahn Rossweid) oder Sörenberg, Rothornbahn (für Luftseilbahn Brienzer Rothorn). Beschreibung: Ob Sportskanone, Geniesserin oder Entdecker, im Skigebiet im Entlebuch ist für jeden Wintertyp was dabei. Einsteiger, Familien und Genussfahrer finden einfache blaue und mittlere rote Pisten und Lifte im Gebiet Dorf. Mit 54 Franken für eine Tageskarte und vielen verschiedenen Pisten erhalten Besucher auch hier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf der Rossweid befinden sich ein Kinderland mit Förderband und Seillift (kostenlos, Anreise mit Gondelbahn) und blaue Pisten, am Hundsknubel und Hinter Schwarzenberg werden die Strecken bereits steiler. Entlang einer Talabfahrt, auf der sogenannten Freestyle-Line, finden Fahrer jeglichen Levels geeignete Boxen, Rails, Tubes und Kicker, um Tricks zu üben. Das Gebiet Brienzer Rothorn – Eisee mit anspruchsvollen schwarzen und roten Pisten mit Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau bevorzugen sportliche und geübte Wintersportler. Insbesondere auch bei Freeriderinnen ist dieser Teil des Skigebiets beliebt. Achtung: Wer abseits der markierten und kontrollierten Pisten fährt, tut dies auf eigenes Risiko. Die Wildruhezonen sowie das Lawinenbulletin gilt es zu beachten, Begleitung durch ausgebildete Bergführer und Skilehrer wird ausdrücklich empfohlen. Zwei Schlittelwege und drei markierte Schneeschuhtrails zählen ebenfalls zum Angebot im Sörenberg. Tipp: Sie wollten schon immer mal wissen, wie schnell sie fahren? Auf einer abgesperrten Strecke im Gebiet Steinetli können Sie dies messen.

Für Familien

Saisonfahrplan: bis 10. April 2023.

bis 10. April 2023. Pistenkilometer: 35

35 Anzahl Anlagen: 9

9 Höhe: 1300 bis 1935 M.ü.M.

1300 bis 1935 M.ü.M. Preis Tageskarte: Erwachsene 52 Franken, Jugendliche (16 bis 19 Jahre) 41 Franken, Kinder (6 bis 15 Jahre) ohne Juniorkarte 28 Franken, Senioren (ab 64 Jahren) 49 Franken, Familienangebote: 2 Elternteile plus alle eigenen Kinder (6 bis 15 Jahre) 130 Franken, 1 Elternteil plus alle eigenen Kinder (6 bis 15 Jahre) 91 Franken, mit der SBB Juniorkarte fahren Kinder (unter 16 Jahre) in Begleitung eines Elternteils gratis. Die oben genannten Preise sind Online-Preise. Wird hingegen das Ticket am Schalter gekauft, kostet es zwei Franken mehr.

Erwachsene 52 Franken, Jugendliche (16 bis 19 Jahre) 41 Franken, Kinder (6 bis 15 Jahre) ohne Juniorkarte 28 Franken, Senioren (ab 64 Jahren) 49 Franken, Familienangebote: 2 Elternteile plus alle eigenen Kinder (6 bis 15 Jahre) 130 Franken, 1 Elternteil plus alle eigenen Kinder (6 bis 15 Jahre) 91 Franken, mit der SBB Juniorkarte fahren Kinder (unter 16 Jahre) in Begleitung eines Elternteils gratis. Die oben genannten Preise sind Online-Preise. Wird hingegen das Ticket am Schalter gekauft, kostet es zwei Franken mehr. Anreise mit dem Auto: ca. 45 Minuten ab Luzern nach Schwyz, ca. 45 Minuten ab Luzern nach Morschach.

ca. 45 Minuten ab Luzern nach Schwyz, ca. 45 Minuten ab Luzern nach Morschach. Anreise mit dem ÖV: Mit dem Zug bis Bahnhof Brunnen, umsteigen auf den Bus bis zur Talstation in Morschach oder mit dem Zug bis Bahnhof Schwyz und weiter mit dem Bus zur Talstation in Schwyz.

Mit dem Zug bis Bahnhof Brunnen, umsteigen auf den Bus bis zur Talstation in Morschach oder mit dem Zug bis Bahnhof Schwyz und weiter mit dem Bus zur Talstation in Schwyz. Beschreibung: Das übersichtliche, aber dennoch abwechslungsreiche Skigebiet auf dem Hochplateau oberhalb von Schwyz bietet attraktive Familienpakete (s. Preise). Aber auch andere Wintersportler finden zahlreiche Möglichkeiten, um sich auszutoben. Im Fröneli's Winterland sind die Kleinsten und Einsteiger gut aufgehoben, die Nutzung ist gratis (Anreise mit Standseilbahn). Geniesserinnen und Geniesser nutzen die roten, mittelschweren Pisten am Fronalpstock. Am Klingenstock ziehen geübte Skifahrerinnen und Snowboarder ihre Kurven auf schwarzen Pisten. Im Shredisfaction Snowpark beim Skilift Holibrig kommen Freestyler auf ihre Kosten, je nach Schneebedingungen sind bis zu vier Lines mit Rails, Boxen und Kicker aufgebaut (Park geöffnet bis 3. März 2022). Tipp 1: Lust, etwas Neues auszuprobieren? Am Fronalpstock gibt es eine Airboardpiste (nicht geeignet für Kleinkinder), Materialmiete an der Mittelstation. Tipp 2: Das Wetter hält nicht, was der Wetterbericht verspricht? Noch bis am 3. März 2022 ist in der Fronalphalle die grösste Hüpfburg der Schweiz aufgebaut, der Bounce Circus.

Plan Skigebiet Mörlialp. Bild: Screenshot moerlialp.ch

Saisonfahrplan: 19. März 2023.

19. März 2023. Pistenkilometer: 14

14 Anzahl Anlagen: 7

7 Höhe: 1350 bis 1842 M.ü.M.

1350 bis 1842 M.ü.M. Preis Tageskarte: Erwachsene 45 Franken, Jugendliche (16 bis 19 Jahre) 35 Franken, Kinder (6 bis 15 Jahre) 13 Franken, Senioren (Frauen ab 64, Männer ab 65 Jahren) Montag bis Freitag 38 Franken, 20 Prozent Rabatt für Jugendliche mit STUCard.

Erwachsene 45 Franken, Jugendliche (16 bis 19 Jahre) 35 Franken, Kinder (6 bis 15 Jahre) 13 Franken, Senioren (Frauen ab 64, Männer ab 65 Jahren) Montag bis Freitag 38 Franken, 20 Prozent Rabatt für Jugendliche mit STUCard. Anreise mit dem Auto: ca. 45 Minuten ab Luzern via Giswil, Infos zum Strassenzustand.

ca. 45 Minuten ab Luzern via Giswil, Infos zum Strassenzustand. Anreise mit dem ÖV: Mit dem Zug bis Bahnhof Giswil, umsteigen auf Postauto bis Mörlialp (fährt nur am Wochenende und während Schulferien).

Mit dem Zug bis Bahnhof Giswil, umsteigen auf Postauto bis Mörlialp (fährt nur am Wochenende und während Schulferien). Beschreibung: In dieses Skigebiet gelangen Sie ohne Zubringerbahn. Einmal auf dem Parkplatz angekommen, sind es nur wenige Meter bis zum ersten Skilift. Im Kinderland wagen kleine und am Teller- sowie am Skilift auch grössere Anfänger den Einstieg in den Wintersport und tasten sich über den Sessellift auf eine längere Strecke vor. Geübte Fahrer kurven über die roten Pisten am Egglift oder am Alpoglerberg. Über die schwarze Piste, genannt Kanonenrohr, sausen ambitionierte Wintersportlerinnen. Wer sich hier auf den roten und schwarzen Pisten austoben will, muss auch Skiliftfahren können. Am Alpoglerberg besteht bei entsprechenden Bedingungen die Gelegenheit, Erfahrungen im Pulverschnee zu sammeln. Achtung: Wildruhezone beachten!

Tipp 1: Wer einzig den Tellerlift (für Kinder und Einsteiger) nutzt, kann eine Tageskarte nur dafür kaufen, Erwachsene 26 und Kinder 17 Franken.

Tipp 2: Auch Nachtschlitteln und Nachtskifahren werden je nach Wetter- und Schneeverhältnissen angeboten.

Tipp 3: Von Montag bis Freitag gibt es den Senioren Hit, das heisst Tageskarte und Mittagessen für 40 Franken.

Pistenplan der Skigebiete Eggberge (links), Biel-Kinzig (Mitte) und Ratzi (rechts). Quelle: Screenshot Website 18.02.2022

Saisonfahrplan : bis 19. März 2023

: bis 19. März 2023 Pisten: 7

7 Anzahl Anlagen: 5

5 Höhe: 1634 bis 1930 M.ü.M.

1634 bis 1930 M.ü.M. Preis Tageskarte: Erwachsene 40 Franken, Kinder (6 bis 16 Jahre) 26 Franken, Ermässigungen für Jugendliche mit der STUCard der UKB und Young Member Plus der Raiffeisen.

Erwachsene 40 Franken, Kinder (6 bis 16 Jahre) 26 Franken, Ermässigungen für Jugendliche mit der STUCard der UKB und Young Member Plus der Raiffeisen. Anreise mit dem Auto: ca. 50 Minuten von Luzern bis Bürglen, Talstation nach dem Dorfkern.

ca. 50 Minuten von Luzern bis Bürglen, Talstation nach dem Dorfkern. Anreise mit ÖV: Mit dem Zug bis Flüelen, umsteigen auf Bus bis zur Haltestelle bei der Talstation Luftseilbahn Biel-Kinzig.

Mit dem Zug bis Flüelen, umsteigen auf Bus bis zur Haltestelle bei der Talstation Luftseilbahn Biel-Kinzig. Beschreibung: Als kleines, familienfreundliches Wintersport- und Wandergebiet positioniert sich Biel-Kinzig oberhalb von Bürglen. Sessellift und Skilift transportieren Skifahrer und Snowboarder, die vier rote und zwei blaue Pisten zur Auswahl haben. Beim Sonderangebot «Familien-Hit» fährt bei Familien mit zwei Kindern ein Elternteil zum Kindertarif, bei vier Kindern fährt auch der zweite Elternteil zum Kindertarif. Und wer es ruhiger mag, hat ein paar Optionen: Die gepfadeten Winterwanderwege führen Skimuffel bis in die benachbarten Gebiete Ratzi oder Eggberge. Viele Tourengänger und Freerider nutzen Biel als Ausgangspunkt für ihre Abenteuer.

Pistenplan Skigebiet Marbachegg. Bild: Screenshot www.marbachegg.ch

Saisonfahrplan : bis 19. März 2023, Kinderskilift bis 26. Februar 2023 täglich 10 bis 16.30 Uhr, 27. Februar bis 19. März 2023, Montag bis Freitag 13 bis 16.30 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 16.30 Uhr.

: bis 19. März 2023, Kinderskilift bis 26. Februar 2023 täglich 10 bis 16.30 Uhr, 27. Februar bis 19. März 2023, Montag bis Freitag 13 bis 16.30 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 16.30 Uhr. Pistenkilometer: 10

10 Anzahl Anlagen: 3

3 Höhe: 871 bis 1500 M.ü.M.

871 bis 1500 M.ü.M. Preis Tageskarte: Erwachsene 41 Franken, Jugendliche 35 Franken, Kinder 23 Franken, Familienangebot: Kinder mit beiden Eltern 99 Franken, Kinder mit einem Elternteil 76 Franken, Kinderlift im Tal 13 Franken.

Erwachsene 41 Franken, Jugendliche 35 Franken, Kinder 23 Franken, Familienangebot: Kinder mit beiden Eltern 99 Franken, Kinder mit einem Elternteil 76 Franken, Kinderlift im Tal 13 Franken. Anreise mit dem Auto: ca. 55 Minuten ab Luzern, via Wolhusen – Entlebuch – Wiggen.

ca. 55 Minuten ab Luzern, via Wolhusen – Entlebuch – Wiggen. Anreise mit dem ÖV: Mit dem Zug bis Escholzmatt, umsteigen auf das Postauto.

Mit dem Zug bis Escholzmatt, umsteigen auf das Postauto. Beschreibung: Das übersichtliche Skigebiet befindet sich an sonniger Lage oberhalb von Marbach. Mit blauen und roten Strecken, also einfachen bis mittelschweren Pisten sowie moderaten Preisen, ist es bei Familien beliebt. Im Dorf Marbach befindet sich ein Kinderskilift, erreichbar nach einem rund zweiminütigen Fussmarsch vom Parkplatz aus direkt bei der Talstation der Gondelbahn. Bei ausreichend Schnee führen drei kontrollierte, aber unpräparierte Abfahrtsrouten von der Marbachegg ins Tal. Mit vier Winterwanderwegen und drei Schneeschuhtrails bietet es zudem einige Möglichkeiten für all jene Mitglieder der Familie, die es lieber etwas ruhiger mögen.

Für Ambitionierte

Pistenplan der Skigebiete Andermatt-Sedrun-Disentis. Bild: Screenshot snow.myswitzerland.com

Saisonfahrplan : bis 18. April 2023, Wochenendbetrieb am Gemsstock vom 17. April bis am 1. Mai 2023.

: bis 18. April 2023, Wochenendbetrieb am Gemsstock vom 17. April bis am 1. Mai 2023. Pistenkilometer: 180

180 Anzahl Anlagen: 33

33 Höhe: 1444 bis 2961 M.ü.M.

1444 bis 2961 M.ü.M. Preis Tageskarte: Normaltarif Erwachsene 89 Franken (inklusive Gotthard Bahn); für Jugendliche, Kinder, Familien und Senioren verschiedene Ermässigungen.

Erwachsene 89 Franken (inklusive Gotthard Bahn); für Jugendliche, Kinder, Familien und Senioren verschiedene Ermässigungen. Anreise mit dem Auto: ca. 1 Stunde ab Luzern.

ca. 1 Stunde ab Luzern. Anreise mit dem ÖV: Mit dem Zug bis Göschenen, umsteigen auf die Matterhorn Gotthard Bahn bis Bahnhof Andermatt, von da zu Fuss via Unterführung zur Talstation der Gondelbahn Gütsch-Express oder mit dem Ortsbus Urserntal zur Talstation der Gurschen-Bahn (Gemsstock).

Mit dem Zug bis Göschenen, umsteigen auf die Matterhorn Gotthard Bahn bis Bahnhof Andermatt, von da zu Fuss via Unterführung zur Talstation der Gondelbahn Gütsch-Express oder mit dem Ortsbus Urserntal zur Talstation der Gurschen-Bahn (Gemsstock). Beschreibung: Ob Powderturns oder sportliche Abfahrten: Im weitreichenden Gebiet Andermatt-Sedrun-Disentis ist für jeden etwas dabei. Die Mehrheit der Pisten sind rot ausgeschildert, also mittelschwer und für sportliche Fahrer geeignet. Daneben finden sich auch ein paar blaue Strecken für Einsteiger und schwarze für ambitioniertere Fahrerinnen und Fahrer. Besonders bekannt und beliebt ist bei geübten Freeridern und Pulverschneefans der Gemsstock mit seinen gelb markierten Abfahrten. Dies bedeutet, diese Strecken werden vom Pistendienst vor Lawinen gesichert, aber nicht präpariert und nicht von Patrouillen des Pisten- und Rettungsdienstes kontrolliert. Bereits wenige Meter neben den markierten Strecken beginnt das freie Gelände, wo Freerider die Lawinen- und Absturzgefahr selber beurteilen müssen. Bei Cuolm Val gibt es einen Funpark für Freestyler. Der Genuss hat mit 89 Franken pro Tageskarte für das gesamte Gebiet Andermatt, Sedrun und Disentis allerdings auch seinen Preis. Nebst den Skipisten finden sich im Gebiet drei Schlittelpisten für eine gemütliche (Nätschen-Andermatt), rassige (Milez-Dieni) oder aussichtsreiche (Mompé Medel) Fahrt sowie ein Winterwanderwegnetz von über 100 Kilometern.

Pistenplan der Gebiete Brunni (links) und Titlis (rechts). Bild: Screenshot Website 24. Januar 2022

Saisonfahrplan : Engstlen bis 10. April, Jochpass, Jochstock und Talabfahrt bis 16. April, Gletscher und Stand-Trübsee bis 7. Mai

: Engstlen bis 10. April, Jochpass, Jochstock und Talabfahrt bis 16. April, Gletscher und Stand-Trübsee bis 7. Mai Pistenkilometer: 82

Anzahl Anlagen: 25

Höhe: 1050 bis 3020 M.ü.M.

1050 bis 3020 M.ü.M. Preis Tageskarte: Dynamisches Preismodell, Minimal- und Maximalbetrag werden nicht kommuniziert, die aktuellen Preise finden Sie im Ticketshop.

Dynamisches Preismodell, Minimal- und Maximalbetrag werden nicht kommuniziert, die aktuellen Preise finden Sie im Ticketshop. Anreise mit dem Auto: ca. 45 Minuten ab Luzern.

ca. 45 Minuten ab Luzern. Anreise mit dem ÖV: Mit dem Zug nach Engelberg, Skibus ab Bahnhof bis zur Talstation oder Fussmarsch von circa 15 Minuten.

Mit dem Zug nach Engelberg, Skibus ab Bahnhof bis zur Talstation oder Fussmarsch von circa 15 Minuten. Beschreibung: Sowohl Anfänger als auch geübte Fahrerinnen kommen hier auf den zahlreichen Pisten auf ihre Kosten. Wintersportlerinnen und Wintersportler finden hier rund 38 Kilometer rote (mittelschwere), 24 Kilometer blaue (leichte) und knapp 20 Kilometer schwarze (schwere) Pisten vor. Abends locken Restaurants und Bars im Dorf Engelberg zum Ausgehen. Das Gebiet ist daneben eine beliebte Freeride Destination mit teils einfach erreichbaren Ausgangspunkten für Variantenabfahrten. Auf den Variantenabfahrten befinden sich Freerider in nicht gesichertem und hochalpinem Terrain, weshalb eine Tour oder Abfahrt mit Begleitung eines Bergführers ausdrücklich empfohlen wird. Weiter finden Schneeschuhwanderer rund um Engelberg sieben ausgeschilderte Routen und Schlittler vier Abfahrten sowie zwei Rutschparks. Für Langläufer gibt es je nach Schneeverhältnissen bis zu acht Loipen.

Die Bergstation des Sesselliftes liegt am Haldigrat, der westlichen Flanke des Brisen (Gipfel im Hintergrund zu sehen). Bild: Dominik Wunderli (24. Januar 2018)

Saisonfahrplan : Betrieb an Wochenenden und Feiertagen bei guten Wetterverhältnissen

: Betrieb an Wochenenden und Feiertagen bei guten Wetterverhältnissen Anzahl Anlagen: 1

1 Höhe: 1937 M.ü.M.

1937 M.ü.M. Preis : Sessellift Erwachsene einfache Fahrt 12 Franken, retour 20 Franken, Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach Erwachsene einfach 12.60 Franken, retour 25.20 Franken.

Sessellift Erwachsene einfache Fahrt 12 Franken, retour 20 Franken, Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach Erwachsene einfach 12.60 Franken, retour 25.20 Franken. Anreise mit dem Auto: ca. 45 Minuten ab Luzern bis zur Talstation der Luftseilbahn Niderrickenbach, ab Bergstation Luftseilbahn Niederrickenbach rund 30 Minuten Wanderung zur Talstation der Sesselbahn Alpboden.

ca. 45 Minuten ab Luzern bis zur Talstation der Luftseilbahn Niderrickenbach, ab Bergstation Luftseilbahn Niederrickenbach rund 30 Minuten Wanderung zur Talstation der Sesselbahn Alpboden. Anreise mit dem ÖV: Mit dem Zug bis Niederrickenbach Station (Halt auf Verlangen), kurzer Fussmarsch, weiter mit der Luftseilbahn nach Niederrickenbach, rund 30 Minuten Wanderung zur Talstation der Sesselbahn Alpboden.

Mit dem Zug bis Niederrickenbach Station (Halt auf Verlangen), kurzer Fussmarsch, weiter mit der Luftseilbahn nach Niederrickenbach, rund 30 Minuten Wanderung zur Talstation der Sesselbahn Alpboden. Beschreibung: Der Sessellift Alpboden auf den Haldigrat ist im Winter ein mittlerweile nicht mehr so geheimer Tipp unter pulverschneehungrigen Freeridern und Schneeschuhläufern und bedient damit ein Nischenpublikum. Er liegt im Kanton Nidwalden oberhalb von Dallenwil und ist von Niederrickenbach (auch Maria-Rickenbach genannt) aus zu erreichen. Oben am Sessel befindet sich das Berggasthaus Haldigrat mit Sonnenterrasse. Aber Achtung: Wer hier Abfahrten unternehmen will, sollte nicht nur sein Schneesportgerät ausgezeichnet beherrschen, sondern sich auch mit dem Beurteilen der Schnee- und Lawinensituation sowie des Wetters und allgemein im Gelände auskennen. Die Hänge sind nicht überwacht, nicht kontrolliert und nur auf eigenes Risiko zu befahren. Wer kein erfahrener Profi ist, fährt am Besten mit der Sesselbahn hoch und nach dem Sonne tanken und Aussicht geniessen auch wieder damit runter. Ist bereits so Balsam für die winterliche Seele.

Übrigens: Die Nidwaldner Filmemacherin Thaïs Odermatt hat ihr Werk über den Besitzer und Betreiber des Sesselliftes an Filmfestivals gezeigt. Hier der Trailer dazu:

Der Trailer zum Film «Kurt und der Sessellift» von Thaïs Odermatt. Video: Youtube

Für Minimalisten

So präsentiert sich die Umgebung auf dem Brüsti. Bild: Archiv Luzerner Zeitung (2014)

Saisonfahrplan : bis Anfang April 2023 (je nach Schnee)

: bis Anfang April 2023 (je nach Schnee) Anzahl Anlagen: 1 Skilift

1 Skilift Höhe: 1525 M.ü.M.

1525 M.ü.M. Preis Tageskarte: Erwachsene 22 Franken, Kinder 18 Franken, Anreise mit Gondelbahn Attinghausen-Brüsti Erwachsene 20 Franken retour, Kinder 9.50 Franken retour.

Erwachsene 22 Franken, Kinder 18 Franken, Anreise mit Gondelbahn Attinghausen-Brüsti Erwachsene 20 Franken retour, Kinder 9.50 Franken retour. Anreise mit dem Auto: ca. 40 Minuten ab Luzern bis Attinghausen.

ca. 40 Minuten ab Luzern bis Attinghausen. Anreise mit ÖV: Mit dem Zug bis, Bus bis zur Talstation der Gondelbahn Attinghausen-Brüsti.

Mit dem Zug bis, Bus bis zur Talstation der Gondelbahn Attinghausen-Brüsti. Beschreibung: Auf dem Brüsti oberhalb von Attinghausen wird ein Skilift betrieben. Dank Nordlage gilt das Skigebiet als schneesicher. Den Skilift nutzen vor allem Familien für gemütliche Fahrten. Zudem ist das Gebiet beliebt als Ausgangspunkt für Schneeschuhtouren wie beispielsweise den Brüsti Trail oder Skitouren, etwa auf Eggenmandli, Hoch Geissberg und Vorder Schloss.

Blick auf den Skilift Eggwald auf Wirzweli. Bild: PD (2021)

Saisonfahrplan : Gondelbahn Dallenwil-Wirzweli bis 13. März, Skilift bis 5. März 2023 (je nach Schneeverhältnissen) täglich von 9.30 bis 16 Uhr

: Gondelbahn Dallenwil-Wirzweli bis 13. März, Skilift bis 5. März 2023 (je nach Schneeverhältnissen) täglich von 9.30 bis 16 Uhr Anzahl Anlagen: 2 Lifte

2 Lifte Höhe: 1226 M.ü.M.

1226 M.ü.M. Preis Tageskarte: Kombi-Ticket Luftseilbahn und Skilift Erwachsene 31 Franken, Kinder (6 bis 16 Jahre) 20 Franken, Familientageskarte (nur Skilift) 55 Franken.

Kombi-Ticket Luftseilbahn und Skilift Erwachsene 31 Franken, Kinder (6 bis 16 Jahre) 20 Franken, Familientageskarte (nur Skilift) 55 Franken. Anreise mit dem Auto: ca. 25 Minuten ab Luzern via Dallenwil (A2 in Richtung Gotthard – Ausfahrt Stans Süd – Engelbergertal).

ca. 25 Minuten ab Luzern via Dallenwil (A2 in Richtung Gotthard – Ausfahrt Stans Süd – Engelbergertal). Anreise mit ÖV: Mit dem Zug bis Dallenwil, dann Fussmarsch (bergauf) zur Talstation der Gondelbahn oder mit dem Gratis Shuttle Bus nach Anruf (041 628 23 94).

Mit dem Zug bis Dallenwil, dann Fussmarsch (bergauf) zur Talstation der Gondelbahn oder mit dem Gratis Shuttle Bus nach Anruf (041 628 23 94). Beschreibung: Auf Wirzweli werden der Skilift Eggwald sowie ein Kinderlift betrieben. Meist nutzen Familien den Lift. Auch wenn die Eltern sich unten an der Schneebar Häxächessu ausruhen, bleiben die Kinder auf der Piste immer im Blickfeld. Weiter führt eine Gondelbahn auf den Gummen, wo sich ein Berggasthaus befindet und die Schlittelpiste startet. Wer vom Gummen aus die Skipiste erreichen will, fährt durch unpräpariertes und unkontrolliertes Gebiet, in dem manchmal ein paar Schwünge im Tiefschnee drin liegen. Im Gebiet sind zudem mehrere ausgeschilderte Schneeschuhtrails zu finden. Der Betrieb des Skiliftes ist stark von der jeweiligen Schneefallgrenze abhängig.

Saisonfahrplan : Die aktuellsten Informationen sind auf www.neusell.ch aufrufbar.

: Die aktuellsten Informationen sind auf www.neusell.ch aufrufbar. Pistenkilometer: 10

10 Anzahl Anlagen: 2 Lifte

2 Lifte Höhe: 1300 M.ü.M.

1300 M.ü.M. Preis Tageskarte: Erwachsene 29 Franken, Jugendliche 26 Franken, Kinder 23 Franken, Senioren 26 Franken, nur Kinderlift 10 Franken, Familien-Hit (Eltern und Kinder) 85 Franken.

Erwachsene 29 Franken, Jugendliche 26 Franken, Kinder 23 Franken, Senioren 26 Franken, nur Kinderlift 10 Franken, Familien-Hit (Eltern und Kinder) 85 Franken. Anreise mit dem Auto: ca. 45 Minuten ab Luzern via Rothenthurm, Talstation nach dem Dorfkern (in Fahrtrichtung Sattel).

ca. 45 Minuten ab Luzern via Rothenthurm, Talstation nach dem Dorfkern (in Fahrtrichtung Sattel). Anreise mit ÖV: Mit dem Zug bis Bahnhof Biberegg, Fussweg (ca. 7 Minuten) bis zur Talstation des Liftes.

Mit dem Zug bis Bahnhof Biberegg, Fussweg (ca. 7 Minuten) bis zur Talstation des Liftes. Beschreibung: Im Skigebiet Neusell oberhalb des Weilers Biberegg (Rothenthurm) gibt es je eine blaue, rote und schwarze Piste, also das ganze Spektrum entlang eines Liftes. Hinzu kommen ein Kinderlift und eine Schlittelpiste. «Das Skigebiet für Geniesser» – so lautet der Slogan der Betreiber. Da das Gebiet nicht hoch gelegen ist, ist es von einer wohlwollenden Frau Holle abhängig. Tipp: Sie haben keine Polarfüchsin oder Eisbären für gemeinsame Winterabenteuer, möchten diese aber finden? Das Skilift-Speed-Dating schafft vielleicht Abhilfe – oder zumindest eine nächste Anekdote.

Für Partygänger

In der Zentralschweiz findet sich kein Gebiet, das als Party- und Après-Ski-Destination – wie beispielsweise Sölden und Ischgl in Österreich oder Laax in Graubünden – bekannt ist. Am umfangreichsten ist das abendliche Ausgehangebot wohl unten im Tal im Dorf Engelberg. In den Zentralschweizer Gebieten finden sich in der Regel urchige Hütten sowie Schneebars und Terrassen mit Schlager-Sound oder kleine Pubs, daneben edlere Hotelbars. Es gibt jedoch ein paar Gastronomiebetriebe sowie Kollektive, die regelmässig Events, Partys oder Konzerte veranstalten. Hier eine Auswahl:

Kriterien für die Auswahl und Einteilung der Skigebiete Preisgestaltung (Spezialangebote für Familien), Grösse und Angebotsvielfalt, besondere Merkmale, bestehende Klientel

Die Saisonfahrpläne und Öffnungszeiten können je nach Schnee- und Wetterverhältnissen variieren, ebenso die Preise der Anbieter. Die Liste der Gebiete und Partyveranstalter ist nicht abschliessend und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Skigebiete von rund 40 in der Zentralschweiz finden Sie unter: snow.myswitzerland.com oder www.luzern.com/de/erleben/winter-ski/ und skiresort.ch.Hier geht es zum Lawinenbulletin des SLF.