Swisspor Übungsabbruch: Alpstaeg baut sein neues Dämmstoffwerk nicht in Reiden – und schaut sich in anderen Kantonen um Ein «zu langer Realisierungshorizont» hat die Firma Swisspor zum Umdenken bewegt. Nun will sie anderswo bauen und schnell ans Ziel kommen. Der Kanton spricht von einer verpassten Chance. Christian Peter Meier Jetzt kommentieren 20.03.2023, 15.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bernhard Alpstaeg: «Wir haben Liefervereinbarungen getroffen und müssen ab dem Jahr 2025 ausliefern können.» Bild: Pius Amrein (Steinhausen, 4. 9. 2020)

Zur Erinnerung: Die Firma Swisspor wollte in Reiden auf einer Fläche von 14.5 Hektaren ein neues Produktionswerk für mineralische Dämmstoffe und ein eigenes Dienstleistungszentrum bauen. Gleich daneben sollte ein Cluster von Forschungseinrichtungen und Unternehmungen im Bereich Gebäude- und Umwelttechnologie entstehen. All dies war am Standort des so genannt strategischen Arbeitsgebietes (SAG) Reiden geplant – das ist ein im kantonalen Richtplan bezeichnetes Reserveareal, das ausschliesslich für die Ansiedlung von volkswirtschaftlich bedeutenden Grossbetrieben verwendet werden kann, dafür aber noch eingezont werden muss.

Nun hat sich dieses Projekt zerschlagen. Swisspor glaubt nicht mehr daran, in Reiden genügend schnell ans Ziel zu kommen – zumal die Firma aufgrund der vom Bund definierten Klimaziele ein grosses Potenzial für Wachstum sieht: «Die Schweiz braucht dringend zusätzliche Produktionskapazitäten für die Herstellung von Dämmstoffen. Swisspor will hier rasch einen Beitrag leisten», sagte am Montag Swisspor-CEO Daniel Jenni. Der ebenfalls an der Medienorientierung anwesende Firmenpatron Bernhard Alpstaeg ergänzte: «Wir haben Liefervereinbarungen getroffen und müssen ab dem Jahr 2025 ausliefern können.»

Darum hat sich die Firma umgeschaut und gemäss Jenni in drei Gemeinden ausserhalb des Kantons Luzern Standorte gefunden, welche sich alle bereits in der Bauzone befinden und an denen die Realisierung eines Werks zeitnah möglich ist. Swisspor habe sich darum entschieden, «das dringend benötigte Produktionswerk für mineralische Dämmstoffe an einem dieser alternativen Standorte zu realisieren». Um welche Gemeinden es sich handelt, das sei noch nicht spruchreif. Reiden bleibe für Swisspor grundsätzlich von Interesse, allerdings nur für ein allfällig weiteres Werk zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Gemeinde Reiden nimmt den Entscheid «zur Kenntnis»

Der Entscheid erfolgt aus «unternehmensstrategischen Gründen», wie es in der Medienmitteilung heisst. Doch warum gerade jetzt? Grundsätzlich war von Anfang an klar, dass der Realisierung am Standort Reiden mit der Einzonung samt Urnenabstimmung sowie möglichen Einsprachen und Beschwerden gleich mehrere zusätzliche Hürden im Weg stehen würden. Swisspor-CEO Jenni blieb in seiner Antwort auf diese Frage etwas vage: Er verwies auf die Verzögerungen bei der Urnenabstimmung und die diversen Verfahren, die sich als aufwendig herausgestellt hätten. Und weiter: «Es sind primär zeitliche Gründe und nicht die im Dorf entstandene Opposition.»

Der Gemeinderat Reiden – vertreten durch Präsident Josua Müller-Gisler (parteilos) – nimmt den Entscheid zur Kenntnis. «Das Vorhaben bot bekanntermassen einige Herausforderungen, aber auch Chancen für Reiden», sagte Müller. Das Einzonungsverfahren werde nun hinfällig, die Urnenabstimmung auch. Einzig die hängige Frage, ob Ein- wie Auszonungen ganz grundsätzlich an der Urne statt an der Gemeindeversammlung entschieden werden soll, bleibe aktuell.

Der Kanton bedauert und schaut nach vorn

Und der Kanton? Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP) bedauert den Swisspor-Entscheid, kann ihn aber nachvollziehen und akzeptieren. «Aber es ist eine Chance, die wir verpassen – besonders mit Blick auf Arbeitsplätze und Steuereinnahmen.»

Zwei Aufgaben gibt sich der Kanton nach diesem Misserfolg:

Er will zusammen mit der Hochschule Luzern, der Wirtschaftsförderung und Swisspor die Schaffung eines Umwelt- und Energieclusters im Kanton Luzern weiterverfolgen – ortsunabhängig, wie Fabian Peter betonte.

Und er wird im Rahmen der laufenden Richtplanrevision grundsätzlich prüfen, wie es mit den drei strategischen Arbeitsgebieten im Kanton Luzern (in Reiden, Inwil und Sempach) weitergehen soll. Denn eines machte der Fall Reiden überdeutlich klar: Ein für die Industrie zwar reserviertes, aber nicht eingezontes Areal auf bestem Landwirtschaftsland löst einen Zielkonflikt mit entsprechender Opposition aus.

Bernhard Alpstaeg träumt derweil von simpleren rechtsstaatlichen Bedingungen: «Elon Musk hat in Berlin-Brandenburg einfach zu bauen begonnen, ohne die Bewilligung zu haben. Das macht mich schon etwas neidisch.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen