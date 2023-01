Wirtschaftskriminalität Kanton Luzern sagt Konkursreitern den Kampf an Voraussichtlich noch dieses Jahr müssen sich Betreibungs- und Konkursbeamte nicht mehr vom Amtsgeheimnis entbinden lassen, wenn sie im Zusammenhang mit Firmenkonkursen Verdächtiges entdecken. Der Kantonsrat heisst eine Gesetzesänderung gut. Alexander von Däniken 30.01.2023, 10.12 Uhr

Konkursreiter übernehmen Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten, um sich an ihnen zu bereichern. Symbolbild: Gaetan Bally/KEYSTONE

Sie bereitet Polizistinnen und Staatsanwälten immer mehr Kopfzerbrechen: die Konkursreiterei. Bei diesem Wirtschaftsdelikt übernehmen Kriminelle konkursreife Firmen, ändern ihren Namen, zügeln sie in einen anderen Kanton und nutzen den nun leeren Betreibungsregisterauszug, um sich zu bereichern. Das machen sie, indem sie über Firmen Kreditkarten beantragen und Waren bestellen. Dann lassen sie die Firma fallen und bezahlen die Schulden nicht.

Das soll im Kanton Luzern künftig nicht mehr so einfach sein. Das Luzerner Kantonsparlament hat am Montag in erster Beratung mit 106 zu 0 Stimmen einer Gesetzesänderung zugestimmt, welche eine bessere Verfolgung des Delikts ermöglicht. Das einstimmige Votum deutet es an: Es kam zu keinerlei Wortmeldungen.

Antrag auf Amtsenthebung wird abgeschafft

Konkursreiter haben bis jetzt im Kanton Luzern besonders leichtes Spiel. Denn wenn die Betreibungs- und Konkursbeamten die Konkursreiterei oder andere Missbräuche des Konkursverfahrens entdecken, müssen sie beim Bezirks- oder Kantonsgericht zuerst einen Antrag auf Aufhebung des Amtsgeheimnisses stellen. Wird der Antrag bewilligt, dann dürfen sie eine Strafanzeige erstatten, worauf die Strafverfolgungsbehörden aktiv werden. In den meisten anderen Kantonen gibt es hingegen explizit eine Pflicht, Anzeige zu erstatten.

Mit der neuen gesetzlichen Regelung, die noch dieses Jahr in Kraft treten könnte, werden die Aufsichtsbehörden in rund 10 bis 25 Fällen pro Jahr vom administrativen Verfahren der Amtsgeheimnisentbindung entlastet, wie der Regierungsrat schreibt. Dies führe zu zeitlichen und geringen finanziellen Einsparungen. Zudem könne die gesetzliche Regelung zur Prävention beitragen. Sie erhöhe die Glaubwürdigkeit der Bemühungen um Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. Bei der Staatsanwaltschaft Luzern sind zwischen Jahren 2017 und 2021 214 Fälle von Misswirtschaft eingegangen, wozu die Konkursreiterei zählt. Tendenz steigend.

Die vorberatende Justiz- und Sicherheitskommission des Kantonsrats unter dem Vorsitz von Inge Lichtsteiner-Achermann (Mitte, Egolzwil) hat das Geschäft einstimmig befürwortet. Wichtig sei, dass die Strafverfolgungsbehörden weiterhin Aufklärung betreiben, um das Bewusstsein für das Phänomen der Konkursdelikte zu erhöhen. Die zweite Beratung des Geschäftes ist in der März-Session geplant. Auch auf nationaler Ebene ist der Kampf gegen missbräuchlichen Konkurs mittlerweile verschärft worden.