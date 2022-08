Kommentar Es ist nicht nur Putins Krieg – darum braucht es ein knallhartes Visa-Verbot für russische Touristen

An diesem Dienstag entscheidet die EU darüber, ob Russinnen und Russen weiterhin in Europa Ferien machen dürfen. Aus diesem einen Grund muss der Visa-Bann jetzt kommen – auch in der Schweiz.