Wissen LZ-Quiz #160: Kennen Sie die besten Schweizer Skirennfahrerinnen und -fahrer aller Zeiten? Seit jeher gehört die Schweiz zu den besten Skinationen der Welt. Aktuell sind Namen wie Odermatt, Holdener und Suter in aller Munde. Doch wie gut kennen sie die besten Schweizer Skirennfahrerinnen und -fahrer aller Zeiten? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz. Ernst Zimmerli 13.03.2023, 19.00 Uhr

Vor dem Ski-Weltcup-Finale vom 15. bis 19. März in Soldeu im Fürstentum Andorra führt die Schweiz die Nationenwertung vor Norwegen und Österreich an. Doch schon in früheren Zeiten sorgten die Schweizer Athletinnen und Athleten auf den Rennpisten dieser Welt für Furore. In unseren heutigen Quiz fragen wir Sie nach den besten Schweizer Skirennfahrerinnen und -fahrer von damals und heute.