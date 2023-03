Wohnungsknappheit: Grüne Luzern fordern Lösungen

Wohnungsnot Grüne fordern: Regierung soll einen Planungsbericht Wohnen erstellen Die Luzerner Kantonal- und die Stadtpartei der Grünen wollen zahlbaren Wohnraum fördern – und reichen vier Vorstösse ein. Livia Fischer 14.03.2023, 17.38 Uhr

Die Grünen sind überzeugt: Dem Kanton Luzern droht eine Krise auf dem Mietmarkt. «Die Luzerner Regierung hat das Thema verschlafen», lässt sich Kantonsrat Gian Waldvogel in einer gemeinsamen Mitteilung der Kantons- und der Stadtpartei zitieren. Dies treffe vor allem Menschen mit tiefen Einkommen in ihrer wirtschaftlichen Existenz.

Leere Wohnungen sind zurzeit rares Gut. Symbolbild: Pius Amrein (Luzern, 4. 2. 2022)

Entschärft werden könnte die Situation mit der Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus. «Das Gesetz zur Wohnbau- und Eigentumsförderung würde eine Vielzahl an Massnahmen bieten», schreiben die Grünen. So könnte die Regierung Kapitalzinsbeiträge, Baukostenbeiträge oder zinslose Darlehen für gemeinnützige Bauherrschaften zur Verfügung stellen. Kantonsrat Fabrizio Misticoni fordert die Regierung in einem Postulat auf, das Gesetz zu vollziehen und zu prüfen, welche der möglichen Massnahmen zeitnah umgesetzt werden können.

Renditegetriebene Eigentümerschaft

Das allein ist dem Surseer Politiker aber nicht genug. In einer Motion verlangt er, dass die Regierung einen Planungsbericht Wohnen erstellt. Dieser soll aufzeigen, wie die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt langfristig verbessert werden könne. Namentlich mit Massnahmen punkto Raumplanung, Wohnbauförderung, Liegenschaften- und Grundstückspolitik sowie Mietrecht.

Den Handlungsbedarf begründet Misticoni damit, dass die Mieten in den letzten Jahren trotz tiefen Hypothekarzinsen kontinuierlich gestiegen seien. Der jetzige Zinsanstieg würde die Mieten vermehrt in die Höhe treiben. Er argumentiert auch mit der sinkenden Leerwohnungsziffer. So betrug diese im Kanton Luzern im vergangenen Juni 0,91 Prozent – und lag seit 2015 erstmals unter der 1-Prozent-Marke. In der Stadt Luzern lag der Wert bei 0,88 Prozent, in der Region Sursee/Sempachersee bei 0,38 Prozent.

«Gleichzeitig verändert sich die Eigentümerschaft im Mietwohnungsmarkt, institutionelle Immobilienfirmen halten einen immer grösseren Anteil der Mietwohnungen und prägen den Wohnungsmarkt mit ihrem renditegetriebenen Handeln», so Misticoni weiter.

Weniger Zweitwohnungen und mehr Wohnungstausche

Die Grünen fordern nicht nur, sie suchen auch Antworten auf viele Fragen. Von der Regierung will Gian Waldvogel etwa wissen, wie er die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt beurteilt, wie er den gemeinnützigen und genossenschaftlichen Wohnungsbau fördern will oder wie er zur Forderung einer kantonalen Mietzinskontrolle steht.

Auch der Stadtrat soll Antworten liefern. Co-Präsident der Grünen Stadt Luzern und Grossstadtrat Elias Steiner sowie sein Kollege Marco Müller haben eine Interpellation zur optimalen Wohnungsbelegung, zum Wohnungstausch, Klein- und Zweitwohnungen eingereicht. Steiner findet: «Der Stadtrat muss handeln, beispielsweise mit einer Reduktion von Zweitwohnungen oder der Förderung des Wohnungstauschs, sodass Mieterinnen und Mieter zu optimalen Wohnungsgrössen kommen, ohne höhere Mieten in Kauf nehmen zu müssen.»