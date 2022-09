Wolfssichtung im Flachland Wolf streift durch Nottwiler Quartier – Wildhüter: «Präsenz im Mittelland dürfte häufiger werden» Mitte September tappte in Nottwil ein Wolf in eine Fotofalle. Das Tier war am Rande des Siedlungsgebiets entlang eines Quartierbachs unterwegs. Damit ist das Raubtier zum ersten Mal im Sempachersee-Gebiet zweifelsfrei gesichtet worden. Jonas Hess Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Wolf ist entlang eines Quartierbachs in Nottwil unterwegs. Video: PD

Seit einigen Jahren wächst die Wolfspopulation in der Schweiz sprunghaft an. Die Verbreitung der Raubtiere im Alpenraum sorgt immer wieder für hitzige Debatten. Auch im Entlebuch, wo ein Wolf schon mehrere Schafe gerissen hat. Doch eine Wolfssichtung im Mittelland gibt es nicht alle Tage. Mitte September gelang einer Privatperson in Nottwil genau das. Auf einem Video, gefilmt von einer Wildtierkamera, ist zu sehen, wie ein Wolf durch eine Hecke im Gebiet Oberarig am Rande des Siedlungsgebiets streift. Für einen Moment blickt das Tier direkt in die Linse, danach verschwindet es wieder aus dem Bild in die Nacht.

Gemäss dem Besitzer der Wildtierkamera gibt es in diesem Gebiet viele Wildwechsel, deshalb habe er die Kamera «aus Spass» aufgestellt. Er sei überrascht gewesen, wie viele Jungfüchse und Marder jede Nacht dem Quartierbächlein entlang zum dahinterliegenden Waldstreifen laufen würden.

«Und dann kam der grosse Treffer, das war schon speziell.»

Im ersten Moment sei er nicht sicher gewesen, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Seine Nachbarin, die jahrelang Jägerin war, sei sich aber sofort sicher gewesen.

Erste Wolfssichtung im Sempachersee-Gebiet

Der Hobby-Wildtierbeobachter schickte die Aufnahme an den Jagdverein Nottwil und dieser wiederum an die kantonale Dienststelle Landwirtschaft und Wald. Gemäss dem kantonalen Wildhüter Daniel Schmid zeigt das Video «eindeutig» einen Wolf. Die Sichtung eines Tieres in dieser Region sei bisher einmalig. «Es gab zwar schon Meldungen aus anderen Gebieten, etwa aus Grossdietwil, in der Region Sempachersee ist das aber die erste zweifelsfreie Sichtung.» Überrascht ist Schmid trotzdem nicht:

«Die Wolfsdichte in der Schweiz ist inzwischen so hoch, dass auch im Mittelland Wolfspräsenz häufiger werden dürfte.»

Wolf war wohl «auf Durchreise»

Inzwischen sei das Tier «bestimmt nicht mehr in dieser Region», so Schmid. Insbesondere männliche Jungwölfe würden pro Nacht 30 bis 50 Kilometer zurücklegen, um ein neues Revier zu finden. Dazu würden die Tiere querbeet durch die Schweiz wandern. «Der Wolf war wohl auf der Durchreise und ist jetzt irgendwo in der Schweiz.» Darauf deute auch der Umstand hin, dass keine weiteren Meldungen von Sichtungen oder gar Schäden in dem Gebiet eingegangen seien.

Woher der Wolf kam und wohin er ging, könne man nicht genau sagen. Da die Meldung nicht unmittelbar nach der Sichtung beim Kanton eingegangen sei, gebe es keine Spuren mehr, die man analysieren könne, erklärt Daniel Schmid.

Der Wildhüter geht davon aus, dass Wolfssichtungen zunehmen werden.

«Wenn es mit der Population so weitergeht wie in den vergangenen Jahren, kann es das immer wieder geben.»

Ein Problem oder gar eine Gefahr für den Menschen sieht Schmid deshalb aber nicht. Hingegen seien Haus- und Kleintiere durch Wölfe in Siedlungsnähe sehr wohl gefährdet. Für ihn ist deshalb klar: «Je mehr der Bestand zunimmt, desto häufiger braucht es auch entsprechende Schutzmassnahmen.»

