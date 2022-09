Wolhusen Der Jahrgang 1952 schenkt sich ein Buch zum 70. Geburtstag Erinnerungen, Anekdoten, aber auch das Weltgeschehen: 14 Wolhuserinnen und Wolhuser mit Jahrgang 1952 haben ihre Geschichte aufgeschrieben. Das Buch wird bald erhältlich sein.

Initiantin Mimi Steffen in ihrem Wohnzimmer in Sempach-Station. Bild: Hannes Bucher

«Das ist unsere damalige Zweitprimarklasse mit Lehrer Engelbert Röösli, da sind Freddy und Heidi, und das Mädchen mit den dunklen Haaren hinten bin ich.»

Mimi Steffen sitzt in Sempach-Station in ihrem Wohnzimmer vor ihrem Laptop, eine Menge alter Schwarz-Weiss-Fotos liegen auf dem Tisch, einige neuere, farbige Bilder haben sich in den letzten Jahren zur Sammlung gesellt. Die gebürtige Wolhuserin blickt mit einem nachdenklichen Lächeln auf damals zurück. Über sechs Jahrzehnte sind es her, seit die Wolhuser Zweitklässler für dieses Bild vor dem Schulfotografen posierten.

Der Wolhuser 1952er-Jahrgang in der zweiten Primarschule. Bild: PD

Dass Mimi Steffen die alten Fotos auslegt, ist kein Zufall. Das Jahrgangstreffen der 1952er findet am Freitag statt. Die Jahrgänger haben sich über die Jahre regelmässig getroffen, aber diesmal wird es ein ganz spezielles Zusammenkommen. Schliesslich steht ein runder, konkret der 70. Geburtstag für die 1952 geborenen Wolhuserinnen und Wolhuser an. Das Geburtstagsgeschenk haben sich die Jubilare gleich selber geschnürt – oder vielmehr geschrieben: ein Büchlein mit ihren eigenen Geschichten.

Authentische Geschichten

Mimi Steffen nimmt eine Rohfassung des Bändchens in die Hand. Mit «Wolhuser Geschichten – erzählt vom Jahrgang 1952» ist es betitelt, eine Zeichnung des einstigen Wolhusens auf dem Cover illustriert das Buch. 42 Geschichten umfasst es, 14 Autorinnen und Autoren – allesamt mit Jahrgang 1952 – haben mitgewirkt.

Wie ist es zu diesem speziellen Geburtstagsprojekt gekommen? Mimi Steffen ist die eigentliche Urheberin. Die Tochter eines Wolhuser Teigwarenfabrikanten («Korngold») erzählt, wie sie nach ihrer Pensionierung als Französischlehrerin ihre Geschichte von Kindheit, Jugend und der Familie – «ein recht grosser Clan» – aufgeschrieben habe. Da habe sich «wie ein Vorhang in die Vergangenheit geöffnet». Dann die Idee:

«Wir werden 70. Welche Erinnerungen leben in den anderen weiter?»

Sie habe ein paar Kolleginnen und Kollegen angeschrieben, ein Organisationskomitee wurde ins Leben gerufen, der Kreis der Autoren wurde erweitert und so sei die vorliegende Sammlung entstanden. Es sind allesamt Texte, die aus «dem Leben gegriffen» sind. Von Freuden und Sorgen und auch Ängsten, von wagemutigen Lausbuben- und Lausmädchenstreichen in den Quartieren wird erzählt, Schulepisoden werden aufgewärmt – «aber wir wollten auf keinen Fall irgendwelche Abrechnungen mit Autoritätspersonen, Lehrern, Geistlichen oder dem Pfarrer machen». Es seien individuelle, unverfälschte, erlebte Geschichten, so Mimi Steffen.

Das Vorwort hat die gebürtige Ungarin Franciska Bärtschi-Szappanos geschrieben. Beim Lesen der anderen Geschichten habe sie festgestellt: Auch Kinder in der Schweiz hatten es nicht nur einfach. Es habe auch da nebst Schönem oft Sorgen und Ängste gegeben. Die Autorinnen und Autoren haben auch über Wolhusen hinausgeschaut: Über die 120 Seiten hinweg werden zeitgeschichtliche, kulturelle, technische und gesellschaftliche Ereignisse thematisiert. Dies bereichert zusammen mit den stimmigen Illustrationen von Markus «Globi» Röösli das Werk.

Auflage vergrössert

Erst für die Jahrgänger gedacht, wird das kleine Werk nun auch öffentlich zugänglich sein. «Wir wurden von vielen Seiten ermuntert, die Geschichten allen interessierten Kreisen zugänglich zu machen», sagt die Initiantin.

«Die Inhalte werden für viele Wiedererkennungswert haben.»

Die Auflage wurde vergrössert, und mit der offiziellen ISBN-Nummer versehen, kann es in den Luzerner Buchhandlungen bezogen werden. Die rund 50 Frauen und Männer des rund 100-köpfigen Wolhuser 1952er-Jahrgangs, die sich am Freitag treffen, werden als erste ein druckfrisches Exemplar in den Händen halten.

Mimi Steffen und dem ganzen Team bleibt die grosse Befriedigung: «Wir sind jetzt alle 70 und haben unsere Erfahrung und unsere Fähigkeiten einfliessen lassen.» Und: «Wie wir früher auch mal gerauft, aber uns immer auch wieder gefunden haben, haben wir jetzt im Alter zusammen wieder etwas Tolles fertiggestellt. Das erfüllt uns auch mit gewissem Stolz und Genugtuung.»