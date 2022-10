Wolhusen Spitalangebot wird ausgebaut Das Luzerner Kantonsspital (Luks) Wolhusen bietet ab November eine Nephro­logie-Sprechstunde an, wo ­Probleme rund um die Niere besprochen werden können. 30.10.2022, 18.02 Uhr

Adrian Duss Bild: PD

Dies geschieht laut Mitteilung in Zusammenarbeit mit der Nephrologie des Luks Luzern sowie unter der Leitung von Adrian Duss. Der 56-Jährige ist Oberarzt der Nephrologie am Luks Luzern und wechselt als Leitender Arzt zur Inneren Medizin des Luks Wolhusen. Das Angebot gibt es auch schon in Sursee. (lf)