Tropenhaus Wolhusen: Insekten-Ausstellung weg, der Chef auch

Wolhusen Insekten weg, der Chef auch: Tropenhaus Wolhusen orientiert sich neu Nach nicht mal einem Jahr musste der Verein Insectorum eine neue Bleibe für die «Erlebniswelt Wirbellose» finden. Auch Geschäftsleiter Beat Mumenthaler hat den Hut genommen. Der Fokus liegt künftig woanders. Niels Jost Jetzt kommentieren 27.10.2022, 18.52 Uhr

Ein Insekt im Tropenhaus Wolhusen. Bild: Philipp Schmidli (29. Februar 2020)

Es war eine Rettungsaktion in letzter Sekunde. Als die mobile Insektenausstellung des Forschers Christian Schweizer im vergangenen Jahr wegen Corona vor dem Aus stand, sprang Beat Mumenthaler mit dem Verein Insectorum ein. Weil sich das Tropenhaus Wolhusen damals neu ausrichten wollte, passte die «Erlebniswelt Wirbellose» perfekt, fand Mumenthaler, der zu dieser Zeit Geschäftsleiter des Tropenhauses war (wir berichteten).

Nun musste Mumenthaler eine erneute Rettungsaktion durchführen. Aufgrund einer Strategieänderung des Verwaltungsrates sei er mit seinem Verein aufgefordert worden, die Ausstellung schnellstmöglich zu räumen, teilt der bekannte Berner Fotograf mit. Gleichzeitig hat er sein Amt als Geschäftsleiter, das er seit Juli 2020 ausübte, per Ende August niedergelegt.

Beat Mumenthaler. Bild: Dominik Wunderli (Wolhusen, 2. September 2021)

Zu wenig Rückhalt gespürt

Auf Anfrage sagt Mumenthaler: «Ich konnte nicht mehr hinter gewissen Entscheiden stehen, etwa zur Personalpolitik.» Auch bei der «Erlebniswelt Wirbellose» habe er den Rückhalt des Verwaltungsrats nicht immer gespürt. Die nötigen finanziellen Mittel habe er beispielsweise selber mit dem Verein auftreiben müssen.

Dies tat Mumenthaler erfolgreich. Bei einem Crowdfunding sind vor rund einem Jahr knapp 40'000 Franken zusammengekommen. Einen ähnlich hohen Beitrag habe der Verein unter anderem von der Albert-Koechling-Stiftung, der Temperatio-Stiftung und der Biosphäre Entlebuch erhalten.

Mumenthaler sagt: «Die Ausstellung ist bei den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angekommen.» Sie umfasste rund 25 Terrarienblöcke mit etwa 1000 exotischen Insekten von 40 verschiedenen Arten. Das Tropenhaus sei schliesslich aber nicht mehr daran interessiert gewesen.

Fokus auf Events und Abendgastronomie

Dies bestätigt Verwaltungsrat Philip Reichmuth. Zunächst habe man gedacht, die Ausstellung passe gut ins Konzept. Im Verlaufe des Jahres habe sich aber herausgestellt, dass man sich neu ausrichten wolle. Reichmuth:

«Wir möchten künftig weniger stark auf den Tagestourismus setzen und uns auf die Abendgastronomie sowie Events fokussieren. So wollen wir unseren Kunden ein tropisches Feriengefühl in Wolhusen bieten.»

Dazu würden Firmenessen, Bankette, Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten gehören, aber auch «einzigartige Events». Dafür sei die Nachfrage gross, so Reichmuth, der auch bei der Agro Energiezentrum Rigi AG tätig ist, die bei der Sägerei Schilliger in Haltikon bei Küssnacht ein Energiezentrum betreibt.

Zur Kündigung von Beat Mumenthaler hält er fest, dass man sich leider nicht einig geworden sei mit der Weiterführung des Tropenhauses. Deshalb sei man schliesslich getrennte Wege gegangen. Mit Martin Weber habe man bereits einen neuen Geschäftsleiter gefunden.

Dieser wird per Anfang 2023 mit einem kleineren Team auskommen müssen. Laut Philip Reichmuth muss das Tropenhaus, das stark unter Corona litt, den Personalbestand aus wirtschaftlichen Überlegungen reduzieren.

Insekten haben neue Bleibe im Papiliorama

Beat Mumenthaler bedauert, dass die Insektenausstellung im Tropenhaus keinen Platz mehr hat. Er sagt:

«Ich stand ziemlich unter Druck und musste plötzlich eine neue Lösung finden. Im schlimmsten Fall hätte ich alles wegwerfen und die Tiere töten müssen.»

Glücklicherweise sei es dazu nicht gekommen. Eine perfekte Partnerin habe er mit dem Papiliorama in Kerzers im Kanton Freiburg gefunden. Mit Direktor Caspar Bijleveld sei er schon wegen des Projektes in Wolhusen in Kontakt gestanden. Deshalb wusste Mumenthaler, dass das Papiliorama eine neue Ausstellung mit Amphibien, Fischen und Arthropoden plante. Zu Letzteren zählen Gliederfüsser wie Spinnen, Krebse oder Tausendfüssler.

Innert Monatsfrist habe man alles regeln und die Ausstellung samt Insekten nach Kerzers fahren müssen. Neben helfenden Leuten habe das Papiliorama an zwei Tagen einen Lastwagen zur Verfügung gestellt. Mumenthaler: «Das Papiliorama hat mich unglaublich gut unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar.»

Seit dem 10. Oktober ist die neue Ausstellung nun im Seeland zu Hause. Dort kämen die Vitrinen und Tierchen sehr gut an – die zweite Rettungsaktion ist somit geglückt.

