Bund verschärft Regeln für Zahnradbahnen

Zahnradbahnen Pilatus, Rigi und Brünig: Bund sorgt für Aufregung am Berg Das Bundesamt für Verkehr sieht die Sicherheit bei Zahnradbahnen in Gefahr und macht neue Auflagen – ziemlich kurzfristig. Christian Glaus Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) passt die Vorschriften für Zahnradbahnen an. Damit will es die Sicherheit bei Talfahrten erhöhen. Konkret geht es um die Geschwindigkeitsüberwachung. Gerade bei älteren Fahrzeugen fehle ein zuverlässiges Backup für den Fall, dass das Hauptsystem ausfällt. Werde eine Zahnradbahn bei der Talfahrt zu schnell, könne es rasch zu Bremsversagen und Entgleisungen kommen, schreibt das Amt. Neu gelten folgende Regeln:

Fällt die Geschwindigkeitsüberwachung oder eine andere Sicherheitseinrichtung aus, darf der Lokführer nur noch halb so schnell fahren, wie erlaubt. Beim nächsten geeigneten Ort müssen die Reisenden evakuiert werden.

Die Geschwindigkeitsüberwachung und weitere sicherheitsrelevante Funktionen müssen in doppelter Ausführung vorhanden sein. Für neue Fahrzeuge gilt diese Vorgabe bereits ab Frühling. Bestehende Züge müssen bis Mitte 2026 nachgerüstet werden, sofern dies technisch möglich ist.

Dieser Zug der Zentralbahn – hier beim Halt in Stans auf der Fahrt nach Engelberg – ist auch von den neuen Regeln betroffen. Bild: Matthias Piazza (24. Juni 2022)

In der Zentralschweiz fahren Zahnradbahnen auf den Pilatus, die Rigi sowie die Zentralbahn nach Engelberg und über den Brünig nach Interlaken. Müssen sie ihr Rollmaterial nun für viel Geld nachrüsten? Oder besteht gar die Gefahr, dass ältere oder historische Zahnradbahnen bald verschwinden?

Bahnen müssen nun liefern

BAV-Sprecher Michael Müller versucht zu beschwichtigen: «Wir gehen nicht davon aus, dass Züge ausrangiert werden müssen», erklärt er auf Anfrage. Müller räumt jedoch ein, dass das Bundesamt heute noch nicht abschätzen kann, wie viele Zahnradbahnen von den neuen Regeln betroffen sind. «Die Unternehmen müssen nun ihre Systeme anschauen und uns einen Vorschlag machen, wie sie die neuen Regeln umsetzen.»

Klar ist indes, dass das Bundesamt für Verkehr die Bahnen überrumpelt. Dass die Sicherheitsbestimmungen angepasst werden, sei zwar keine Überraschung, schreiben Zentralbahn und Rigi-Bahnen übereinstimmend. «Überraschend ist eher der Umfang der Forderungen», erklärt Zentralbahn-Mediensprecher Thomas Keiser. Jörg Lustenberger, Leiter Betrieb und Infrastruktur bei den Rigi-Bahnen, findet: «Die Umsetzungsfrist von zwei Jahren ist sehr sportlich.»

Rigi: Vier Fahrzeuge nachgerüstet

Ein historischer Zug bei der Fahrt auf die Rigi. Bild: Eveline Beerkircher (12. September 2022)

Was die neuen Regeln für ihre Züge bedeuten, können die Unternehmen noch nicht erklären. Bei den Rigi-Bahnen sind bis auf die neuen Stadler-Kompositionen mit Baujahr 2022 alle Fahrzeuge von den neuen Regeln betroffen. Vier seien in den letzten Jahren für mehrere hunderttausend Franken sicherheitstechnisch nachgerüstet worden. «Inwiefern dies den neuen Anforderungen des BAV genügt, gilt es nun zu prüfen», schreibt Lustenberger. Klar ist für ihn: «Dass wir deswegen unsere historischen Wagen ausrangieren würden, kommt für uns sicher nicht in Frage.»

Bei der Zentralbahn seien bis auf die neuesten Fink-Züge alle von den neuen Regeln betroffen, erklärt Thomas Keiser. Man rechne jedoch nur mit «marginalen Anpassungen». Zu den Kosten kann er noch keine Angaben machen. Zuerst müsse der Umbaubedarf geklärt werden. Bei den Pilatusbahnen erfüllen alle neuen Fahrzeuge die Anforderungen, erklärt das Unternehmen. Noch unklar ist, ob und wie die beiden alten Triebwagen angepasst werden müssen, die für Nostalgiefahrten im Einsatz sind.

Zwei der alten Pilatus-Triebwagen werden noch für Nostalgiefahrten verwendet. Bild: Imago/Manuel Geisser (9. Juli 2020)

Weshalb sind die neuen Regeln überhaupt nötig? Vorfälle sind keine bekannt, und die Bahnen betonen, die Sicherheit habe oberste Priorität. Michael Müller vom BAV bestätigt, dass das Amt nicht auf einen bestimmten Vorfall reagiere. Bei Kontrollen habe man aber festgestellt, dass die Unternehmen die geltenden Regeln anders interpretieren als das BAV. Als Beispiel nennt er eine Bahn, die nicht über ein doppeltes Sicherheitssystem verfüge. Dafür seien zwei Lokführer im Zug. Im Notfall genüge das aber nicht. «Wir mussten rasch reagieren, damit auch in Zukunft nichts passiert.»

