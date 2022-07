Zell Acht Personen nach Unfall ins Spital gefahren Bei einem Unfall in Zell krachten drei Autos ineinander. Alle drei Fahrer sowie fünf Mitfahrende mussten zur Abklärung ins Spital. Die Bernstrasse war für rund zwei Stunden gesperrt. 08.07.2022, 11.28 Uhr

Eines der involvierten Autos. Bild: pd

Der Unfall geschah am Donnerstag, 7. Juli 2022, kurz vor 15:45 Uhr. Ein Autofahrer fuhr auf der Bernstrasse von Hüswil her Richtung Zell. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug auf die andere Fahrbahnhälfte. Wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, kam es trotz eines Ausweichmanövers des entgegenkommenden Autos zu einer Kollision zwischen den beiden Autos. Eines der Autos wurde anschliessend auf die andere Strassenseite geschleudert, wo es zu einer weiteren Kollision mit einem dritten Auto kam.