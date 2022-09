«Der Käfer war schon mehrere Jahre in dieser Umgebung aktiv»

Zell Experte über Asiatischen Laubholzbockkäfer: «Der Schädling ist schon mehrere Jahre in dem Gebiet aktiv» Der Asiatische Laubholzbockkäfer wurde erstmals im Kanton Luzern entdeckt. Urs Felder vom Fachbereich Schutzwald der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) erklärt, wie die Behörden den Schädling ausrotten wollen und was die Massnahmen für die Gemeinde Zell bedeuten. Jonas Hess Jetzt kommentieren 06.09.2022, 17.28 Uhr

Das Lawa hat Zell in verschiedene Zonen eingeteilt. In der Kernzone müssen alle befallenen Bäume gerodet werden und es darf kein Holz hinausgelangen. Bild: Screenshot

Urs Felder, vergangene Woche wurde bekannt, dass der Asiatische Laubholzbockkäfer, kurz ALB, in einem Zeller Siedlungsgebiet nahe dem Fluss Luthern entdeckt wurde. Das ist der erste Fund dieses Schädlings im Kanton Luzern. Eine Überraschung für Sie?

Urs Felder: Grundsätzlich ist ein solcher Fund immer eine Überraschung, da es sich hier um einen Quarantäneorganismus handelt, der nicht in unseren Lebensraum gehört. Bei näherer Betrachtung ist es aber trotzdem nicht erstaunlich, dass dies passieren konnte. Es gab ja schon vier Fälle in der Schweiz, der Kanton Luzern musste damit rechnen, dass es ihn auch mal erwischt.

War der Kanton darauf vorbereitet?

Ja, das Vorgehen in einem solchen Fall hatten wir skizziert. Aber die Situation ist auf jeden Fall neu für den Kanton Luzern und jeder Befall ist auch immer wieder anders.

Wissen Sie schon mehr darüber, wie der Käfer nach Zell kam?

Vielfach werden die Käfer in Verpackungsmaterial aus Holz, das aus dem Ausland stammt, eingeschleppt. In Zell ist dazu noch keine Aussage möglich. Die Rückverfolgung der Einschleppung ist Teil der Massnahmen und erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Bund und der Forschungsstelle.

So kann die Bevölkerung den Käfer identifizieren – und das ist zu tun Der ALB ist schwarz und trägt, über den Körper verteilt, helle Flecken. Ohne Fühler ist er zirka 25–35 Millimeter lang, die Fühler des Weibchens sind zirka so lang wie der restliche Körper, diejenigen des Männchens doppelt so lang. Am Holz von Laubbäumen gibt es kreisrunde Löcher, und je nachdem Rindenrisse mit groben Spänen respektive Bohrmehl. Funde von potenziellen Schädlingen sollen umgehend an die Dienststelle Landwirtschaft und Wald per E-Mail an lawa@lu.ch gemeldet werden. Den Käfer am besten in einem Glas mit gelöchertem Deckel im Kühlschrank aufbewahren. (zgc)

Wie lange ist der Käfer in Zell schon aktiv?

Wir gehen davon aus, dass der Schädling schon mehrere Jahre in dem Gebiet aktiv ist. Das Alter der Befallsschäden lässt darauf schliessen. Vermutlich haben sich bereits mehrere Generationen entwickeln können. Daher muss man mit einem längeren Zeitraum rechnen.

Urs Felder, Fachbereichsleiter Schutzwald bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald. Dominik Wunderli (Zell, 30. August 2022)

Gemäss dem Zeller Gemeinderat Urs Lustenberger hat der ALB vor allem Bäume entlang der Luthern befallen. Ist der Schaden bezifferbar?

Das ist schwierig, da Bäume zwischen fünf und 35 Zentimeter Stammdicke teilweise schon länger befallen sind. Entlang der Luthern im Raum Zell sind fast alle Ahornbäume in unterschiedlichen Stadien betroffen.

Warum ist das bisher niemandem aufgefallen?

Vielleicht fiel schon auf, dass einzelne Bäume verdorrte Äste haben, aber in diesem Sommer ging man wohl davon aus, dass es mit der Trockenheit zu tun hat, und man hat die Schäden deshalb weniger genau angeschaut. Zudem gibt es in diesem Bereich entlang der Luthern keinen Wanderweg, es laufen daher wenige Leute an dieser Baumreihe vorbei. Um auf die Schäden, die der ALB verursacht, aufmerksam zu machen, haben wir mit der Bevölkerung eine Begehung durchgeführt.

Der Käfer befällt ausschliesslich Laubbäume, was macht ihn für sie so gefährlich?

Die Weibchen legen Eier in die Rinde. Daraus entwickeln sich Larven, die ein bis zwei Zentimeter dicke Gänge ins Splintholz – dem lebendigen Teil des Holzes – fressen und dieses damit in wenigen Jahren zum Absterben bringen. Die besondere Gefährlichkeit des Käfers ist, dass er hier keine natürlichen Feinde hat. In Asien, von wo der ALB stammt, gibt es Schlupfwespen, die ihre Eier in die Larven des Schädlings legen und somit verhindern, dass er überhaupt zum Käfer wird. Das Ziel ist deshalb klar: Wir müssen diesen Organismus ausrotten.

Ein noch lebendes weibliches ALB-Exemplar im Glas und Larven im Holz. Bild: Dominik Wunderli (Zell, 30. August 2022)

Ist das überhaupt noch möglich?

Ja, solange es sich nur um Einzelfälle handelt. Das Glück ist, dass der ALB im Gegensatz zum Borkenkäfer relativ standorttreu ist, solange er in einem Gebiet genügend Wirtsbäume findet. Auch die Entwicklung einer Käfergeneration dauert mit rund zwei Jahren deutlich länger als beim Borkenkäfer.

Ist trotzdem zu befürchten, dass der ALB an noch unentdeckten Orten sein Unwesen treibt?

Wir wissen es nicht, müssen aber derzeit davon ausgehen, weil er ja, wie bereits erwähnt, schon mehrere Jahre in dem Gebiet aktiv ist. Zum Glück hat ein aufmerksamer Anwohner den Käfer zufällig in seinem Garten erkannt und uns darüber informiert. Hätte er dies nicht getan und seinen angeschlagenen Ahornbaum einfach gefällt, hätte die Gefahr bestanden, dass das befallene Holz danach aus der Gemeinde gelangt wäre.

Sie haben Zell in verschiedene Zonen unterteilt. Wie auf der Lawa-Website ersichtlich ist, gibt es rund um die Kernzone, wo der Käfer gefunden wurde, eine Fokuszone und danach zwei Pufferzonen. Wie gehen Sie vor, um die Tiere zu finden?

Derzeit sind zwei Teams mit Spürhunden jeden Tag in der Fokuszone unterwegs, um herauszufinden, wo der ALB überall aktiv ist. Wir hoffen, die Befallsgrenze bald zu finden. Zudem machen wir in der Pufferzone stichprobenartig Kontrollen. Falls einige Käfer die Fokuszone übersprungen haben, können wir so auch sie aufspüren.

Aus der Kernzone darf kein Holz mehr nach aussen gelangen. Was passiert mit den befallenen Bäumen?

Sie werden alle gefällt, in separaten Containern gesammelt und danach in der Kehrichtverbrennungsanlage verbrannt.

Wie viele Bäume sind betroffen?

Derzeit müssen über 20 Bäume weg. In einer zweiten Phase kann es auch sein, dass zusätzlich Wirtsbäume prophylaktisch gefällt werden müssen.

Falls sich das Gebiet weiter ausdehnen sollte, welche Auswirkungen hätte dies auf Schreinereien oder Waldbesitzer, könnten sie ihre Holzprodukte nicht mehr verkaufen?

In allen Zonen dürfen Laubholz und Grüngut nicht ohne vorgängige Kontrolle verschoben werden. Schreinereien sind davon nicht betroffen, sofern sie nur mit thermisch getrocknetem Laubholz arbeiten, darin kann sich der ALB nicht entwickeln. Für die Waldbesitzer hätte es aber Auswirkungen. Auf ihren Flächen müssten die befallenen Laubbäume aus dem Wald entfernt werden.

Bis Zell als ALB-frei gilt, darf mindestens vier Jahre am Stück kein Käfer mehr gefunden werden. Was kommt da auf die Gemeinde zu?

Die Bevölkerung braucht viel Geduld. Die Gemeinde hat aber klar bewiesen, dass sie den Ernst der Lage erkannt hat, und unterstützt das Ziel, den ALB auszurotten. Zwar hat es für Zell keine direkten finanziellen Auswirkungen, jedoch entstehen Mehraufwände. Zum Beispiel müssen die Sammelstellen für das Grüngut umfunktioniert werden, damit das befallene Holz separat gesammelt werden kann. Wir bedanken uns jetzt schon bei der Bevölkerung für die gute Zusammenarbeit und das Verständnis.

Bund und Kanton übernehmen die Kosten für die Bekämpfung des Käfers. Wie sieht es mit wirtschaftlichen Schäden aus, müssen diese von der Gemeinde Zell getragen werden?

Es sind keine Entschädigungen für wirtschaftliche Einbussen vorgesehen. Jedoch ist ein Ersatzpflanzprojekt geplant, wenn der ALB beseitigt ist. Der volle Ersatz der Laubbäume können wir aber nicht gewährleisten. 20 Zentimeter dicke Bäume kann man beispielsweise nicht eins zu eins neu pflanzen.

Hinweis: Auf der Website des Lawa gibt es weitere Infos zum ALB und der aktuellen Verbreitung in Zell.

