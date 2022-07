Zell: Polizei stoppt betrunkenen Lastwagenchauffeur

Zell Luzerner Polizei zieht betrunkenen Lastwagenchauffeur aus dem Verkehr Eine Patrouille der Luzerner Polizei erwischte am Mittwochmorgen in Hüswil einen Lastwagenchauffeur, bei dem die Atemalkoholprobe einen Wert von 1,26 Promille anzeigte. 20.07.2022, 16.25 Uhr

Für einen 53-jährigen Lastwagenchauffeur endete die Fahrt in Hüswil, nachdem er am Mittwochmorgen kurz nach 8.15 Uhr von einer Polizeipatrouille gestoppt worden war. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, wurden beim Chauffeur Alkoholsymptome festgestellt. Die Atemalkoholprobe zeigte beim Mann einen Wert von umgerechnet 1,26 Promille an – der Chauffeur musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben und wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt. (pl)