Zentralschweiz Abtretender Renergia-Chef: «Die Abfallbranche kann die Welt nicht retten» Ruedi Kummer hört als Geschäftsleiter der Zentralschweizer Kehrichtverbrennungsanlage in Perlen auf. Künftig wird er sich im Ausland um die Abfallbeseitigung kümmern. Reto Bieri Jetzt kommentieren 09.01.2023, 17.15 Uhr

Schnurgerade führen breite Betonschwellen vom Parkplatz zum Eingang, die imposante Fensterfront glitzert und glänzt. Links und rechts des Wegs liegt eine Biotoplandschaft. Man wähnt sich in einem idyllisch gelegenen Campus einer Grossbank – würde über die Zufahrtsstrasse zur Linken nicht gerade ein Güsellastwagen vorbeifahren.

Kein Bürogebäude, sondern eine Kehrichtverbrennungsanlage. Ruedi Kummer ist seit der Inbetriebnahme 2015 Geschäftsleiter der Renergia in Perlen. Bild: Roger Grütter (Perlen, 27. Dezember 2022)

Hinter der Bürofassade, die sich dem Besucher aus Richtung Osten präsentiert, versteckt sich eine der grössten Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) der Schweiz, die Renergia Zentralschweiz AG im Luzernischen Perlen. Aus den anderen Himmelsrichtungen erinnert das Gebäude an einen Ozeandampfer, wie ein Journalist einmal treffend schrieb. Die Renergia ging 2015 nach drei Jahren Bauzeit in Betrieb, rund 280’000 Tonnen Abfälle aus der Zentralschweiz werden jährlich verbrannt. «Mehr geht nicht», sagt Geschäftsleiter Ruedi Kummer.

Der 59-Jährige ist noch bis Ende Januar im Amt, nach insgesamt zwölf Jahren in Perlen nimmt er einen neuen Job in Angriff. Warum, und was Abfall für ihn bedeutet, erzählt Kummer auf einem Rundgang. Routiniert gibt er Auskunft. Viele Besucherinnen und Besucher haben diesen Weg schon unter die Füsse genommen, fast täglich finden Führungen statt. Die Leute sollen sehen, was mit ihrem Abfall passiert.

Grösstes Kraftwerk im Kanton Luzern

Die Renergia wurde in erster Linie für die Güselbeseitigung gebaut, die Verantwortlichen bezeichnen es aber lieber als das grösste Kraftwerk im Kanton Luzern. Tatsächlich produziert es Strom für rund 28’000 Haushalte und zudem Unmengen an Wärme. Von Letzterem bezieht die nebenan liegende Papierfabrik den Löwenanteil, konkret rund 300 Gigawattstunden.

Dadurch spart die Perlen Papier AG, die zehn Prozent der Renergia-Aktien besitzt, jährlich Tausende Tonnen Erdgas. Weitere rund 100 Gigawattstunden liefert die Renergia in Form von Fernwärme ins Rontal, nach Emmen und Luzern. Weitere Leitungen in Richtung Zug befinden sich im Bau.

Ruedi Kummer in der Annahmestelle der Kehrichtverbrennungsanlage. Bild: Roger Grütter (Perlen, 27. Dezember 2022)

In der Anlieferhalle kippen Laster ihre Fracht in den Abfallbunker. Gerade entleert ein Elektrogüselwagen die blauen Haushaltsabfallsäcke aus der Stadt Luzern. Ein anderer bringt Holz aus dem Rechenwehr beim Flusskraftwerk in Rathausen, aus einem Sattelschlepper rutschen Kunststoffkisten, die mit abgelaufenen Medikamenten gefüllt sind.

Etwas später und 30 Meter weiter oben: Im Kommandoraum blickt man durch Glasfenster in die riesige Bunkerhalle, weit unten ein Müllberg, die blauen Säcke und Medikamentenkisten sind wieder zu sehen.

Ein Arbeiter bedient den Kran, um den Abfall in den Ofen zu schütten. Bild: Roger Grütter (Perlen, 27. Dezember 2022)

Ein Mitarbeiter bedient per Joystick einen Kran, greift sich Güsel und schüttet ihn in einen grossen Trichter, von wo er in einen der beiden Öfen rutscht. Deren Feuer brennen mit über 1000 Grad, rund um die Uhr während 365 Tagen. «Ganz ohne Erdöl und Gas, nur mit Luft», betont Kummer. Auch Altpapier oder Glas müsse man keines beigegeben. «Diese Märchen halten sich erstaunlicherweise seit Generationen, so unsinnig sie sind.» Die Anlagen zum Filtern der Abgase beanspruchen rund einen Drittel der 200 Meter langen, 50 Meter breiten und ebenso hohen Renergia.

Ruedi Kummer blickt per Guckloch in den Ofen. Bild: Roger Grütter

Nicht der ganze Abfall verbrennt übrigens, etwa zehn Prozent bleibt als sogenannte Schlacke übrig, ein Gemisch aus Glas- und Porzellanscherben, Metallteilen und Asche. Die Metalle werden zurückgewonnen, Scharniere aus Möbeln zum Beispiel. Damit konnte laut Kummer die Menge der wiederverwerteten Metalle in der Schweiz in den vergangenen Jahren verdoppelt werden. Die Schlacke muss auf Deponien gelagert werden, was aufgrund des fehlenden Platzes in der Schweiz zu einem zunehmenden Problem wird.

Dank breiter Erfahrung zum Renergia-Projektleiter

Ruedi Kummers Berufsleben ist von Abfall geprägt. Der gelernte Mechaniker studierte Maschinenbau und plante anschliessend als Projektleiter Rauchgasreinigungsanlagen – unter anderem jene in der mittlerweile zurückgebauten Luzerner Kehrichtverbrennungsanlage im Gebiet Ibach. Danach leitete der gebürtige Stadtzürcher zwei Jahre lang die KVA in Horgen und elf Jahre die KVA und Fernwärme in Winterthur. Seine breite Erfahrung sei wohl ausschlaggebend gewesen, dass er die Stelle als technischer Leiter beim Renergia-Projekt erhalten habe.

Die KVA Renergia in Perlen im Bau. Bild: René Meier (Perlen, 18. Oktober 2014)

Zusammen mit weiteren Fachleuten konnte Kummer seine Erfahrung bei Planung und Bau der Anlage einbringen. Sie gilt als eine der effizientesten in Europa, vieles läuft automatisiert ab. So werden die durchschnittlich 80 Lastwagen, die pro Tag ankommen, bei der An- und Wegfahrt mit Waagen im Boden gewogen, der Preis anhand der Differenz und des Materials berechnet und die Rechnung per E-Mail verschickt.

Die technischen Anlagen installiert hat Hitachi Zosen Inova (ehemals Von Roll), ein Zürcher Unternehmen in japanischem Besitz. Für die Firma gelte die Renergia als Vorzeigeanlage. Besucher aus aller Welt kommen deshalb nach Perlen, um sie sich anzusehen. Oftmals sei der hohe Preis – die KVA hat 300 Millionen Franken gekostet – abschreckend, gerade für afrikanische Länder. Kummer:

«Ich sage dann, ihr müsst ja nur bauen, was nötig ist, beispielsweise ohne teure Gebäudehülle.»

Es sei viel zu wenig bekannt, wie viele Umweltschäden vermieden werden, wenn man den Abfall verbrenne. «Vor allem kann man die Bildung von Methan aus Deponien verhindern, welches eine viel grössere Klimawirkung hat als das CO 2 aus der KVA.»

Dass Abfallverbrennungsanlagen in Afrika sinnvoll wären, davon konnte sich Kummer in Tansanias Hauptstadt Daressalam überzeugen, wo er einmal einen Vortrag halten und eine Kehrichtdeponie anschauen durfte. «Mit dem dort abgelagerten Abfall könnte Renergia 26 Jahre lang betrieben werden», rechnete Kummer aus. Er fände es deshalb «einen spannenden und sinnvollen Ansatz», in ärmeren Ländern mit Mitteln aus der CO 2 -Kompensation eine KVA zu bauen.

«In der Schweiz ist das Abfallproblem gelöst»

Kummer wird seine Ideen künftig vermehrt im Ausland einbringen, sein neuer Arbeitgeber ist nämlich das zuvor erwähnte Unternehmen Hitachi Zosen Inova, das weltweit Kehrichtverbrennungsanlagen baut. Im Auftrag der Kunden werde die Firma diese vermehrt selber betreiben. «Mein Job wird sein, die neue Abteilung aufzubauen und zu leiten.» Als Beispiel nennt Kummer eine KVA in Dubai, die sich aktuell im Bau befindet. «Sie ist sechs Mal grösser als jene in Perlen.»

Im Laufe seines Berufslebens hat sich Kummers Haltung gegenüber dem Abfall verändert. «Ich sage unseren Besuchenden jeweils etwas provokativ, das Abfallproblem sei gelöst, zumindest in der Schweiz.» Bei der Abgasreinigung, dem Recycling oder der Verbrennung habe man enorme Fortschritte erreicht. Kummer:

«Es sind beim besten Willen nur noch kleine Schritte möglich.»

Studien würden zeigen, dass die Abfallentsorgung in der Schweiz nur drei Prozent der gesamten Umweltbelastung ausmacht. «Wer etwas verändern will, muss bei den drei grossen Brocken ansetzten, beim Verkehr, dem Gebäudebereich und der Ernährung.» Der Konsum sei in reichen Ländern hoch und die Produkte würden immer kurzlebiger. Das steigere die Abfallmenge. Für Kummer ist klar: «Die Abfallbranche kann die Welt nicht retten. Es sind wir Bürgerinnen und Bürger, die den Güsel produzieren.»

