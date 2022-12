Zentralschweiz Babyglück, Todesfall, Wetter: Das sind die meistgeklickten Artikel auf unserem Portal Welche Themen haben Leserinnen und Leser auf diesem Portal am meisten interessiert? Wir haben Ihnen den Überblick. Jetzt kommentieren 31.12.2022, 16.50 Uhr

Platz 20

Der Entlebucher Schwinger Joel Wicki beschert der Innerschweiz den zweiten Königstitel nach einer 36-jährigen Durststrecke.

Platz 19

Auf der Autobahn A2 lief im August ein Radargerät heiss: Alle 14 Sekunden blitzte es ein Fahrzeug. Die Polizei stellte 1461 Bussen aus

Platz 18

Vor den Sommerferien erschwerten das Coronavirus, Affenpocken und auslaufende Zertifikate das Reisen. Hinzu kamen chaotische Zustände an europäischen Flughäfen.

Platz 17

Im Mai ist Bundesrichterin Lucrezia Glanzmann verstorben. Die Luzernerin war seit mehr als zehn Jahren am höchsten Gericht der Schweiz tätig.

Platz 16

Verliebt, verlobt, im Babyglück: Der Landwirt Rolf und seine Hofdame Greta aus dem Kanton Obwalden sind Eltern geworden.

Platz 15

Wildwest-Szenen in der Stadt Luzern: Ein Mann fuhr mit einer Waffe in der Hand in einem Bus und lief dem Reussufer entlang. Eine Patrouille konnte den Mann überwältigen.

Platz 14

Am 1. Oktober wurden die orangen und roten Einzahlungsscheine endgültig vom Markt genommen und durch die QR-Rechnungen abgelöst.

Platz 13

In der Nähe der Schmid Parkettfabrik in Alpnach Dorf kam es Ende März zu einem Grossbrand. Das Feuer forderte fünf verletzte Personen und sorgte für einen Totalschaden bei drei Gebäuden.

Platz 12

Papierlos einkaufen? Bei der Detailhändlerin Migros möglich, zumindest für Besitzerinnen und Besitzern einer Cumulus-Karte. Coop hat diese Option schon länger eingeführt.

Platz 11

Ende Oktober war die Autobahn A2 zwischen Sursee und Sempach von 20 Uhr bis 1 Uhr komplett gesperrt. Grund dafür: eine Einsatzübung der Ereignisdienste des Kantons Luzern und der Gebietseinheit X Zentras.

Platz 10

Verkehrsunfall mit tragischen Folgen: Auf der Umfahrungsstrasse in Weggis kam für einen 55-jährigen Töfffahrer jede Hilfe zu spät.

Platz 9

Gesundheitspersonal am Limit: Die Notfallzentren am Kantonsspital und am St.Anna verzeichneten viel mehr Fälle als im Vorjahr. Das führte zu Kapazitätsengpässen, Patientinnen und Patienten müssen verlegt werden.

Platz 8

Vier Personen stiegen im Gebiet Reussmatt unerlaubterweise auf die Eisenbahnbrücke, um von der Brücke zu springen. Einer von ihnen wurde vom Zug erfasst und schwer verletzt.

Platz 7

Die Schwyzerin Corinne Suter begeisterte die Schweiz mit ihrem Olympiasieg in der Alpinen Abfahrt. Auch an ihrem Wohnort in Flüelen waren die Leute hocherfreut.

Platz 6

Wer gewinnt? Wer verliert? Diese Fragen wurden im Kanton Zug am sogenannten «Super Sunday» beantwortet.

Platz 5

Zum ersten Mal seit März stiegen im Juni 2022 die Inzidenzrate wieder an. Schuld daran war die neue Omikron-Untervariante BA.5, die europaweit für steigende Fallzahlen sorgte.

Platz 4

An der 75. Herbstversammlung des Meteorologischen Vereins Innerschwyz feierten die Muotathaler Wetterschmöcker ihren besten Propheten und gaben ihre Prognosen für den kommenden Winter und Frühling ab.

Platz 3

Grosseinsatz nach einem tragischen Unfall auf der Axenstrasse: Polizeitaucher suchten unter Wasser nach einem Fahrzeug, das beim Wolfsprung das Geländer durchbrochen und in den Vierwaldstättersee gestürzt war.

Platz 2

Im Sommer zogen starke Gewitter über die Zentralschweiz: Mehrere Strassen standen unter Wasser, auf der Sustenstrasse knallten 20 Kubikmeter Gestein auf ein Auto geknallt.

Platz 1

Am 7. Oktober ist der Krienser Ernst Marti im Alter von 77 Jahren verstorben. Marti war den Schweizer Jassfans bestens bekannt als Schiedsrichter der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass», wo er während 23 Jahren in mehr als 600 Sendungen für Ordnung am Jasstisch sorgte.

