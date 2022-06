Zentralschweiz Beim elektronischen Patientendossier sind die Heime auf der Warteliste – und zahlen auch noch dafür Das elektronische Patientendossier kommt nur schleppend voran. Das strapaziert Geduld und Budget der Alters- und Pflegeheime. Der Druck auf Bern wird grösser, ein grossflächiger Zahlungsstopp wird immer wahrscheinlicher. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick ins Altersheim Staffelnhof von Viva Luzern in Reussbühl: Die städtischen Heime zahlen pro Jahr eine mittlere fünfstellige Summe für das elektronische Patientendossier. Bild: Eveline Beerkircher (13. Oktober 2021)

Frust und Angst machen sich in manchem Zentralschweizer Pflegezentrum breit. Frust, weil die Institutionen gesetzlich gezwungen waren, sich für die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD, siehe Box) vorzubereiten – und dafür auch schon zahlen. Angst, weil das EPD wie so manches grosses IT-Projekt scheitern könnte – und damit Geld und Mühe umsonst gewesen wären. So schlimm steht es um das Patientendossier im Moment zwar nicht. Aber der Hilfeschrei Richtung Bundesrat von verschiedenen Kantonen und Verbänden, auch aus der Zentralschweiz, war deutlich: Es mangelt an Geld, klaren Zuständigkeiten und an einer elektronischen Identifizierung (wir berichteten). Der Bundesrat versprach Heilung. Doch das dürfte dauern.

Dokumente von zu Hause oder unterwegs einsehen Das elektronische Patientendossier (EPD) kann – wenn es denn einmal vorliegt – von der Bevölkerung freiwillig genutzt werden. Die Nutzerinnen und Nutzer legen fest, welche Gesundheitsfachperson auf welche Dokumente zugreifen darf. Es können auch eigene Dokumente ins EPD abgelegt und Stellvertretungen bestimmt werden. Dafür wird nur ein Internetzugang und eine sichere elektronische Identität benötigt. Über eine Website kann das Dossier zu Hause oder unterwegs eingesehen werden. Anwendungsbeispiele gibt es viele: Eltern und weitere Erziehungsberechtigte haben einen Überblick über die Kinderkrankheiten, bei Patienten mit mehreren Erkrankungen sind die jeweiligen Spezialisten auf dem aktuellsten Stand oder Angehörige von nicht mehr urteilsfähigen Patienten können deren aktuelle Medikamentation einsehen. Weitere Informationen unter: www.patientendossier.ch (avd)

Der Bund schreibt vor, dass die Heime per 15. April 2022 ein elektronisches Patientendossier anzubieten haben. 850 Alters- und Pflegeheime aus der Deutschschweiz haben sich der Stammgemeinschaft Axsana angeschlossen, einer von acht regionalen Organisationen, in denen jeweils Gesundheitsdienstleister und Kantone zusammengeschlossen sind. Der Axsana sind auch die meisten der 120 Heime aus der Zentralschweiz angeschlossen. Nadja Rohrer ist CEO der Betagtenzentren Emmen, Vorstandsmitglied des Heimverbands Curaviva Kanton Luzern und beschäftigt sich auch im Verein E-Health Zentralschweiz mit dem elektronischen Patientendossier. Sie sagt, dass Bund und Kanton das EPD zwar finanzieren.

«Was für die Institutionen aber kostet, ist die Projektorganisation sowie die Anbindung an die Stammgemeinschaft.»

Kosten von einigen tausend Franken pro Heim und Jahr

Die Axsana biete hier ein passendes Supportpaket. Dessen Kosten würden sich nach der Anzahl der Vollzeitstellen der Heime richten. Das kann je nach Grösse einige tausend Franken pro Jahr ausmachen. «Die Heime können sich aber auch für externe Partner entscheiden – oder sie warten ab, bis ein Grossteil der Funktionen im EPD integriert ist. Das birgt allerdings das Risiko, dass man nicht schnell genug bereit ist.» Darum habe sich auch eine Mehrheit von 45 der 70 Alters- und Pflegeheime im Kanton Luzern bereits für die Projektorganisation der Axsana entschieden.

Schon jetzt können laut Rohrer Teile der elektronischen Projektführung genutzt werden, nur das EPD selbst sei noch nicht so weit. Bekanntlich planen Bund und Kantone für diesen Herbst die Einführung des Projekts inklusive grosser Informationskampagne. Mit Blick auf die bereits zahlenden Heime sagt Nadja Rohrer:

«Bis dahin geben wir den Verantwortlichen sicher noch Zeit, ehe wir uns überlegen, allenfalls Zahlungen einzustellen.»

«Es bringt nichts»

Die Zentralschweizer Konferenz des Pflegeheimverbands Curaviva hat da bereits eine deutlichere Haltung. «Es bringt nichts, für etwas zu zahlen, das im Moment nicht benötigt wird», sagt Felix Lienert, der für Curaviva Zug die Geschäftsstelle betreut und in der Konferenz für das elektronische Patientendossier zuständig ist. Die Heime hätten viel Energie in die Anbindung an das EPD gesteckt, man sei bereit.

Bereit sind zum Beispiel die öffentlichen Heime der Stadt Luzern, wie Ramona Helfenberger, Mediensprecherin von Viva Luzern, auf Anfrage erklärt. «Wir könnten jetzt auf behandlungsrelevante Dokumente zugreifen, falls Bewohnende über ein EPD verfügen und uns Zugriff erteilen.» Zwar ist die Eröffnung eines Dossiers in der Zentralschweiz noch nicht möglich, wohl aber zum Beispiel in Zürich. Helfenberger sagt:

«Gemäss einer Umfrage verfügt aktuell keine Bewohnerin und kein Bewohner von Viva Luzern über ein EPD.»

Dennoch zahle Viva Luzern, mit ihren rund 1200 Mitarbeitenden in fünf Betagtenzentren pro Jahr eine mittlere fünfstellige Summe an die Stammgemeinschaft. Gemäss Branchenkennern dürften die Zentralschweizer Heime zusammengerechnet für ein halb fertiges Patientendossier bis zu einer Million Franken zahlen.

Heime am Ende der Kette

Wie optimistisch die Konferenz für eine Einführung im Herbst ist, will Felix Lienert nicht kommentieren: «Wichtiger ist nicht wann, sondern dass das EPD eingeführt wird.» Das Projekt sei nach wie vor erstrebenswert – vor allem der einfache, standardisierte Austausch zwischen den verschiedenen Leistungserbringern werde das Schweizer Gesundheitswesen vorwärtsbringen. Dafür brauche es aber auch die Hausärzte und übrigen ambulanten Leistungserbringer an Bord:

«Wir als Heime stehen eher am Ende der Kette und sind auf Daten von Haus- und Fachärzten angewiesen.»

Doch für die Ärzte und auch Apotheken ist bis jetzt die Teilnahme am Projekt freiwillig – anders als für Spitäler und Heime. Die Ärzte kritisierten schon früh Mehraufwand und Kosten. Haben sie eine zu starke Lobby? «Vielleicht», sagt Lienert. «Wichtiger ist, dass der Bund jetzt die Zügel an die Hand nimmt.» Das gelte auch für eine Lösung für die elektronische Identifizierung. Dass sich eine Person physisch anmelden müsse – und das Prozedere über zehn Minuten dauert, wie ein Pilotversuch kürzlich gezeigt hat – dürfe nicht sein. Das gelte es nun auszumerzen. «Hauptsache, das Projekt wird nicht abgebrochen. Da steckt schon zu viel Energie und Geld drin.»

Luzerner Kantonsspital auf EPD «nicht angewiesen» Wie die Heime sind auch die Spitäler verpflichtet, sich am elektronischen Patientendossier zu beteiligen. Und wie die meisten Zentralschweizer Gesundheitseinrichtungen hat sich auch das Luzerner Kantonsspital (Luks) als grösstes Spital der Region der Stammgemeinschaft Axsana angeschlossen. Wie viel sich das Luks dieses Projekt kosten lässt, gibt es nicht bekannt. Mediensprecher Markus von Rotz verweist an die Axsana, die keine Zahlen nennt (siehe Haupttext). Unabhängig davon scheint sich der Frust über die Verzögerungen beim elektronischen Patientendossier (EPD) in Grenzen zu halten. Mit dem Klinikinformationssystem Lukis und dem Patientenportal «Mein Luks» habe man eine eigene Lösung mit erweitertem Funktionsumfang sowie einer Schnittstelle ins EPD. «Insofern sind wir auf das EPD nicht angewiesen», so von Rotz. Es gebe auch eine Anwendung für die Hausärzte, die damit auf die Patientendaten zugreifen können. (avd)

Physische Eröffnungsstellen kosten zu viel

Die Stammgemeinschaft Axsana kämpft beim Bund jedenfalls für eine möglichst rasche und saubere Lösung, wie Geschäftsführer Samuel Eglin erklärt. Die elektronische Identifizierung sei als Voraussetzung für eine Dossiereröffnung übers Internet und eine grosse Verbreitung des EPD entscheidend. Deshalb baue die Axsana kein Netz von physischen Dossiereröffnungsstellen auf.

«Aus der Erfahrung unserer bisherigen Dossiereröffnungen wissen wir, dass dies über die vierzehn Kantone des Einzugsgebietes hinweg einen zweistelligen Millionenbetrag kosten würde, und dennoch keine relevante Verbreitung des EPD bewirken würde.»

Eglin bestätigt die finanziellen Probleme, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Abgesehen von einer teilweisen Mitfinanzierung der öffentlichen Hand für den Aufbau sei die Finanzierung des Betriebs und der Weiterentwicklung des EPD in der Deutschschweiz den Institutionen überlassen. «Dies erfolgt in Form von Jahresgebühren, die rein kostendeckend kalkuliert sind.» Ebenfalls müsste die Freiwilligkeit von Ärzten und weiteren ambulanten Leistungserbringern in ein Obligatorium umgewandelt werden. Einen Zeitplan für die Umsetzung kann auch Eglin nicht nennen. Frust und Angst, sie werden in den Heimen noch länger bleiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen