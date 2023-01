Zentralschweiz Der Schnee ist zurück: Das sind die schönsten Leserbilder zum erneuten Wintereinbruch Die Zentralschweiz verschwindet gerade unter einer Decke aus Schnee. In unserer Leserbilder-Galerie können Sie die weisse Pracht bestaunen. 18.01.2023, 13.14 Uhr

Kälte und Schnee verwandeln auch die Pflanzen in den Kältemodus. Bild: Peter Sidler (Alpnach, 18. Januar 2023) Die Gämsen fühlen sich sichtlich wohl, vor allem auch, weil sie grad ein schneefreies Plätzchen gefunden haben. Bild: Peter Sidler

(Kanton Obwalden, 18. Januar 2023) Der Winter hat sich zurück gemeldet. Bild: Niklaus Rohrer (Luzern, 18. Januar 2023) Wie lange wohl die Winteridylle anhält? Bild: Claire Calcagni-Müller

(Rickenbach, 18. Januar 2023) Die Kappelbrücke heute. Bild: Roli Diglas

(Luzern, 18. Januar 2023) Wenns sträzt, ist der Marronistand zum Glück in Schrittnähe. Bild: Walter Huwiler (Luzern, 18. Januar 2023) Endlich fällt der Schnee. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 18. Januar) Der Winter ist wieder da und verzaubert. Bild: Fritz Bättig (Stettenbach Grosswangen, 17. Januar Wie lange mussten wir auf diesen Augenblick warten. Jetzt ist er da und dies nicht zu knapp. Hurra! Bild: Walter Huwiler (Luzern, 18. Januar 2023) Das Hetzligen-Seeli im Winterkleid. Bild: Fritz Bättig (Hetzligen, 17. Januar 2023) Von der Wohnung aus. Bild: Mari Abdullahu (Luzern, 18. Januar 2023) Endlich naturgetreue Winterlandschaft. Bild: Claire Calcagni-Müller (Rickenbach, 18. Januar 2023) Eine einzelne, kleine Rudbekiablüte in Ruswil: Das hat man davon, wenn man sich im Jahreskalender um mindestens 5 Monate geirrt hat. Bild: Urs Amrein (Ruswil, 17. Januar 2023) Heiteres Schneetreiben bei der Schloss Wyher Kapelle in Ettiswil. André Egli (Ettiswil, 17. Januar 2023) Endlich fällt wieder Schnee, so wie hier beim Schloss Wyher. André Egli (Ettiswil, 17. Januar 2023) Wenn der Tag erwacht beim Eichwäldli. Ein Hauch Schnee hat sich in der Nacht über die Landschaft gelegt. Es ist kalt und der Teich ist mit einer dünnen Eisschicht gefroren. Bild: Vroni Wey (Rickenbach, 18. Januar 2023) Ein Schnee-Engel. Bild: Fabienne Würgler (Rothenburg, 18. Januar 2023) Aramis geniesst es, im Schnee zu spielen, Bild: Markus Eichenberger (Hochdorf, 18. Januar 2023) Der Winter ist zurück! Frau Holle lässt es kräftig schneien. Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 18. Januar 2023) Das dicke wollige Fell schützt die Tiere vor der Kälte. Bild: Vroni Wey (Rickenbach, 18. Januar 2023) Menzberg hat etwa 30 Millimeter Schnee. Bild: Jan Suppiger (Menzberg, 18. Januar 2023) Stockentendame im Gleichschritt unterwegs mit ihren Bodyguards. Bild: Doris Curiger (Unterägeri, 17. Januar 2023)

Regen, Wind, frühlingshafte Temperaturen: In den vergangenen Wochen zeigte sich der Winter nicht besonders winterlich. Doch jetzt ist der Schnee zurück. Die Zentralschweiz verschwindet gerade unter einer weissen Decke, wie die vielen Bilder unserer Leserinnen und Leser zeigen, die uns erreicht haben.

Der Winter scheint diesmal noch ein bisschen zu bleiben. Gemäss Meteo Schweiz soll es in den kommenden Tagen noch kälter werden. Ab Freitag ist sogar mit Eistagen zu rechnen, an denen die Temperatur den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt bleibt. Und am Sonntag soll es nochmals jede Menge Neuschnee geben.

