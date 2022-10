Corona: So steht es um die Maskenpflicht in der Zentralschweiz

Zentralschweiz Die Coronazahlen steigen: So steht es um die Maskenpflicht in Spitälern, Altersheimen und im ÖV Obschon die Zahl der Neuinfektionen in den letzten Tagen stark gestiegen ist, verzichten Zentralschweizer Spitäler und Heime auf eine generelle Maskenpflicht. Auch im öffentlichen Verkehr ist vorerst nicht mit einer Verschärfung zu rechnen. Pascal Linder Jetzt kommentieren 12.10.2022, 19.17 Uhr

Die Coronazahlen sind gestiegen: Jetzt stellt sich die Frage Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Temperaturen sinken und die Corona-Fallzahlen steigen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete am Dienstag 35’579 Neuinfektionen für die vergangene Woche – das sind durchschnittlich 5082 neue Fälle pro Tag. Erste Spitäler haben reagiert und das Coronaregime verschärft: So führten etwa die beiden Aargauer Kantonsspitäler in Baden und Aarau die generelle Maskenpflicht wieder ein, mehrere Aargauer Regionalspitäler zogen nach.

Auch in der Zentralschweiz zeigt die Kurve der Fallzahlen nach oben – mit Ausnahme des Kantons Uri sind die Neuinfektionen in sämtlichen Zentralschweizer Kantonen gestiegen. Der Kanton Luzern etwa verzeichnet im Vergleich zur Vorwoche 23,5 Prozent mehr Fälle, in Obwalden beträgt die Zunahme gar 32,9 Prozent. Im Gegensatz zum Kanton Aargau ist die strikte Maskenpflicht in den Zentralschweizer Spitälern derweil allerdings noch kein Thema.

Zentralschweizer Spitäler verzichten auf generelle Maskenpflicht

Beim Luzerner Kantonsspital etwa heisst es auf Anfrage, dass momentan nur Personen mit Coronasymptomen sowie Personen mit direktem Kontakt zu Patientinnen und Patienten mit stark beeinträchtigtem Immunsystem eine Maske tragen müssen. Das Spital schreibt: «Die Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus werden laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst.»

In der Klinik St.Anna ist ebenfalls keine generelle Maskenpflicht angeordnet. Das Spital teilt jedoch auf Anfrage mit, dass die Maske im Umgang mit besonders gefährdeten Personen obligatorisch ist. Auch für Mitarbeitende mit Symptomen einer Atemwegserkrankung ist die Maske Pflicht.

Ähnlich präsentiert sich die Situation im Kantonsspital Uri: Die jetzige Situation erlaube es, vorläufig auf eine generelle Maskenpflicht zu verzichten, sagt Astrid Hurni, Chefarzt-Stellvertreterin der Inneren Medizin des Kantonsspitals Uri: Bereits jetzt würden einige Mitarbeitende im Patientenkontakt freiwillig eine Maske tragen, so Hurni. Im Kontakt mit symptomatischen Patienten sowie besonders gefährdeten Personen werde generell eine Maske getragen.

Auch in den Gängen des Spitals Schwyz ist das Tragen einer Maske nicht generell Pflicht. «Es gilt die bereits vor der Pandemie bewährte Regel, dass Personen bereits mit leichten Erkältungssymptomen eine Maske tragen sollen», schreibt das Spital.

Auf das Prinzip Eigenverantwortung wird auch im Spital Nidwalden gesetzt – eine generelle Maskenpflicht gibt es zurzeit weder für Besuchende noch für Mitarbeitende. Urs Bamberger, Direktor des Spitals Nidwalden, verweist auf die regionalen Begebenheiten:

«Bei uns im Kanton Nidwalden respektive im Spital haben wir momentan eher wenige Coronapatienten. Aus diesem Grund mussten wir noch keine Maskenpflicht einführen.»

Eine solche sei auch stets mit Einschränkungen für das Personal verbunden, weshalb man den Entscheid vorsichtig abwägen müsse.

Zuger Kantonsspital zieht die Schraube an

Anders präsentiert sich die Lage im Zuger Kantonsspital: Wie das Spital auf Anfrage mitteilt, wurde am Dienstagmorgen aufgrund der steigenden Coronazahlen entschieden, dass ab kommenden Freitag die Maskenpflicht im direkten Patientenkontakt wieder eingeführt wird. Konkret: Besucherinnen und Besucher müssen im Patientenzimmer wieder eine Maske tragen. Auch während der Sprechstunde und Behandlung sind alle beteiligten Personen angewiesen, eine Maske zu tragen.

Das Kantonsspital Zug reagiert auf die steigenden Coronazahlen. Bild: Jakob Ineichen

Auch im Kantonsspital Obwalden stellt man sich auf weitere Verschärfungen ein. Ob eine generelle Maskenpflicht angeordnet werde, sei abhängig von klar definierten Parametern, wie Spitaldirektor Andreas Gattiker erklärt. So sei etwa die Sieben-Tage-Inzidenz – die Fälle pro 100'000 Einwohnende innerhalb von sieben Tagen – entscheidend. Gattiker:

«Wir haben die Richtlinie, dass wir ab einem Schwellenwert von 300 eine generelle Maskenpflicht prüfen. Ich gehe davon aus, dass dieser nächste Woche erreicht werden wird.»

Der Tenor ist klar: Die Spitäler rechnen in den kommenden Wochen mit steigenden Coronazahlen. Die epidemiologische Lage werde laufend beobachtet und allfällige Verschärfungen könne man dank bereits gemachter Pandemie-Erfahrungen schnell umsetzen, heisst es aus den Spitälern.

In Alters- und Pflegeheimen

Wie präsentiert sich die Ausgangslage in den Alters- und Pflegeheimen? Überwiegend setze man auf die bereits bewährten hygienischen Grundregeln, wie Michael Kunkel, Präsident des Branchenverbands Curaviva Zentralschweiz, erklärt. In einzelnen Heimen sei eine lageabhängige Maskenpflicht für Besuchende und Mitarbeitende denkbar. Eine generelle Maskenpflicht hingegen sei derweil kein Thema – vielmehr stehe der «Schutz von aussen» im Vordergrund.

Konkret: Besucher mit Symptomen würden gebeten, nicht dringliche Besuche zu verschieben. Ausserdem würden jene Bewohnerinnen und Bewohner beobachtet und getestet, welche das Heim etwa über das Wochenende verlassen. Die Konferenz Curaviva Zentralschweiz schaue zuversichtlich auf die kalte Jahreszeit. Kunkel:

«Im Vergleich zum Vorjahr sind wir eher optimistisch gestimmt. Wir gehen davon aus, dass die Bevölkerung mehrheitlich geimpft ist oder eine Infektion durchgemacht hat.»

Zugfahren bleibt vorerst auch ohne Maske möglich

In Spitälern und Heimen ist die Maske also vorerst nicht überall Pflicht. Doch wie sieht es im öffentlichen Verkehr aus, wo sich Hunderte Personen auf engstem Raum bewegen? Die Zentralbahn sowie die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) verweisen bei der Maskenfrage auf die sogenannten Systemführerinnen SBB und Postauto.

Sollte die Maskenpflicht bei den SBB oder bei Postauto eingeführt werden, würde diese demnach auch von den Zentralschweizer Transportunternehmen übernommen werden. Im Moment gibt es noch keine Hinweise, dass die Maskenpflicht demnächst wieder eingeführt werden soll. Die SBB teilen auf Anfrage mit, dass Änderungen im Schutzkonzept frühzeitig kommuniziert würden.

ZGDK sieht von zusätzlichen Massnahmen ab

Seit der Bund im März die besondere Lage beendete, sind wieder die Kantone in der Pflicht. Eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen steht bei den Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren trotz steigender Fallzahlen nicht zur Debatte. Der Luzerner Regierungspräsident Guido Graf, Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen- und -direktorenkonferenz (ZGDK), sagt auf Anfrage:

Guido Graf. Bild: Dominik Wunderli

«Solange es seitens Bund und seitens Gesundheitsdirektorenkonferenz keine veränderte Lagebeurteilung gibt, verzichten wir auf die Ergreifung von allfälligen Massnahmen.»

Graf ergänzt: «Wir beobachten und analysieren die aktuelle Lage dauernd und tauschen uns unter den Zentralschweizer Kantonen und auch anderen Kantonen aus.»

