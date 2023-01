Luzern und Region: «Die Klimabewegung ist praktisch tot»

Aktivismus «Die Klimabewegung in der Zentralschweiz ist praktisch tot» Vor vier Jahren fand in Luzern der erste Klimastreik statt. Die Bewegung machte darauf regelmässig Lärm und Druck. Doch seit ein paar Monaten ist es still. Warum? Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Klimastreik Zentralschweiz machte in den letzten Jahren mit einigen Aktionen auf sich aufmerksam; zum Beispiel mit einer Velodemo durch die Stadt Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (4. September 2020)

Eines der wärmsten Jahre hat sich kürzlich mit einem der wärmsten Silvester aller Zeiten verabschiedet. Es wäre eine Steilvorlage für Klimaaktivisten gewesen, um mit einer neuen Welle an Protestaktionen für die Dringlichkeit der Klimaziele zu kämpfen. Doch in Luzern und in der übrigen Zentralschweiz bleibt es seit Monaten ruhig. Derweil nutzen andere die Gunst der Stunde: Das Komitee der nationalen Feuerwerksinitiative sammelt auch aus Umweltschutzgründen fleissig Unterschriften und in Deutschland sorgen die sogenannten Klima-Kleber für reichlich Aufmerksamkeit.

Ein Klimaaktivist, der anonym bleiben will, sagt deutlich: «Die Klimabewegung ist in der Zentralschweiz mittlerweile praktisch tot.» Im Gegensatz dazu werde das Klimaproblem immer grösser. Mit der Pandemie und dann mit dem Krieg in der Ukraine sei das Momentum schlicht nicht mehr auf der Seite des Klimaschutzes. Zudem hätten in den letzten Jahren viele junge Menschen einen grossen Teil ihrer Freizeit für die Klimabewegung eingesetzt und seien nun enttäuscht, dass sich so wenig bewege.

Andere, die bewusst Gesetzesverstösse eingegangen seien und dafür mit Bussen und Strafen auf Bewährung geahndet worden seien, könnten nicht mehr auf sich nehmen. Hat also der viel beschworene zivile Ungehorsam vor der Härte des Rechtsstaats kapituliert? «Das kann man so sagen», sagt der Insider.

Aktuellste Aktion ist Monate her

Ein Blick auf die Websites der bekanntesten Organisationen lässt vermuten, dass die Bewegung in der Region vielleicht nicht tot, aber zumindest zum Stillstand gekommen ist. Klimastreik Zentralschweiz zum Beispiel sieht sich als Teil der von Greta Thunberg initiierten Fridays-for-Future-Bewegung und listet auf der Website unter «Aktuelles» als neusten Beitrag eine Streikaktion vom letzten September. Gemächlich geht es auch bei den Klima-Grosseltern Zentralschweiz zu. Auf deren Website ist immerhin noch von regelmässigen Höcks die Rede.

Die Bewegung «Extinction Rebellion» machte einst mit grün eingefärbten Flüssen und anderen umstritten Aktionen aufmerksam. Auch in der Zentralschweiz gab es eine aktive Gruppe. Jetzt heisst es auf Anfrage, dass es in der Region zwar noch Aktivistinnen und Aktivisten gebe, organisierte Aktionen aber kaum. Auch in der übrigen Schweiz funktioniere «XR» nur noch auf Sparflamme. Und Aktivisten von «Renovate Switzerland» blockierten letztes Jahr zwar in Städten wie Bern oder Zürich einzelne Strassen, in der Zentralschweiz konnte sich die Organisation aber nicht durchsetzen; es existiert auch keine Regionalgruppe.

Rund 250 Personen protestieren vor knapp zwei Jahren mit einem Sitzstreik in der Stadt Luzern für besseren Klimaschutz. Bild: Urs Flueeler/Keystone (19. März 2021)

Klimastreikende wollen sich neu aufstellen

Milena Hess vom Klimastreik Zentralschweiz hat drei Erklärungen für die relative Ruhe der letzten Monate. Erstens habe sich die Bewegung intern neu aufgestellt und sich vermehrt Aktionen gewidmet, die weniger öffentlichkeitswirksam seien. Man wolle sich weiterentwickeln und sich zum Beispiel mit dem Zusammenhang von Klimakrise und (Neo-)Kolonialismus auseinandersetzen.

Zweitens sei die Bewegung konkreter geworden, indem man beispielsweise das Autobahnprojekt Bypass Luzern bekämpfe, sich an Protesten gegen Öl- und Gaskraftwerke in anderen Kantonen beteilige oder demnächst an Demonstrationen gegen das WEF in Davos teilnehme. Drittens mangle es vielen der Aktivistinnen und Aktivisten an Zeit, da sie ihr Engagement unbezahlt neben Ausbildungen und Lohnarbeit verrichten würden. «Aber wir werden ganz sicher wieder mit Klimaaktionen auf uns aufmerksam machen», sagt Hess.

Dem schliesst sich «Mathilda» an, eine weitere Aktivistin von Klimastreik Zentralschweiz. Die Klimaprobleme müssten nicht nur in der Region, sondern global gelöst werden. Neben der ehrenamtlichen Arbeit gebe es auch noch Job, Familie, Studium oder Schule. Man habe in den letzten Jahren viel Energie in die Proteste gesteckt und nutze nun die Winterpause, um neue Kräfte zu sammeln, sagt die Frau, die aus Angst vor Repressionen anonym bleiben will. In dieser Jahreszeit sei es sowieso schwierig, genügend Leute für Aktionen zu mobilisieren.

Dass die Bewegung die Zentralschweiz bei zahlreichen internen Anlässen und Aktionen ausserhalb der Region von Klimastreiks zwischenzeitlich verschone, sollte die Politik nun nutzen, um die Hausaufgaben zu erledigen. «Geschieht dies nicht, werden wir sie schon bald lautstark daran erinnern.»

Spaziergänge zu acht

«Es ist tatsächlich ruhiger geworden», konstatiert auch Jean Berner-Hübin, Präsident der Klima-Grosseltern Zentralschweiz. Zwar organisiere der Verein regelmässig Höcks mit rund zehn Personen, Vorträge, Wanderungen und Spruchbandspaziergänge mit acht Personen («damit es keine bewilligungspflichtige Demonstration ist»), die breite Öffentlichkeit könne aber ungenügend erreicht werden.

Die Klima-Grosseltern Zentralschweiz befänden sich nun in einer Art Selbstfindungsphase, in der mittels geplantem Strategiepapier die künftigen Stossrichtungen abgesteckt werden sollen. «Schliesslich sind wir sehr breit aufgestellt – mit Meinungen, die von veganer Ernährung bis zur Überwindung des Kapitalismus reichen.» Klar sei, dass die Klima-Grosseltern einen stärkeren Informationsfluss zur Klimajugend herstellen und weiterhin für starke Massnahmen gegen den Klimawandel einstehen wollen. So seien Aktionen am sogenannten Overshoot-Day vom 13. Mai geplant; dem Tag, an dem die Schweiz die natürlichen Ressourcen des Jahres vorzeitig aufgebraucht hat.

Grüne Welle vor vier Jahren

Vor fast vier Jahren, am 18. Januar 2019, fand der erste Klimastreik in Luzern statt. Die Streiks entfachten eine grüne Welle, die im Frühjahr zu einem grossen Wahlerfolg der Grünen führte: Die Kantonsratsfraktion wuchs inklusive eines Sitzes der Jungen Grünen von 7 auf 15 Sitze. Einer der damals erstmals Gewählten ist Samuel Zbinden. Der Surseer sagt nun, dass es zum normalen Zyklus von Bewegungen gehöre, dass auf die anfängliche Wut und Empörung eine ruhigere Phase folge.

«Man kann von den Aktivistinnen und Aktivisten nicht erwarten, sich jahrelang ehrenamtlich für eine Sache einzusetzen, ohne dass etwas zurückkommt.»

Von Erschöpfung oder gar einer toten Bewegung will Zbinden nicht sprechen. «Im Gegenteil spüre ich noch immer diese Kraft, etwas verändern zu wollen.» Nur konzentriere sich diese aktuell auf weniger öffentlichkeitswirksame Bereiche. Entsprechend ist Zbinden auch für die kommenden Wahlen zuversichtlich, was die Ausgangslage der Grünen und Jungen Grünen betrifft. Denn anders als bei der 68er-Bewegung seien bei der Klimakrise die Forderungen noch lange nicht erfüllt. Dies habe das CS-Sorgenbarometer mit dem Klimathema als grösste Sorge gezeigt.

