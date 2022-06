Zentralschweiz Gewitterfront sorgt für Rekordregenmenge in Luzern Am Mittwochabend zog eine Gewitterfront über die Zentralschweiz. In Luzern fielen innerhalb von zehn Minuten 19,1 Millimeter Regen – so viel wie nie zuvor. Ausserdem ist der Bahnverkehr zwischen Luzern und Lenzburg wegen eines umgeknickten Baumes derzeit unterbrochen. Aktualisiert 22.06.2022, 20.58 Uhr

Eine Gewitterfront brachte am Mittwochabend vorübergehend ungemütliches Wetter in die Zentralschweiz: In Luzern etwa fielen gemäss Meteonews innerhalb von zehn Minuten über 19 Millimeter Regen – neuer Rekord für die Stadt Luzern! Wie Meteonews auf Twitter schreibt, betrug der bisherige Rekord 18.0mm und wurde während eines Gewitters am im Sommer 2006 gemessen.