Zentralschweiz Jodlerverband hat einen neuen Präsidenten Adrian Schöpfer aus Sursee ist neuer Präsident des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes. Monika van de Giessen Jetzt kommentieren 29.01.2023, 14.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

600 Delegierte und Gäste nahmen an der Delegiertenversammlung des Zentralschweizer Jodlerverbands in Ruswil teil. Bild: Dominik Wunderli (Ruswil, 28. Januar 2023)

Nach zwei Jahren ohne Präsenzveranstaltung trafen sich am Samstag in Ruswil 600 Delegierte und Gäste zur 102. Delegiertenversammlung des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes (ZSJV). Sie alle freuten sich, nach 2020 in Baar endlich wieder eine Präsenzveranstaltung abhalten zu können. «Wohl die wenigsten hätten damals gedacht, dass sie sich erst im Jahr 2023 wieder zu einer physischen Versammlung treffen dürfen, und, dass meine erste ordentliche Delegiertenversammlung nach drei Jahren als Präsident ebenfalls meine letzte sein wird», sagte Fabian Niklaus in seiner Begrüssung. Den Mitgliedern zollte der scheidende Präsident grosses Lob. «Sie waren in der Coronazeit sehr kreativ und haben das Beste aus der Situation gemacht.»

Niklaus liegt der Jodlernachwuchs sehr am Herzen. «Das im letzten Jahr erstmals durchgeführte Nachwuchsjodlerfest in Luzern geht genau in die richtige Richtung», betont er. Auch heuer wird es, anlässlich der Luga am 6. Mai, einen zweiten Nachwuchsjodlerwettbewerb geben.

Adrian Schöpfer (links) übernimmt das Steuer beim Zentralschweizer Jodlerverband von Fabian Niklaus. Bild: Dominik Wunderli (Ruswil, 28. Januar 2023)

Die Versammlung stand ganz im Zeichen von Ersatzwahlen. Adrian Schöpfer (49) aus Sursee wurde zum neuen Präsidenten des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes gewählt. «Ich nehme die Herausforderung sehr gerne an. Ein Verband ist nicht nur der Vorstand. Ihr und der Vorstand sind der Verband», sagte Schöpfer. Der neu gewählte Präsident ist Präsident des Jodelclubs Sempach. Zudem ist er OK-Mitglied des Zentralschweizerischen Jodlerfestes, das 2024 in Sempach (28.-30. Juni) stattfindet.

Höhepunkt einer Delegiertenversammlung ist jeweils das Traktandum Ehrungen beziehungsweise Ernennungen. Zu Freimitgliedern ernannt wurden Manuela Bernasconi, Horw, Fabian Niklaus, Schüpfheim, und Armin Steffen, Luzern. Zu Ehrenmitgliedern wurden Bernadette Roos-Stadelmann aus Schüpfheim und Erika Zanini-Brun aus Altdorf ernannt.

Schwyzerin in Vorstand gewählt

Neben Fabian Niklaus verlässt auch Erika Zanini-Brun den Vorstand. Neu gewählt wurde Yvonne Stadler-Reichlin (37) aus Steinerberg. Die Schwyzerin stammt aus einer Jodlerfamilie und ist in Jodlerkreisen als Dirigentin und Jodlerin bestens bekannt. Seit 2020 leitet sie den Jodlerklub Seerose Flüelen und ist Mitglied des Jodlerklubs Küssnacht am Rigi. Im Verband wird sie als Nachwuchsverantwortliche eine wichtige Funktion übernehmen.

Yvonne Stadler-Reichlin wird Nachwuchsverantwortliche des Zentralschweizer Jodlerverbands. Bild: Dominik Wunderli (Ruswil, 28 Januar 2023)

Neben den Delegierten war auch Luzerns Regierungspräsident Guido Graf (Die Mitte) anwesend. In seiner Begrüssung machte dieser eine bemerkenswerte Aussage: «Mir als Gesundheitsdirektor ist aufgefallen, dass Jodler und Jodlerinnen meistens gesund sind.» Markus Gisler vom Organisationskomitee des Jodlerfestes in Andermatt liess das Fest Revue passieren. «Wir haben drei fantastische Tage erlebt im Bergdorf Andermatt. Es war ein einmaliges Fest mit Ausstrahlung weit über die Kantonsgrenzen hinaus.»

Keine Organisatoren in Sicht

Es ist Tatsache und bekannt, dass es immer schwieriger wird, Organisatoren für die Durchführung von Anlässen wie Delegiertenversammlungen oder Jodlerfeste zu finden. Für das Jodlerfest 2025 ist noch keine Bewerbung eingegangen. Das Gleiche gilt für die nächste Zentralschweizerische Delegiertenversammlung vom 27. Januar 2024. Für die Eidgenössische Delegiertenversammlung, die turnusgemäss 2024 in der Zentralschweiz hätte stattfinden soll, ist ebenfalls noch keine Bewerbung eingetroffen.

Vom 16.-18. Juni 2023 findet in Zug das Eidgenössische Jodlerfest statt. OK-Präsident Stephan Schleiss, der auch Zuger Regierungsrat (SVP) ist, informierte über das Fest. Unter dem Motto «Traditionell, überraschend, vielfältig» soll die Stadt Zug während dreier Tage voller Töne werden. Überraschend für viele Anwesende war die Information, dass es keinen gedruckten Festführer mehr gibt. Dieser wird erstmals digital aufgeschaltet. Sämtliche Infos sind auf der Website www.jodlerfestzug.ch nachzulesen.

Hinweis Weitere Infos: www.zsjv.ch und www.ejv.ch/www.jodlerfestzug.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen