Zentralschweiz «Luzern sollte autofrei werden»: Ein Klimaaktivist erzählt, was ihn antreibt Der 22-jährige Noah von Matt engagiert sich im Kollektiv Klimastreik Zentralschweiz. Der Stanser spricht über zivilen Ungehorsam, die Klimabewegung in der Zentralschweiz – und wie er Autofahrer dazu bringen will, auf den ÖV umzusteigen.

Noah von Matt ist 22 Jahre alt, studiert Informatik an der ETH Zürich und investiert einen grossen Teil seiner Freizeit für den Klimaaktivismus. Seit rund drei Jahren ist der Stanser in der zehnköpfigen Organisationsgruppe des Kollektivs Klimastreik Zentralschweiz tätig, wo er verschiedene Events und Streiks mitorganisiert und die Social-Media-Kanäle der Gruppe betreut. Wir haben von Matt in einem Café in der Stadt Luzern getroffen, um mit ihm über die Klimabewegung zu sprechen.

Die Politik handelt viel zu langsam im Kampf gegen den Klimawandel, findet Noah von Matt. Bild: Pascal Linder (Luzern, 6. Februar 2023)

Herr von Matt, wie können wir das Klima retten?

Global braucht es mehr Zusammenarbeit und gemeinsame Ziele. Weniger Konsum, mehr lokale Produktion. Der Klimaaktionsplan des Klimastreiks zeigt bereits seit 2021 über 140 konkrete Massnahmen für die Schweiz auf.

Der von Ihnen angesprochene Klimaaktionsplan fordert netto null bis 2030. Um das Netto-Null-Ziel zu erreichen, kleben sich vielerorts Klimaaktivisten auf die Strasse, beschädigen Gemälde oder blockieren Flughäfen. Ist das nicht eher kontraproduktiv?

Die Klimakrise ist dermassen einschneidend, dass es wichtig ist, möglichst viele Aktionen durchzuführen, um die Politik endlich zum Handeln zu zwingen. Ziviler Ungehorsam ist manchmal nötig.

Kritische Stimmen sagen, dass es bei solchen Aktionen um Aufmerksamkeit um jeden Preis geht.

Bestimmt schafft es viel Aufmerksamkeit. Dies wiederum hilft dem Klima, indem über mögliche Lösungen diskutiert wird.

In den letzten Wochen wurde in den Medien die Doppelmoral von zwei Klimaaktivisten aus Deutschland diskutiert, die mit dem Flugzeug nach Thailand geflogen sind, statt an einer Gerichtsverhandlung zu erscheinen. Was löst das in Ihnen aus, wenn man über solche Dinge spricht, statt über die eigentliche Klimakrise?

Es ist schade, wenn solche Dinge im Vordergrund stehen. Gegenseitige Anschuldigungen bringen uns nicht weiter. Man muss zwischen Eigenverantwortung und dem Individuum innerhalb des Systems unterscheiden. Eigenverantwortung alleine reicht lange nicht aus, es braucht unbedingt gerechte und begleitende Massnahmen für alle.

Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie in einer politischen Partei mehr bewirken könnten?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich in einer Partei mehr bewirken könnte, als wenn ich eine Demonstration oder einen Infoanlass organisiere. Mit Demonstrationen übe ich indirekt Druck auf die Politik aus.

Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Ihrem Kollektiv und der Politik? Wenn ja, wie sieht diese aus?

Es gibt einen Austausch mit den Jungparteien; manche Personen sind auch Mitglied bei einer Jungpartei. Ein konkretes Projekt, bei dem wir mit Parteien zusammenarbeiten, ist die Klimainitiative in Nid- und Obwalden.

In den letzten Monaten wurde es still rund um die Klimaprotestbewegung in der Zentralschweiz. Hat das Kollektiv Klimastreik Zentralschweiz resigniert?

Ich glaube nicht, dass es still geworden ist. So haben wir etwa kürzlich im Kanton Nidwalden die Klimawoche mit diversen Vorträgen organisiert. Wir müssen uns zudem umstrukturieren und haben deshalb viel im Hintergrund gearbeitet.

Weshalb umstrukturieren?

Es geht nach wie vor zu langsam vorwärts. Entsprechend müssen wir schauen, wie wir noch mehr Menschen für unsere Anliegen mobilisieren können.

Sie wollen mehr Menschen in der Zentralschweiz mobilisieren. Haben Klimaanliegen in der Region einen schwierigeren Stand als etwa in Bern oder Zürich?

Gegenüber den Städten denke ich schon. Aber so schlecht stehen wir nicht da, wie die Klimastrategie der Stadt Luzern sowie die aktuellen Klimainitiativen in Nid- und Obwalden zeigen.

Was ist Ihr Eindruck: Hat sich die Gewichtung in der politischen Agenda in letzter Zeit verändert? Werden andere Themen, wie etwa Corona, die Migrationspolitik oder der Ukrainekrieg, prioritärer behandelt?

Wären die anderen Krisen nicht eingetreten, dann wäre das Klima mehr im Fokus, klar. Gleichzeitig müssen wir aber sehen, dass die verschiedenen Krisen alle zusammenhängen: Einerseits ist die Energiekrise eine Folge des Ukrainekriegs, andererseits hängt die Migrationspolitik mit der Klimakrise zusammen, weil gewisse Orte irgendwann wegen des Klimas nicht mehr bewohnbar sein werden. Und die Pandemie hat uns gezeigt, dass die Politik auch schnell handeln kann, wenn es sein muss – das motiviert mich.

Wie will die Klimabewegung ihre Anliegen wieder stärker in den Fokus der Politik bringen?

Wir werden weiterhin Protestaktionen starten. Aktuell planen wir den globalen Klimastreik, der am 3. März auch in Luzern stattfinden wird. Und im Herbst werden wir möglichst viele Menschen für den nationalen Strike for Future mobilisieren.

Was müsste sich ändern, um in der Zentralschweiz mehr Menschen für die Klimabewegung zu gewinnen?

Es braucht mehr Bewusstsein, dass die Klimakrise grosse Auswirkungen auf unsere Region hat. Die Landwirtschaft etwa ist stark vom Klimawandel betroffen, genauso wie unsere Skigebiete.

Macht Ihnen das Angst?

Angst ist das falsche Wort. Es motiviert mich eher, mich noch mehr für das Klima einzusetzen. Es kann aber durchaus auch zu Klimadepression kommen. Das ist die Angst vor den Folgen der Klimakrise im Bewusstsein, dass die Politik und mächtige Personen untätig bleiben. Um wieder einen Lichtblick zu sehen, ist es wichtig, sich mit Menschen darüber austauschen zu können.

Kommen wir zum 1,8 Milliarden Franken teuren Autobahnprojekt Bypass Luzern, gegen das sich Klimastreik Zentralschweiz im Nein-Komitee einsetzt. Täglich durchqueren rund 100’000 Fahrzeuge den Reussporttunnel – Tendenz steigend. Ganz konkret: Wie soll das Verkehrsproblem rund um Luzern Ihrer Meinung nach gelöst werden?

Der öffentliche Verkehr und Velowege müssen zwingend ausgebaut werden. Der Ausbau von Strassen führt nämlich zu schlechteren Lebensbedingungen – und gleichzeitig zu einem noch grösseren Verkehrsaufkommen, wie eine Studie zeigt.

Wie wollen Sie überzeugte Autofahrerinnen und Autofahrer zum Umdenken bringen?

Wir müssen die positiven Folgen des öffentlichen Verkehrs aufzeigen: weniger Luftverschmutzung sowie weniger Lärm. Insbesondere in Städten soll auf das Auto verzichtet werden.

Geht es nach Ihrer Vorstellung, müsste die Stadt Luzern autofrei sein.

Ja, die Stadt Luzern sollte autofrei werden.

Für die rund zwei Kilometer lange Busstrecke vom Bahnhof Luzern bis ins Maihof-Quartier bezahlt man beispielsweise 3.10 Franken. Der ÖV ist nicht ganz günstig.

Es können sich nicht alle leisten, auf den ÖV umzusteigen, das stimmt. Deswegen muss der ÖV günstiger werden, für manche Menschen sollte man den ÖV sogar gratis anbieten.

Wer soll den Gratis-ÖV finanzieren?

Wenn weniger Geld für den Strassenausbau gebraucht wird, kann mehr in den ÖV investiert werden. In der aktuellen Energiekrise machen grosse Energiekonzerne viel Gewinn. Hier könnte man mit Steuern Geld einnehmen, das man für die Verkehrswende nutzen kann. Spanien ist ein gutes Beispiel dafür, wie Gratis-ÖV mit einer Übergewinnsteuer finanziert wird.