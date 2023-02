Zentralschweiz Mit Bus und Bahn durch die rüüdigen Tage: Das «Fasnachts-Abo» von Passepartout ist zurück Auch in diesem Jahr gibt es das Fasnachts-Abo des Tarifverbunds Passepartout. Zahlreiche Extrazüge und Extrabusse werden über die Fasnachtstage eingesetzt. 01.02.2023, 11.06 Uhr

An den Fasnachtstagen ist man in vielen Fällen gut beraten, wenn man das Auto in der Garage stehen lässt. Mit dem Fasnachts-Abo des Tarifverbunds Passepartout fährt man in den gelösten Zonen gratis – vom Donnerstag, 16. Februar, bis am Aschermittwoch, 22. Februar. Über die Fasnachtstage werden zahlreiche Extrazüge und Extrabusse in der ganzen Region eingesetzt, heisst es in einer Mitteilung.

Zu kaufen gibt es das Abo an den Passepartout-Verkaufsstellen, auf sbb.ch oder an den Billett-Automaten sowie an Kioskverkaufsstellen. Das Abo kann für Zonen in den Kantonen Luzern, Obwalden und Nidwalden gelöst werden, mit dabei sind auch die Extraverbindungen der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees. (pl)