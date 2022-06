Zentralschweiz Notstand beim Pflegepersonal: Nun sollen Quereinsteigende ins Boot geholt werden In der Zentralschweiz braucht es mehr Pflegefachpersonal. Um den Bedarf bis 2029 zu decken, sind rund 14’000 zusätzliche Fachkräfte gefordert. Mit einer Kampagne wollen die Kantone nun mehr Quereinsteigende anwerben. Miriam Abt 08.06.2022, 19.35 Uhr

Sie waren Koch, Detailhandelsfachfrau oder Logistik-Chef – und arbeiten nun in der Pflege. Im Zentralschweizer Bildungszentrum Gesundheit studieren rund 150 Quereinsteigende. Das macht etwa 20 Prozent der Studierenden aus, die aktuell die Ausbildung zur diplomierten Pflegefachperson absolvieren – aber es sollen noch mehr werden.

Regierungsrat Guido Graf (links) und Geschäftsführer von OdA Xund Tobias Lengen (rechts) im Austausch mit der Quereinsteigerin Ana Perez. Bild: PD

Darum kümmert sich der Berufsbildungsverband Organisation der Arbeitswelt (OdA) Xund. Mit einer Kampagne im Auftrag der Zentralschweizer Gesundheitsbetriebe will er dafür sorgen, dass mehr Quereinsteigende in der Pflege Fuss fassen und damit dem Fachkräftemangel im Pflegebereich entgegenwirken.

Neue Zielgruppen sind gefordert

Zwischen 2019 und 2029 werden in der Zentralschweiz rund 14’000 zusätzliche Pflege- und Betreuungsfachkräfte benötigt, wie der regionale Versorgungsbericht besagt – und das, obwohl jährlich mehr Personen diese Ausbildung abschliessen. Einerseits spielt die demografische Entwicklung der Schweiz eine Rolle, anderseits steigt rund die Hälfte des Fachpersonals wieder aus dem Beruf aus.

Alleine 5000 der zusätzlich nötigen Abschlüsse fallen auf die Tertiärstufe, sprich die Höhere Fachschule. Hier setzt die Kampagne an. Mit den Quereinsteigenden soll eine neue Zielgruppe für die Diplomausbildung Pflege erschlossen werden, denn das Potenzial an Fachleuten Gesundheit, welche im Anschluss die Diplomausbildung absolvieren, ist weitgehend ausgeschöpft. Die Kommunikationsoffensive der Kampagne soll Personen aus allen Berufsfeldern ansprechen, egal ob aus dem gesundheitlichen Feld oder nicht. Ebenfalls Teil der Zielgruppe sind Maturandinnen und Maturanden.

Fokus auf Bildungsentwicklung und Finanzierung

Ein Pfeiler der Kampagne ist die Bildungsentwicklung: «Die Quereinsteigenden sollen auch während der Ausbildung unterstützt werden», so Tobias Lengen, Geschäftsführer von OdA Xund. So stehe den Studierenden etwa eine Lernberatung zur Verfügung. Ebenfalls diskutiert werde die Einführung eines neuen Teilzeitmodells, das eine flexiblere Ausbildung ermöglichen soll.

Eine neu aufgeschaltete Website soll potenziellen Studierenden zudem alle Informationen an einem Ort zur Verfügung stellen. Dort finden sie auch Unterstützung für den Entscheidungsprozess sowie Kontakte zu Beratungsstellen.

Weiterhin will der Berufsbildungsverband die Finanzierung der Ausbildung und somit die Löhne unterstützen, denn eine Zweitausbildung kann finanziell schwierig sein: Ein quereingestiegener Pflegefachmann ist Aleksandar Djuric, ein ehemaliger Koch aus Kriens. Er landete durch einen Freiwilligeneinsatz in der Pflege. Die Zweitausbildung wurde ihm nur ermöglicht, da sein Arbeitgeber das Studium zusätzlich finanziell unterstützt.

«Mit einem Studierendenlohn kann man nicht leben», sagt auch Regierungsrat Guido Graf, der ausserdem Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz (ZGDK) ist. Dafür erhofft er sich auch Unterstützung auf nationaler Ebene.

«Die Wichtigkeit ist bei uns angekommen»

Die ZGDK hat für die Kampagne ein Budget von 120’000 Franken gesprochen – einstimmig. «Die Wichtigkeit ist bei uns angekommen», so Graf. Auch die Wiedereinsteigenden in der Pflege werden mit diesem Beitrag gefördert.

Guido Graf erachtet die Kampagne als wichtigen Beitrag, um den Bedarf an Pflegefachpersonen zu sichern. Bild: PD

Die Kampagne sei gemäss Graf ein wichtiges «Puzzleteil», um dem Fachkräftemangel in der ganzen Zentralschweiz entgegenzutreten. Weiterhin gelte es aber, das Fachpersonal auch langfristig im Beruf zu halten. So sieht er etwa Handlungsbedarf, was das Arbeitszeitmodell betrifft: «Die Pflege ist ein anspruchsvoller Beruf. Dem Personal muss genug Zeit gelassen werden, um den Alltag zu verarbeiten.» Wie die Arbeitszeiten in Zukunft aussehen könnten, werde momentan innerhalb der ZGDK behandelt.

«Wir sind noch nicht am Ende des Pfads», so auch Lengen vom Berufsbildungsverband. Im Zusammenhang mit der hohen Zahl an Berufsaussteigenden appelliert er zudem direkt an die Gesundheitsbetriebe.

Die Ergebnisse der Kampagne werden sich mittel- bis langfristig zeigen: gemessen an der Anzahl Abschliessenden – und wie lange sie auf dem Beruf bleiben. Der ehemalige Koch Aleksandar Djuric jedenfalls kann es sich aktuell nicht vorstellen, sein neues Arbeitsumfeld wieder zu verlassen: «Meine Arbeit beschert mir Glücksmomente, wie man sie in der Küche nicht erlebt.»