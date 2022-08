Zentralschweiz Schlafen im Knast, im Gewächshaus oder im schwebenden Zelt: Sechs besondere Übernachtungsmöglichkeiten für Paare Es muss nicht immer ein klassisches Hotelzimmer sein: Wer sucht, der findet auch in der Region zahlreiche aussergewöhnliche Möglichkeiten, eine Nacht zu verbringen. Tobias Söldi 19.08.2022, 05.00 Uhr

«Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah»: Das sagte einst der Schriftsteller Johann Wolfgang Goethe. Man ist verleitet, zu entgegnen: Die Ferne ist halt fremd, aufregend, ungewöhnlich, während das Nahe vertraut und alltäglich ist.

Doch auch ein verlängertes Wochenende in der Region lässt sich aufregend gestalten – zum Beispiel mit einer Übernachtung in besonderer Umgebung. Hier finden Sie einige Orte zur Inspiration.

Am Hang oberhalb von Zug steht zwischen Kirschbäumen ein amerikanischer Wohnwagen, der ein bisschen an eine Raumstation erinnert: ein Airstream aus dem Jahr 1957 in typischer Aluminiumverkleidung, restauriert von Besitzer Wendelin Ecoffey. Er bietet den Wohnwagen über Airbnb zur Vermietung an. Auf dem Vorplatz steht ein Gasgrill, drinnen hat es eine Küche. Zum Duschen muss man nach draussen, wo eine Solardusche steht – die Aussicht auf den Zugersee tröstet über kühlere Temperaturen hinweg.

Wie eine Raumstation über dem Zugersee: Der Airstream-Wohnwagen. Bilder: zvg Der Wohnwagen bietet für zwei Personen Platz zum Übernachten. Die Ecksitzgruppe kann in ein Doppelbett umfunktioniert werden. Die Küche ist mit einem Glaskeramikherd, einem Kühlschrank mit Gefrierfach und einer Kaffeemaschine ausgestattet. Am Ende des Airstreams befindet sich ein WC und ein Lavabo, das durch einen Vorhang vom Wohnbereich abgetrennt ist. Geduscht wird draussen: Neben dem Airstream befindet sich eine Solardusche.

Am Sempachersee in Neuenkirch kann man in einer Baumkrone übernachten. Möglich machts das Wurzelbaumhaus der Familien Wechsler und Lustenberger, die gemeinsam einen Hof führen. Im Frühling 2011 haben sie mit der Planung des Häuschens begonnen, seit Mai 2012 beherbergen sie Gäste – mittlerweile sind es über 2000. Zum Übernachten eignet sich das Wurzelbaumhaus mit seinem Balkon nicht nur im Sommer, sondern – dank Bodenheizung – auch während der kälteren Jahreszeit.

Das Wurzelbaumhaus würde auch in der Fantasy-Welt von «Herr der Ringe» nicht auffallen. Bilder: zvg Das Bett haben die Eigentümer aus eigenem Eichenholz-Bestand gefertigt. Vom Balkon blickt man über die Landschaft um Neuenkirch. Die Kochnische mit Kühlschrank, elektronischem Wok, Mikrowelle, Teekocher und Kaffeemaschine. Den Hof führen die Gastgeber nach ökologischen Richtlinien.

Ein besonderes Übernachtungserlebnis verspricht der Horwer Emanuel Zimmermann: Schlafen zwischen Tomaten, Kräutern und Gurken. In seinem Gewächshaus stehen einfache Häuschen aus Lehm, Holz und Bambuszweigen, die er über Airbnb vermietet. Die Idee hatte Zimmermann 2019. Gäste dürfen dabei Blumensträusse als Deko für das Gästegewächshaus pflücken und Obst, Gemüse und Beeren direkt ab Baum oder Feld geniessen.

Ungewöhnliche Nachbarschaft: Das Häuschen steht mitten im Gewächshaus. Bilder: zvg Viel lokales Material: Der Lehm stammt aus dem Garten, das Holz aus dem eigenen Wald. Auch ein Ofen hat Platz. Die alten Fenster gehörten einst dem nahen Schulhaus.

Eine Nacht im Knast verbringen kann man in der Stadt Luzern, und zwar im historischen Zentralgefängnis am Löwengraben 18. 1862 gebaut war es bis 1998 in Betrieb. Seit 2018 befindet sich das Hotel Barabas darin, benannt nach einem Kriegsdienstverweigerer, der einst dort eingesperrt war. Die Wand seiner Zelle hat er mit einer Malerei versehen, die sich heute noch dort befindet. Das Hotel bietet Einzel- und Doppelzimmer sowie Schlafsäle - «Zellen» nennt sie das Hotel. Bei Wasser und Brot hungern muss niemand mehr, vor allem aber steht es einem frei, das Gebäude zu verlassen.

Die bunten Buchstaben lassen vermuten, dass hier keine Verbrecher mehr gefangen gehalten werden. Bilder: zvg Als Zellen bezeichnet das Hotel seine Zimmer aber weiterhin. In diesem Innenhof wird das Frühstück serviert. Dicke Wände, schwere Türen und vergitterte Fenster erinnern noch an die ursprüngliche Funktion des Gebäudes. Im Hotel gibt es Doppelzimmer, aber auch Schlafsäle.

In der Natur, die Sterne im Blick – und doch geschützt vor Wind und Wetter: Durchsichtige Bubble-Zelte vereinen das. Eines steht auf der Klewenalp im Kanton Nidwalden in einer kleinen Waldlichtung, aufgestellt und unterhalten von den Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG. Mit der Luftseilbahn geht es von Beckenried am Vierwaldstättersee auf die Alp, das Zelt ist einen 20-minütigen Spaziergang entfernt. Warm anziehen ist angebracht, auf 1400 Metern über Meer kanns auch im Sommer und Herbst kühl werden. Und fürs Ausschlafen empfiehlt es sich, eine Schlafmaske mitzunehmen.

Unter dem durchsichtigen Plane hat ein grosses Doppelbett Platz. Bilder: Bubble Klewenalp Taschenlampe nicht vergessen: Im Bubble-Zelt hat es keinen Strom. Nicht nur im, auch vor Bubble-Zelt kann man es sich gemütlich machen.

Wem zelten am Boden zu gewöhnlich oder zu unbequem ist, der findet auf der Fräkmüntegg am Pilatus eine schwebende Alternative. Jeweils im Sommer von Juni bis Ende August sind die sogenannten «Tree Tents» zwischen den Bäumen in der Nähe des Seilparks aufgespannt, in Amerika entwickelte Zelte für zwei bis drei Personen, die etwa einen Meter über dem Boden zwischen den Bäumen schweben. Reservieren lässt sich das Package, das neben der Übernachtung auch Frühstück, Grillbuffet und Zugang zum Seilpark, auf der Website von Pilatus.ch . Schlafsack und Mätteli muss man selber mitbringen.

Zelten in einem Meter Höhe: Die «Tree Tents» in der Fräkmüntegg. Bilder: Sebastian Schneider Die Zelte sind zwischen den Bäumen aufgespannt. Bald ist Lichterlöschen angesagt. Ein Wecker ist nicht nötig: Die Sonne übernimmt diese Aufgabe.