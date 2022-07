Zentralschweiz Steuerrechnungen: Schwyz ist grosszügig, Zug will es wieder sein – und Luzern wartet ab Die Steuern frühzeitig zu zahlen, lohnt sich derzeit in den meisten Zentralschweizer Kantonen nicht. Das kann sich aber ändern. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So unterschiedlich hoch die Steuern in der Zentralschweiz sind, so verschieden handhaben die sechs Kantone die Zahlungsmodalitäten. Gemeinsam ist Luzern, Schwyz, Zug, Nid-, Obwalden und Uri nur, dass sie auf zu spät bezahlte Rechnungen einen Verzugszins erheben. Am höchsten ist dieser mit 5 Prozent in Obwalden, am tiefsten mit 3,5 Prozent in Luzern und Schwyz (siehe Tabelle).

Alles anzeigen

Wiederum unterschiedlich sind die Fristen: Im Kanton Uri müssen Rechnungen bis Ende Oktober beglichen werden, im Kanton Obwalden bis Ende November, und in Schwyz sowie Zug erst Ende Jahr. Im Gegensatz zum Kanton Zug, dem Steuerparadies Nummer eins in der Schweiz und Zentralschweiz, ist Schwyz aber grosszügiger bei der Zahlung.

Besonders emsige Steuerzahler werden gleich doppelt belohnt – mit einem Skonto von 0,5 Prozent auf bis Anfang Juli beglichene Rechnungen und mit dem gleichen Zinssatz für Beträge, die aufgrund einer Rechnung zu viel bezahlt wurden.

Schwyz gewährt schnellen Steuerzahlerinnen und -zahlern als einziger Zentralschweizer Kanton einen Skonto-Abzug. Bild: Britta Gut

Schwyzer Finanzdirektor: «Kulanz ist angebracht»

Der Schwyzer Finanzdirektor Kaspar Michel betont, die Zinssätze in seinem Kanton lägen «keineswegs fernab von denen in anderen Kantonen». Auch Uri, Obwalden oder Glarus würden auf zu viel bezahlte Steuern einen Zins gewähren. Er sagt aber auch, Kulanz gegenüber den Steuerzahlenden sei «durchaus angebracht. Wir sind der Ansicht, dass eine gute Zahlungsmoral auch belohnt werden darf».

Ob die Schwyzer Regierung an den geltenden Zinssätzen festhält, entscheidet sie jeweils im letzten Quartal des Jahres. Eine Aussage dazu, in welche Richtung oder ob überhaupt Änderungen vorgenommen werden, will der nach drei Legislaturen auf Ende dieses Jahres zurücktretende FDP-Politiker derzeit nicht machen.

Zug und Luzern seit fünf Jahren ohne Skonto-Abzug

Das gilt auch für den Kanton Luzern, wie Yasmin Kunz, Kommunikationsleiterin des Finanzdepartements, sagt. Die Regierung lege die Zinssätze jeweils im Herbst fest. Sie orientiere sich dabei an der aktuellen Zinssituation. Wie ein Blick auf die letzten 20 Jahre zeigt, hat die Luzerner Regierung oft gehandelt. So hat sie den Verzugszins seit 2017 drei Mal angepasst, während er in anderen Kantonen entweder belassen oder nur minim verändert wurde.

Schwyz etwa kennt seit 2011 einen Zinssatz von 3,5 Prozent. Immer mal wieder ins Zinsgefüge greift auch die Zuger Regierung ein. Der Verzugszins lag zwischen 2005 und 2014 bei 2 Prozent, 2015 bei 1 Prozent, dann wurden Spätzahler vier Jahre nicht belangt, und seit 2020 liegt er bei 4 Prozent.

Gemeinsam mit Luzern ist Zug auch die vor fünf Jahren vorgenommene Abschaffung der Skonti. Finanzdirektor Heinz Tännler begründet diesen Schritt einerseits mit den damals schlechten finanziellen Aussichten, andererseits mit den sich abzeichnenden Negativzinsen:

«Wir wollten vermeiden, dass Zug von steuerstarken Unternehmen und Privatpersonen als eine Art ‹Gratis-Bank› missbraucht wird, auf der überschüssige Liquidität ohne Negativzinsen parkiert werden kann.»

Nun, wo sich die Zinssituation in der Schweiz langsam wieder ins positive dreht, dürften auch die Finanzdirektoren prüfen, ob sie Skonto- und Vorauszahlungszinse wieder einführen sollen. Auch Zug? Frühestens 2024 oder gar erst 2025, sagt SVP-Politiker Tännler.

«Viele Banken haben zwar einen baldigen Verzicht auf Negativzinsen für Privatguthaben angekündigt. Bei institutionellen Anlegern wie dem Kanton Zug gibt es sie aber nach wie vor.»

Zug werde bei seinem Entscheid die geplanten Konditionen der anderen Zentralschweizer Kantone einbeziehen, letztlich aber autonom handeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen