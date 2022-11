Zentralschweiz Streit um Mindeststeuer entbrannt: Wie viel Geld sollen die Kantone erhalten? Die Zentralschweizer Kantonssektionen der FDP warnen eindringlich davor, den Kantonen weniger Geld aus den Mehreinnahmen der OECD-Mindeststeuer zu geben. Das schlägt nämlich die vorberatende Kommission des Nationalrats vor. Besonders der Kanton Zug wäre von dieser Lösung betroffen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 30.11.2022, 11.00 Uhr

Firmen, die weltweit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz erzielen, sollen mindestens 15 Prozent Gewinnsteuern zahlen. Das sieht die Mindestbesteuerung der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) vor. Der Bundesrat will sie mit einer Ergänzungssteuer umsetzen. Gemäss Prognosen wären rund 2000 Unternehmen in der Schweiz davon betroffen.

Nun ist ein Streit um die Verwendung der damit erzielten Mehreinnahmen entbrannt. Und dabei geht es um sehr viel Geld. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, aber laut Schätzungen soll die Ergänzungssteuer eine bis zweieinhalb Milliarden Franken pro Jahr generieren. Der Bundesrat hat vorgeschlagen, 75 Prozent davon den Kantonen und Gemeinden zu überlassen. 25 Prozent soll der Bund erhalten, jedoch soll er damit Mehrausgaben im nationalen Finanzausgleich (NFA) decken.

Knapper Entscheid in Kommission

Der Ständerat hat dieser Lösung in der Herbstsession zugestimmt. Am Donnerstag beschäftigt sich nun der Nationalrat mit der Vorlage. Und die vorberatende Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) schlägt Änderungen vor: Neu sollen Bund und Kantone je 50 Prozent der Mehreinnahmen erhalten. Zudem sollen die Kantone maximal 400 Franken pro Einwohnerin und Einwohner bekommen. Was diese Obergrenze übersteigt, soll gleichmässig unter den anderen Kanton aufgeteilt werden. Dieser Vorschlag wurde in der WAK äusserst knapp mit 13 zu 12 Stimmen angenommen.

Das Vorhaben alarmiert die Zentralschweizer FDP. In einer Mitteilung, die die Präsidentinnen und Präsidenten der Kantonalparteien Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Uri unterzeichnet haben, rufen sie die hiesigen Nationalrätinnen und Nationalräte dazu auf, die Interessen ihrer Kantone zu vertreten – und der Lösung von Bundes- und Ständerat zuzustimmen.

Der WAK-Entscheid sei «äusserst gefährlich», schreiben die FDP-Chefinnen und Chefs. Die schnelle Umsetzung der Mindeststeuer stehe auf dem Spiel. Zudem widerspräche er den Grundsätzen des Föderalismus: «Die Kantone benötigen Mittel für den Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Dies liegt sowohl im Interesse der Kantone als auch des Bundes, da von der Standortattraktivität einzelner Kantone auch die Bundesfinanzen profitieren.»

Gleichzeitig warnen die FDP-Kantonalparteien vor einem neuen Umverteilungsinstrument. Dieses existiere bereits mit dem NFA. «Eine zusätzliche Umverteilung gemäss der Idee einer Obergrenze pro Einwohnerin und Einwohner ist ein No-Go und kommt allein schon wegen der Komplexität und unklarer Wirkung überhaupt nicht in Frage.»

Das Volk muss überzeugt werden

Der Ruswiler Mitte-Nationalrat Leo Müller ist Präsident der nationalrätlichen WAK. Er sagt: «Die Mitte-Fraktion hat mehrheitlich beschlossen, die 50-50-Lösung zu unterstützen.» Zunächst sei er anderer Meinung gewesen, bekennt Müller. Nun sagt er zum Vorschlag von Bundes- und Ständerat: «Bei angenommenen Mehreinnahmen von 1,5 Milliarden Franken würden bei dieser Variante über 500 Millionen Franken allein an die Kantone Zug und Basel-Stadt fliessen.»

Für den Kanton Zug geht es beim Streit um die Mindeststeuer um sehr viel Geld. Bild: Patrick Hürlimann

Um dieses Ungleichgewicht zu brechen, sei eine andere Verteilung und eine Deckelung notwendig. «Andernfalls ist diese Vorlage vor dem Volk nicht mehrheitsfähig, da die Angst vor zu aggressivem Steuerwettbewerb unter den Kantonen zu gross ist.» Diese Zahlen stammten zwar aus einem Gutachten, das von der SP in Auftrag gegeben worden sei, aber: «Niemand hat bessere Zahlen, der Bund selber hat keine Berechnungen angestellt, auch kein Verband und keine Branche.» Bei dieser Ausgangslage sei es schwierig, die Vorlage beim Volk durchzubringen. «Die letzten drei Steuervorlagen zu Gunsten der Wirtschaft wurden vom Volk abgelehnt», gibt Müller zu bedenken.

Klar ist also, dass der Kanton Zug zu den grossen Verlierern gehören würde, setzte sich die nun von der WAK des Nationalrats vorgeschlagene Variante durch. Ist damit der Widerstand der Zentralschweizer FDP-Kantonalparteien zu erklären? Jacqueline Theiler, Präsidentin der Luzerner FDP, sagt: «Natürlich würden Kantone mit starken Unternehmen von einer Lösung ohne Deckelung profitieren.» Der FDP ginge es aber um die Wettbewerbsfähigkeit der Kantone. «Davon profitiert aufgrund des Finanzausgleichs schlussendlich die ganze Schweiz. Eine Deckelung würde eine solche beeinträchtigen.»

«Unterschiede schon heute sehr gross»

Ganz anderer Meinung ist die Rothenburger SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo, ebenfalls WAK-Mitglied. «Die vom Ständerat vorgeschlagene Lösung würde den Steuerwettbewerb weiter anheizen.» Und das gelte es, im Sinne des nationalen Zusammenhalts zu verhindern. «Schon heute sind die Unterschiede zwischen den finanzstarken Kantonen und der übrigen Schweiz sehr gross. Diese Gräben sollen nicht noch tiefer werden.»

Birrer-Heimo wird also den Vorschlag der WAK unterstützen. Sie verweist wie Leo Müller darauf, dass die Vorlage im Volk mehrheitsfähig sein muss. Weil eine Verfassungsänderung notwendig ist, braucht die Vorlage neben dem Volks- auch das Ständemehr. «Diese Abstimmung muss in der ganzen Schweiz gewonnen werden, nicht nur in den finanzstarken Kantonen.»

